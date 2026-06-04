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Samu SC inaugura nova base da Unidade de Suporte Avançado em São José

Foto: Divulgação/SECOMGovSCO Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de São José ganhou uma nova base operacional para a Unidade de Suporte...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
04/06/2026 às 06h40
Samu SC inaugura nova base da Unidade de Suporte Avançado em São José
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação/SECOMGovSC

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de São José ganhou uma nova base operacional para a Unidade de Suporte Avançado (USA) nesta quarta-feira, 3 de junho. A nova sede vai assegurar atendimento com agilidade às ocorrências na macrorregião da Grande Florianópolis. 

“Estamos seguindo a determinação do governador Jorginho Mello, com investimentos importantes no Samu. Além de reformar e ampliar as estruturas, esta é a 14ª base que inauguramos desde 2023. Também temos expandido a frota, que hoje conta com 30 USAs e mais sete unidades inter-hospitalares. Até o final do ano, chegaremos a 42 ambulâncias no total. Temos ampliado também a estrutura dos nossos Samus com uniformes e equipamentos, garantindo aos nossos servidores a capacidade de bem atender a população, além da qualificação necessária para que esses atendimentos possam ocorrer”, ressalta a secretária adjunta de Estado da Saúde, Cristina Pauluci, que acompanhou a inauguração.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

O Governo do Estado investiu aproximadamente R$ 300 mil para adequação da estrutura, conforme protocolo nacional vigente, e compra de mobília. Também repassa cerca de R$ 4,4 milhões ao ano para a manutenção dos serviços.

“É uma data muito importante para o Samu de Santa Catarina e mais importante ainda para São José. Esta nova entrega contempla o plano de melhoria e implantação do serviço, iniciado em 2023. Até hoje, já foram investidos mais de R$ 700 milhões em reformas, ampliações e melhorias nas equipes e com a aquisição de equipamentos”, destaca o superintendente de Urgência e Emergência, Marcos Antônio Fonseca.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

A ação integra o planejamento estratégico voltado a melhorias contínuas que são desenvolvidas pela atual gestão.

“Temos um compromisso com a Secretaria de Estado da Saúde de transformar o serviço de APH Móvel em Santa Catarina, com princípios claros e foco na valorização das pessoas que salvam vidas. Queremos que todas as equipes tenham a mesma satisfação e condições de trabalho adequadas para garantir um atendimento de excelência a todos que acionam o 192”, afirma a diretora-geral do Samu/Fahece, Carla Birolo Ferreira.

Foto: Reprodução/Secom SC
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Dados da USA São José

De janeiro a maio deste ano, a USA de São José realizou 665 atendimentos na cidade. A maior parte dos ocorrências foram casos clínicos adultos e pediátricos (74%) e traumas (18%), além de casos obstétricos, psiquiátricos e outros. A unidade conta com sete médicos, cinco enfermeiros, cinco condutores-socorristas e quatro auxiliares de higienização.

A Grande Florianópolis conta ainda com outras três unidades avançadas — duas em Florianópolis e uma em Palhoça —, e uma Inter-hospitalar. O serviço atende 22 municípios da macrorregião, que abrange uma população estimada em mais de 1,1 milhão de habitantes. 

A diretora também reforçou que, a partir de agora, o serviço de transporte inter-hospitalar passa a compartilhar o mesmo espaço físico do Samu no município de São José. “Essa mudança ocorre em razão da localização estratégica da base, permitindo maior agilidade e eficiência nos transportes inter-hospitalares, além de otimizar a integração entre as equipes e fortalecer a resposta às demandas assistenciais da região”, destaca.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Com informações: Andréa da Luz – assessora SAMU/FAHECE / (48) 98836-3630

Mais informações:
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
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