Sexta-feira terá “veranico” em junho, com máximas acima de 25ºC, no Rio Grande do Sul

Nesta sexta-feira, 5, o Rio Grande do Sul tem um dia de sol com nuvens e temperaturas mais altas do que o habitual para o período. Pela manhã, bancos de nevoeiro, neblina ou nuvens baixas aparecem em alguns pontos, mas se dissipam com o passar das horas.
O ar mais quente que cobre o estado favorece a elevação dos termômetros, e à tarde vários municípios devem chegar perto ou ultrapassar os 25ºC.
(Foto: Arte / Correio do Povo)
O bom tempo segue pelo fim de semana, mas não dura. A MetSul Meteorologia alerta que a chuva volta ao Estado já no domingo, quando a nebulosidade aumenta e o tempo se instabiliza no Oeste e em pontos isolados do território gaúcho. A mudança é consequência de um centro de baixa pressão que avança do Nordeste da Argentina em direção ao território gaúcho.
Na segunda-feira, a instabilidade se intensifica e a chuva atinge grande parte dos municípios, com intensidade moderada a forte em alguns pontos. A terça-feira segue muito instável, com chuva em todas as regiões, risco de trovoadas e possibilidade de temporais localizados. Na quarta-feira, o sistema avança para o oceano, mas ainda mantém chance de chuva passageira nas metades Sul e Leste do Estado.
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