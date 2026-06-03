Governo do Estado inicia obra de duplicação da Estrada Caminho do Meio em Viamão

O governo do Estado deu início, nesta quarta-feira (3/6), às obras de duplicação da Estrada Caminho do Meio, em Viamão. A intervenção contempla 11,4 quilômetros da via, entre a divisa com Porto Alegre e a ERS-040, além da Assis Brasil, que vai da ERS-040 até a Rua Loureiro da Silva. O investimento é de R$ 138,5 milhões, com prazo de execução de 24 meses.

A obra integra um conjunto de ações do governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur), voltadas à qualificação da mobilidade urbana na Região Metropolitana, beneficiando milhares de pessoas que utilizam diariamente o corredor viário para deslocamentos entre Viamão, Alvorada e Porto Alegre.

O governador Eduardo Leite ressaltou a importância da obra para o trânsito na Região Metropolitana. “Hoje estamos tirando do papel uma obra aguardada há décadas pela população de Viamão e de toda a Região Metropolitana. O Caminho do Meio é um projeto estruturante, que integra municípios, melhora a mobilidade, aumenta a segurança e cria condições para atrair novos investimentos e gerar empregos. A vida das pessoas não respeita os limites entre os municípios: elas moram em uma cidade, trabalham em outra, estudam em outra. Por isso, é papel do Estado pensar soluções integradas para garantir mais qualidade de vida e desenvolvimento”, afirmou Leite.

Leite: "O Caminho do Meio é um projeto estruturante que integra municípios, gera empregos e melhora a mobilidade e a segurança" -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Melhorias na via

O projeto prevê a implantação de novas pistas, canteiro central, ciclovias, passeios públicos, paradas de ônibus, sistema de iluminação e drenagem, ampliando a segurança de motoristas, ciclistas e pedestres, além de contribuir para o desenvolvimento urbano e econômico da região.

Para o secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Davi Severgnini, o início das obras representa a concretização de uma demanda histórica da população e um importante avanço para a mobilidade metropolitana. “Estamos dando início a uma obra aguardada há muitos anos pela comunidade. O Caminho do Meio é um dos principais eixos de ligação da Região Metropolitana e sua duplicação vai proporcionar mais segurança, reduzir o tempo de deslocamento e melhorar a qualidade de vida da população. É um investimento estruturante, que fortalece a integração entre os municípios e prepara a região para o crescimento dos próximos anos”, destacou o secretário.

Projeto avança na Região Metropolitana

O projeto Caminho do Meio prevê a duplicação de 23,08 quilômetros de vias estruturais, formando um importante corredor de integração entre Porto Alegre, Alvorada e Viamão. Segundo a diretora de Planejamento Urbano da Sedur, Tassiele Francescon, o início das obras em Viamão representa uma etapa importante de um projeto mais amplo para a mobilidade metropolitana.

“Trata-se de uma intervenção de grande complexidade técnica, inserida em áreas urbanas consolidadas, o que exige estudos detalhados e planejamento cuidadoso. Com o início das intervenções em Viamão, avançamos em uma etapa decisiva desse projeto, enquanto seguimos trabalhando para viabilizar os demais trechos, em diálogo permanente com os municípios e demais órgãos envolvidos. A Sedur mantém o compromisso de conduzir esse processo com responsabilidade e garantir o avanço do projeto em toda a sua extensão”, afirmou Tassiele.

O projeto Caminho do Meio prevê a duplicação de 23,08 quilômetros, formando um corredor de integração da Região Metropolitana -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Obras em outras cidades

Em Porto Alegre, a intervenção abrange 7,3 quilômetros da Avenida Protásio Alves, entre a Avenida Saturnino de Brito e a divisa com Viamão, com investimento previsto de R$ 113 milhões. As tratativas com o município já foram concluídas e a Sedur está finalizando a instrução do processo licitatório. A próxima etapa consiste na liberação dos recursos necessários para a publicação do certame.

Em Alvorada, o projeto contempla a duplicação de 4,38 quilômetros da Estrada Frederico Dihl, entre a Rua Loureiro da Silva e a Avenida Getúlio Vargas. Com investimento de R$ 44,2 milhões e prazo de execução estimado em 15 meses, a iniciativa já avançou para a fase final do processo licitatório. A Concorrência Eletrônica foi realizada e o procedimento encontra-se na Central de Licitações (Celic) para homologação da empresa vencedora, após o encerramento dos prazos recursais.

As obras nos trechos de Viamão e Alvorada serão executadas na modalidade de contratação semi-integrada, que inclui a elaboração dos projetos executivos a partir dos projetos básicos fornecidos pelos municípios e a execução completa das intervenções.

“Esta obra é resultado da recuperação da capacidade de investimento do Rio Grande do Sul. Se hoje podemos iniciar uma intervenção dessa dimensão, é porque organizamos as contas públicas e devolvemos ao Estado a condição de realizar obras que transformam a vida das pessoas. Cada projeto que sai do papel reforça a confiança de que o Rio Grande do Sul está diferente, está melhor, e seguirá avançando para o futuro”, concluiu o governador.