Quarta, 03 de Junho de 2026
12°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Metrum apresenta solução de IA no CIDE 2026

Ferramenta desenvolvida pela área de Pesquisa e Desenvolvimento da Metrum democratiza o acesso às informações de medição por meio de uma interface ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
03/06/2026 às 19h36
Metrum apresenta solução de IA no CIDE 2026
Walmir Gois

Nos dias 10 e 11 de junho de 2026, a Metrum participa do CIDE, evento de inovação do setor elétrico, no qual apresenta uma solução de inteligência artificial desenvolvida pela sua área de Pesquisa e Desenvolvimento e voltada a concessionárias de distribuição.

A ferramenta se conecta aos dados de medição e democratiza o acesso às informações sobre os parâmetros elétricos das instalações, permitindo que o usuário consulte medições, alarmes, eventos e consumo de energia por meio de uma interface de conversa, em linguagem natural. Para isso, a solução utiliza como base uma plataforma de aquisição de dados da Schneider Electric, parceira da Metrum.

Segundo Wagner da Silva Tavares, gerente de inovação da Metrum, a proposta é eliminar a barreira técnica de acesso aos dados. "O usuário acessa por meio de uma interface de chat e faz perguntas em linguagem natural sobre medições, alarmes, eventos e consumo de energia. A resposta vem na hora, sem precisar navegar por relatórios ou conhecer a estrutura técnica do sistema", afirma.

A solução foi pensada para diferentes perfis dentro de uma concessionária, de operadores a gestores. "Hoje, extrair inteligência de um sistema como esse depende de especialistas que conhecem a estrutura dos dados, e isso cria um gargalo. Qualquer pessoa autorizada passa a acessar a informação que já existe no sistema, de forma direta", explica Tavares.

O executivo destaca que o efeito prático é a redução do tempo de investigação de ocorrências. "A informação que antes exigia análise técnica especializada passa a estar disponível para quem precisa tomar decisões, no momento em que precisa. Isso muda a dinâmica operacional e dá uso a uma inteligência que já está na base de dados e que muitas vezes fica subutilizada", diz.

A escolha do CIDE como vitrine está ligada ao público do evento. "Desenvolver uma inteligência artificial aplicada ao dado de medição exige domínio tanto da tecnologia quanto da realidade operacional das concessionárias, e essa é uma capacidade que construímos internamente. O CIDE reúne as áreas de inovação do setor, e é com elas que queremos conversar e construir as próximas soluções", ressalta Lucas Oliveira, CEO da Metrum.

Além da solução de inteligência artificial, a Metrum apresenta no evento seu portfólio para concessionárias, que abrange duas frentes. Em Proteção de Receita, a empresa atua com sistemas de medição de faturamento, auditoria e inspeções em SMF, redução de perdas técnicas e não técnicas e equipamentos para detecção de anomalias na medição. Em Automação, trabalha com proteção e supervisão de ativos elétricos, digitalização de subestações, retrofit de infraestrutura, SCADA e gêmeos digitais.

Sobre a Metrum

A Metrum é uma empresa brasileira provedora de soluções completas de medição, gestão e automação da energia para empresas de energia e médios e grandes consumidores. Com presença global estratégica há mais de 20 anos, atua nos mercados de Energia, Indústria e Datacenter, seguindo os padrões de qualidade dos órgãos reguladores e investindo continuamente em pessoas e pesquisa e desenvolvimento. Mais informações em www.memt.com.br.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Tecnologia Há 26 minutos

Clube Ben estreia no Web Summit Rio 2026

Loyalty tech and services participa do evento entre os dias 8 e 11 de junho, com ações voltadas a conexões estratégicas, geração de negócios e rela...

 acervo: raiox.ai
Tecnologia Há 2 horas

IA diagnostica finanças de pequenas empresas em 10 minutos

Plataforma brasileira lança ferramenta que utiliza inteligência artificial para gerar diagnósticos financeiros automatizados para micro e pequenas ...

 Imagem: Magnific/Freepik
Tecnologia Há 3 horas

Agro 5.0 impulsiona tecnologia e estratégia no setor

Soluções digitais visam agregar valor à operação das empresas do campo, da indústria, das exportadoras, entre outras que formam a diversificada cad...

 DRE Sistemas
Tecnologia Há 3 horas

Leonardo Deruiche amplia a análise da qualidade na saúde

Ajudando na gestão de unidades de saúde, os equipamentos implantados promovem a coleta de dados 24 horas por dia e geram relatórios gerenciais que ...

 Divulgação - GFT Technologies
Tecnologia Há 6 horas

GFT acelera modernização da IA para ampliar sistemas legados

Uma nova abordagem baseada em IA combina conhecimento de arquitetura e automação para preparar sistemas legados para negócios em tempo real e orien...

Tenente Portela, RS
15°
Tempo limpo
Mín. 12° Máx. 22°
15° Sensação
1.5 km/h Vento
81% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h18 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Quinta
21° 11°
Sexta
21° 10°
Sábado
23° 11°
Domingo
23° 12°
Segunda
16° 14°
Últimas notícias
Tecnologia Há 24 minutos

Clube Ben estreia no Web Summit Rio 2026
Justiça Há 24 minutos

STF derruba idade mínima para aposentadoria em atividades nocivas
Câmara Há 24 minutos

Deputado prevê rápida aprovação de controle sanitário para suplementos alimentares
Justiça Há 24 minutos

Decisão dos jurados no caso Henry Borel deve sair até quinta-feira
Esportes Há 60 minutos

Wizard by Pearson consolida inglês no esporte

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,06 -0,03%
Euro
R$ 5,87 0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 341,405,69 -2,81%
Ibovespa
170,330,63 pts -2.22%
Mega-Sena
Concurso 3014 (02/06/26)
27
30
35
40
44
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7041 (02/06/26)
25
28
49
56
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3701 (02/06/26)
01
02
04
07
08
09
10
12
13
14
17
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2931 (01/06/26)
01
16
30
32
45
49
52
56
60
62
64
71
73
75
78
82
84
86
93
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2964 (01/06/26)
04
05
11
24
30
41
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias