Copa 2026 e São João ampliam movimento turístico no Nordeste

Nos anos em que a Copa do Mundo coincidiu com o calendário de junho e julho, como ocorreu em 2006, 2010 e 2014, o setor de turismo brasileiro registrou sobreposição de demanda entre o público esportivo e o fluxo tradicional das festas juninas. Em 2026, esse padrão se repete: com o torneio sediado nos Estados Unidos, México e Canadá, o Brasil vive o campeonato em território nacional, e destinos nordestinos como Natal voltam a concentrar dois perfis de visitantes em uma única janela de alta temporada.

Com o torneio sediado fora do país, os torcedores acompanham as partidas por transmissões, fan fests e programações especiais, o que estimula viagens de lazer em família, justamente no período em que as festas juninas já movimentam o interior e o litoral do país.

Para quem planeja visitar destinos como Natal, no Rio Grande do Norte, a combinação representa uma oportunidade de vivenciar dois grandes fenômenos culturais e esportivos em uma única viagem.

Uma sobreposição com precedentes

A convivência entre Copa do Mundo e festas juninas não é novidade no calendário brasileiro. A exceção foi a edição de 2022, disputada entre novembro e dezembro no Catar, em função das condições climáticas do país sede. Neste ano, o retorno ao calendário tradicional do meio do ano reativa um padrão de comportamento do consumidor que o setor hoteleiro já conhece bem: a alta procura por reservas com antecedência expressiva.

A sobreposição de eventos de grande porte com a alta temporada junina intensifica a disputa por disponibilidade hoteleira nos destinos mais procurados da região, o que torna um planejamento estruturado uma prioridade para quem pretende viajar no período.

Natal na rota do turismo nacional

O Rio Grande do Norte ocupa posição estratégica nesse cenário. O Ministério do Turismo aponta Natal entre os dez destinos brasileiros mais buscados, reconhecendo na cidade infraestrutura consolidada para receber grandes fluxos sazonais. A classificação reflete investimentos em equipamentos turísticos, conectividade aérea e capacidade de hospedagem.

O período entre junho e julho é um dos mais estratégicos para o turismo no Rio Grande do Norte. Em junho, a força das festas juninas movimenta cidades como Natal, Mossoró e Assú, impulsionando a ocupação hoteleira e a circulação de visitantes pelo estado. Já em julho, o recesso escolar fortalece a alta temporada, colocando Natal entre os destinos mais buscados do país para viagens em família.

Setor hoteleiro orienta planejamento com antecedência

Para Ruan Henrique, supervisor de marketing do Esmeralda Praia Hotel, estabelecimento à beira-mar de Ponta Negra, em Natal, e um dos hotéis mais bem avaliados da cidade segundo dados do Tripadvisor, a combinação de Copa e São João representa um contexto favorável tanto para o destino quanto para quem deseja aproveitar o período. Ele observa que a demanda acumulada por esses dois fenômenos torna a decisão de reserva cada vez mais urgente para quem quer ter liberdade de escolha na hospedagem.

"O comportamento do viajante mudou bastante nos últimos anos, mas junho continua sendo um mês de decisões tardias para uma parcela significativa do público. O que temos observado é que, em anos de sobreposição de eventos como este, quem decide primeiro tem acesso a um leque muito maior de opções. Com a Copa começando em dias e o São João em pleno calendário, a janela para garantir as melhores disponibilidades está se fechando. O destino tem capacidade para receber bem esse volume, mas a oferta de hospedagem se estreita rapidamente nesse tipo de período", afirma o executivo.

O executivo também destaca que a programação local potencializa a experiência do viajante. Natal oferece, durante o período junino, uma agenda cultural que vai além dos arraiais tradicionais, com eventos na orla, gastronomia regional e atrações voltadas a públicos de diferentes perfis.

Amanda Correia, supervisora comercial do Esmeralda Praia Hotel, acrescenta que a dupla atração do período já se traduz em adaptações concretas na operação dos estabelecimentos da região. Segundo ela, a expectativa do hóspede que chega a Natal em junho é diferente da de outros períodos do ano, o que orienta diretamente as escolhas de programação e estrutura dos hotéis.

"O viajante que vem ao Nordeste em junho quer viver o São João de verdade, com a cultura junina presente na hospedagem, a comida típica, a música, a atmosfera do período. Ao mesmo tempo, neste ano, ele não vai querer perder os jogos da Copa. No Esmeralda, estamos preparando uma estrutura que contempla os dois universos: uma programação junina com cidade junina, quadrilhas e música ao vivo para quem quer a experiência cultural completa, e espaços com telões e uma programação pensada para os jogos, com brindes e atividades para os hóspedes durante as partidas. A ideia é que junho seja uma experiência completa, não uma escolha entre um evento e outro", explica.

Viagem de lazer como protagonista do ciclo

Com o Brasil fora da sede do Mundial, o turismo gerado pelo torneio se distribui de forma diferente do que ocorreu em 2014. As viagens internacionais para acompanhar jogos ao vivo ficam restritas a um público específico, enquanto a maior parte dos torcedores vive o campeonato em território nacional, em bares, praças, fan fests e espaços de convivência. Esse comportamento favorece os destinos turísticos domésticos, que se tornam cenário de celebração coletiva enquanto o viajante também desfruta sol, praia e cultura local.

Para Amanda Correia, o perfil do visitante que chega ao Nordeste neste junho será o mais diversificado dos últimos anos. "Teremos o turista cultural que vem pelo São João, o torcedor que quer viver a Copa em um destino de praia e a família que combina os dois. Essa sobreposição amplia o ciclo de alta temporada e traz um público com motivações diferentes, o que é positivo para o destino como um todo", conclui a executiva.