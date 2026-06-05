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Braguense participa da maior prova de triatlo da América Latina, o Ironman Brasil

Entre os competidores esteve o braguense, hoje residindo em Florianópolis – SC, Charles Kalton Vigne, que alcançou uma marca digna de reconhecimento ao completar a prova em 9 horas e 55 minutos

Por: Andre Eberhardt Fonte: Observador Regional
05/06/2026 às 07h07
Braguense participa da maior prova de triatlo da América Latina, o Ironman Brasil
(Foto: Reprodução Observador Regional)

O esporte braguense esteve muito bem representado no último domingo (31), durante a 24ª edição do Ironman Brasil, considerada a maior prova de triatlo da América Latina. Realizado em Jurerê Internacional, em Florianópolis (SC), o evento reuniu cerca de dois mil atletas de mais de 20 países, consolidando-se como uma das competições mais desafiadoras e prestigiadas do calendário esportivo mundial.

Entre os competidores esteve o braguense, hoje residindo em Florianópolis – SC,  Charles Kalton Vigne, que alcançou uma marca digna de reconhecimento ao completar a prova em 9 horas e 55 minutos, demonstrando preparo físico, disciplina e uma extraordinária capacidade de superação.

O Ironman é conhecido mundialmente por exigir dos atletas resistência física e mental em níveis extremos. O percurso é composto por 3,8 quilômetros de natação, 180 quilômetros de ciclismo e uma maratona completa de 42,195 quilômetros de corrida, disputados de forma consecutiva. Apenas concluir a prova já é considerado um feito para poucos; completar o desafio em menos de 10 horas é resultado de uma preparação intensa e de um desempenho de alto nível.

A participação de Charles Kalton Vigne enche de orgulho a comunidade braguense. Sua determinação, foco e perseverança refletem valores que vão muito além do esporte, servindo de inspiração para jovens atletas e para todos aqueles que acreditam na força do trabalho e da dedicação para alcançar grandes objetivos.

Mais do que uma competição, o Ironman simboliza a capacidade humana de superar obstáculos e vencer limites. Ao cruzar a linha de chegada após quase dez horas de esforço contínuo, Charles não apenas concluiu uma das provas mais difíceis do mundo, mas também escreveu mais um capítulo de destaque para o esporte de Braga.

Sua conquista merece aplausos e reconhecimento, pois representa o resultado de incontáveis horas de treinamento, sacrifício e comprometimento. Charles Kalton Vigne levou o nome de Braga para um dos maiores palcos do triatlo internacional, tornando-se exemplo de determinação e orgulho para toda a região.

 

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