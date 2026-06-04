Rio Grande do Sul vira canteiro de obras com investimento de mais de R$ 3,1 bilhões pelo governo do Estado em rodovias e pontes

O governo do Estado está investindo R$ 3,1 bilhões em obras de recuperação de rodovias para garantir a retomada logística do Estado e o enfrentamento de eventos extremos do clima. Com recursos provenientes do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), estão sendo realizadas 48 obras entre recuperação de rodovias e implantação de pontes.

As obras, que são executadas pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt), integram o conjunto de ações voltadas à reconstrução da infraestrutura do Estado após as enchentes de 2024, que causaram grandes danos à malha rodoviária em diferentes regiões.

A autarquia está promovendo uma ampla recuperação de estradas e pontes, aliada a projetos desenhados para ampliar a resiliência diante dos desafios do clima. A recuperação compreende obras emergenciais de requalificação e reabilitação funcional do pavimento e serviços de drenagem e de sinalização, incluindo mais de 150 contenções.

Para o secretário de Logística e Transportes, Clóvis Magalhães, o volume de investimentos, somado ao trabalho dos profissionais, marcam um avanço no planejamento da infraestrutura estadual. “O Plano Rio Grande nos permite atuar de forma organizada, combinando reconstrução com projetos estruturantes. Estamos entregando soluções logísticas, aumentando a capacidade da malha e preparando o Rio Grande do Sul para novos ciclos de desenvolvimento e para resistir às investidas do clima”, avalia.

Para o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, as obras refletem o comprometimento do Estado em entregar soluções adequadas às necessidades de trafegabilidade e de enfrentamento dos desafios climáticos. “A engenharia está desenvolvendo intervenções complexas, respeitando as características de cada região para entregar uma infraestrutura que garanta mais estabilidade, segurança e maior vida útil a rodovias e pontes”, explica.

Serra terá infraestrutura qualificada

Na Serra, onde nove rodovias serão recuperadas e uma ponte será construída, o investimento é de R$ 1 bilhão. A recuperação nas rodovias inclui mais de 120 contenções, em razão da necessidade identificada durante as cheias de 2024, quando deslizamentos bloquearam vias e isolaram comunidades.

Na região, estão sendo investidos mais de R$ 390 milhões na requalificação da Rota do Sol. A obra compreende três trechos, um entre Tainhas (São Francisco de Paula) e Terra de Areia, com 54,17 quilômetros; outro de 59 quilômetros entre Caxias do Sul e Lajeado Grande; e, por fim, um de 39 quilômetros entre Lajeado Grande e Tainhas.

Vales recebem aporte para reconstrução viária

No Vale do Taquari, seis rodovias serão recuperadas e duas pontes serão construídas, com investimento de R$ 687,61 milhões. Na região, uma nova estrutura, a ponte dos Vales, ligará a ERS-129 e a ERS-130, entre Cruzeiro do Sul e Estrela. Com investimento de R$ 288 milhões, terá 3,1 quilômetros no total da travessia, tornando-se a segunda maior em extensão no Estado.

No Vale do Caí, quatro rodovias e uma ponte receberão investimentos de R$ 188,63 milhões. Já no Vale do Rio Pardo, uma rodovia e uma ponte terão aporte de R$ 63,7 milhões.

Região Central retoma trafegabilidade

Na Região Central, três rodovias e três pontes receberão R$ 314,57 milhões para recuperar e qualificar a estrutura viária. A ERS-348 conta com quatro lotes em execução – incluindo dois segmentos de estrada e duas pontes.

Entre Agudo e Dona Francisca, um dos pontos mais atingidos pela enchente, a rodovia passa por uma reestruturação completa para retomar a trafegabilidade, que foi interrompida pelas cheias. O investimento de R$ 169,7 milhões é voltado à reconstrução, e garante ainda mais durabilidade e segurança ao tráfego com a construção de dois viadutos de várzea – um com 500 metros e outro com 400 metros de extensão.

Intervenções contemplam outras regiões

As intervenções se estendem a outras regiões do Estado, consolidando a recuperação viária de ponta a ponta. Na Região Metropolitana, duas rodovias terão investimento de R$ 78,59 milhões. No Litoral Norte, o aporte de R$ 36 milhões será na construção de seis pontes. No Noroeste, uma ponte e uma rodovia receberão aporte de R$ 51,48 milhões. E no Oeste e Sudoeste, duas rodovias e uma ponte recebem investimento de R$ 185,17 milhões.

Além disso, serviços de conserva, Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (Evtea) de obras e investimento em pavimentação de ligação regional também recebem um aporte de mais de R$ 450 milhões do Funrigs.

Investimentos do governo do Estado em estradas e pontes

Obras realizadas com recursos do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs)

Região da Serra

13 lotes de obras em estradas e uma ponte

Investimentos: R$ 1,03 bilhão

Extensão total: 306,6 km



Região dos Vales (Taquari, Rio Pardo e Caí)

11 lotes de obras em estradas e quatro pontes (uma delas com mais de 3 km de extensão)

Investimentos: R$ 939,9 milhões

Extensão total: 244,3 km



Região Central

Três lotes de obras em estradas e três pontes

Investimentos: R$ 314,5 milhões

Extensão total: 56,3 km



Região Metropolitana e Litoral

Dois lotes de obras em estradas e seis pontes

Investimentos: R$ 114,5 milhões

Extensão total: 26,5 km



Região da Campanha, Fronteira Oeste e Noroeste

Três lotes de obras em estradas e duas pontes

Investimentos: R$ 236,6 milhões

Extensão total: 133 km

Outras obras

Em todos os lotes: serviços de conserva, Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (Evtea) de obras e pavimentação de ligação regional.

Investimentos: R$ 449,3 milhões

Total Geral

32 lotes de obras em estradas e 16 pontes

Investimentos: R$ 3,1 bilhões

Extensão total: 767,3 km