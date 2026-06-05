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Solicitação da carteira de identidade já pode ser feita pelo WhatsApp da GurIA

Dez serviços públicos já podem ser realizados diretamente pelo WhatsApp da GurIA, assistente virtual do Estado baseada em inteligência artificial g...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
05/06/2026 às 09h40
Solicitação da carteira de identidade já pode ser feita pelo WhatsApp da GurIA
Ferramenta vem recebendo atualizações constantes para atender melhor a população -Foto: Paloma Fleck/Ascom SPGG

Dez serviços públicos já podem ser realizados diretamente pelo WhatsApp da GurIA, assistente virtual do Estado baseada em inteligência artificial generativa que completa um ano nesta sexta-feira (5/6). Entre as funcionalidades disponíveis estão a solicitação da Carteira de Identidade Nacional (CIN), consultas relacionadas à Carteira Nacional de Habilitação (CNH), pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) via Pix e registro de ocorrência on-line na Delegacia da Mulher.

Também estão disponíveis os serviços de apresentação de condutor; consulta da situação do veículo e de infrações; solicitação da modalidade Identidade Fácil; e pedido de medida protetiva. A proposta é ampliar a praticidade no acesso aos serviços públicos, permitindo que o cidadão resolva suas demandas de forma simples, rápida e segura por meio de conversa no WhatsApp, pelo número (51) 3210-3939. Para utilizar, basta enviar uma mensagem e iniciar o atendimento com a GurIA.

As novidades foram anunciadas em 25 de maio, durante o evento RS+Digital e +Diferente, realizado em Porto Alegre. “A nova funcionalidade permite que a GurIA, além de orientar o cidadão, execute diversos serviços diretamente pelo WhatsApp. Ao possibilitar que as pessoas resolvam suas demandas por meio de conversa, o avanço também representa uma contribuição importante para a acessibilidade”, afirma a titular da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), Danielle Calazans.

Diversos serviços

A autenticação pelo gov.br permite acesso aos novos serviços com segurança, incluindo a solicitação da CIN. O processo pode ser realizado de duas formas: por meio de agendamento presencial no Tudo Fácil ou no Instituto-Geral de Perícias (IGP); ou pela modalidade Identidade Fácil, em que o cidadão envia os documentos on-line e comparece presencialmente apenas para a coleta biométrica. Esta última opção está disponível somente para pessoas que atendam a requisitos específicos, como já possuir carteira de identidade emitida no Rio Grande do Sul.

Em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul (DetranRS), estão disponíveis os seguintes serviços:

  • consulta da situação do veículo;
  • consulta à CNH;
  • consulta de infrações;
  • apresentação de condutor, quando a multa não foi cometida pelo proprietário do veículo;
  • e pagamento simplificado do IPVA via Pix.

Há também outros serviços de alta relevância social, como o registro de ocorrência e a solicitação de medida protetiva, que passam a poder ser realizados de forma mais rápida e acessível por meio do WhatsApp. Em relação às medidas voltadas à segurança da mulher, as cidadãs poderão registrar ocorrência on-line na Delegacia da Mulher e solicitar medida protetiva diretamente por conversa.

“A GurIA já respondia dúvidas sobre ações do programa estadual de proteção às mulheres e, agora, se torna mais uma peça importante no enfrentamento da violência”, frisa Danielle.

A solução utiliza inteligência artificial para entender as demandas e conduzir o atendimento, permitindo a realização dos serviços de forma orientada e integrada.

Ao longo dos próximos meses, novos serviços serão incorporados ao WhatsApp. A iniciativa resulta de parceria entre a SPGG, o Escritório de Desenvolvimento de Projetos (EDP), a Procergs - Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul e a empresa IBM.

Lista dos dez primeiros serviços disponibilizados

  • Serviço de autenticação gov.br
  • Apresentação de condutor
  • Consulta da situação do veículo
  • Consulta à CNH
  • Consulta de infrações
  • Solicitação da Carteira de Identidade Nacional
  • Solicitação da Identidade Fácil
  • Registro de ocorrência on-line – Delegacia da Mulher
  • Solicitação de medida protetiva
  • Pagamento de IPVA via Pix

GurIA

Lançada em 5 junho de 2025, a GurIA foi desenvolvida com o objetivo de esclarecer dúvidas e orientar os cidadãos sobre os serviços do Estado, atuando por meio do portal rs.gov.br e do WhatsApp. Com a evolução da plataforma, a assistente passa a permitir também a execução de serviços públicos diretamente por conversa, ampliando o acesso e a praticidade para a população.

Desde então, a iniciativa vem recebendo atualizações constantes e já inclui respostas a dúvidas sobre políticas públicas estaduais – como o Plano Rio Grande, programa criado para reconstrução do RS após as enchentes de 2024.

Texto: Karine Paixão/Ascom SPGG
Edição: Secom

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