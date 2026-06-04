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Pela primeira vez em 80 anos, tapetes de Corpus Christi cercam toda a Praça Tenente Bins em Tenente Portela

Comunidade católica de Tenente Portela transforma o entorno da praça em um grande cenário de fé, arte e solidariedade durante as celebrações de Corpus Christi

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
04/06/2026 às 07h55 Atualizada em 04/06/2026 às 09h30
Pela primeira vez em 80 anos, tapetes de Corpus Christi cercam toda a Praça Tenente Bins em Tenente Portela
(Foto: Jornal Província)

A celebração de Corpus Christi deste ano marca um momento histórico para Tenente Portela. Pela primeira vez em 80 anos de história da Paróquia em Tenente Portela, os tradicionais tapetes confeccionados para a data estão sendo produzidos em todo o entorno da Praça Tenente Bins, em uma demonstração de fé, união e participação comunitária.

A iniciativa é coordenada pela Paróquia Nossa Senhora Aparecida e reúne dezenas de voluntários desde as primeiras horas desta quinta-feira. Famílias, jovens, integrantes de pastorais, movimentos da Igreja Católica e representantes de diversos bairros do município dedicam-se à elaboração dos tapetes, que transformam a área central da cidade em um verdadeiro espaço de devoção e beleza.

Os desenhos e símbolos religiosos ganham forma por meio da utilização de serragem colorida, flores e outros materiais, preservando uma tradição que há décadas faz parte das celebrações de Corpus Christi. Neste ano, porém, a manifestação ganha um significado ainda mais especial ao ocupar todo o entorno da principal praça da cidade, algo inédito na história da comunidade portelense.

Além da participação na confecção dos tapetes, bairros do município também colaboram na preparação dos altares que integrarão o percurso da procissão. O trabalho coletivo reforça o espírito de união que caracteriza a celebração e mobiliza centenas de pessoas em torno de um mesmo propósito.

A programação religiosa prossegue com a celebração da Santa Missa, marcada para as 9h30, seguida da tradicional procissão sobre os tapetes confeccionados pela comunidade. O evento representa uma das mais importantes manifestações públicas da fé católica e reúne fiéis de diferentes idades em um momento de espiritualidade e reflexão.

A celebração também possui caráter solidário. As famílias participantes são convidadas a levar alimentos não perecíveis, que posteriormente serão destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade social, fortalecendo o compromisso cristão com a partilha e o cuidado com o próximo.

Mais do que uma tradição religiosa, a edição deste ano de Corpus Christi ficará marcada na história de Tenente Portela pela inédita confecção dos tapetes ao redor de toda a Praça Tenente Bins, simbolizando a força da fé, da dedicação voluntária e do espírito comunitário que une a população portelense.












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