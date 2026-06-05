Sexta-feira terá “veranico” em junho, com máximas acima de 25ºC, no Rio Grande do Sul

Nesta sexta-feira, 5, o Rio Grande do Sul tem um dia de sol com nuvens e temperaturas mais altas do que o habitual para o período. Pela manhã, bancos de nevoeiro, neblina ou nuvens baixas aparecem em alguns pontos, mas se dissipam com o passar das horas.

O ar mais quente que cobre o estado favorece a elevação dos termômetros, e à tarde vários municípios devem chegar perto ou ultrapassar os 25ºC.



(Foto: Arte / Correio do Povo)