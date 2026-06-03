Metrum apresenta solução de IA no CIDE 2026

Nos dias 10 e 11 de junho de 2026, a Metrum participa do CIDE, evento de inovação do setor elétrico, no qual apresenta uma solução de inteligência artificial desenvolvida pela sua área de Pesquisa e Desenvolvimento e voltada a concessionárias de distribuição.

A ferramenta se conecta aos dados de medição e democratiza o acesso às informações sobre os parâmetros elétricos das instalações, permitindo que o usuário consulte medições, alarmes, eventos e consumo de energia por meio de uma interface de conversa, em linguagem natural. Para isso, a solução utiliza como base uma plataforma de aquisição de dados da Schneider Electric, parceira da Metrum.

Segundo Wagner da Silva Tavares, gerente de inovação da Metrum, a proposta é eliminar a barreira técnica de acesso aos dados. "O usuário acessa por meio de uma interface de chat e faz perguntas em linguagem natural sobre medições, alarmes, eventos e consumo de energia. A resposta vem na hora, sem precisar navegar por relatórios ou conhecer a estrutura técnica do sistema", afirma.

A solução foi pensada para diferentes perfis dentro de uma concessionária, de operadores a gestores. "Hoje, extrair inteligência de um sistema como esse depende de especialistas que conhecem a estrutura dos dados, e isso cria um gargalo. Qualquer pessoa autorizada passa a acessar a informação que já existe no sistema, de forma direta", explica Tavares.

O executivo destaca que o efeito prático é a redução do tempo de investigação de ocorrências. "A informação que antes exigia análise técnica especializada passa a estar disponível para quem precisa tomar decisões, no momento em que precisa. Isso muda a dinâmica operacional e dá uso a uma inteligência que já está na base de dados e que muitas vezes fica subutilizada", diz.

A escolha do CIDE como vitrine está ligada ao público do evento. "Desenvolver uma inteligência artificial aplicada ao dado de medição exige domínio tanto da tecnologia quanto da realidade operacional das concessionárias, e essa é uma capacidade que construímos internamente. O CIDE reúne as áreas de inovação do setor, e é com elas que queremos conversar e construir as próximas soluções", ressalta Lucas Oliveira, CEO da Metrum.

Além da solução de inteligência artificial, a Metrum apresenta no evento seu portfólio para concessionárias, que abrange duas frentes. Em Proteção de Receita, a empresa atua com sistemas de medição de faturamento, auditoria e inspeções em SMF, redução de perdas técnicas e não técnicas e equipamentos para detecção de anomalias na medição. Em Automação, trabalha com proteção e supervisão de ativos elétricos, digitalização de subestações, retrofit de infraestrutura, SCADA e gêmeos digitais.

Sobre a Metrum

A Metrum é uma empresa brasileira provedora de soluções completas de medição, gestão e automação da energia para empresas de energia e médios e grandes consumidores. Com presença global estratégica há mais de 20 anos, atua nos mercados de Energia, Indústria e Datacenter, seguindo os padrões de qualidade dos órgãos reguladores e investindo continuamente em pessoas e pesquisa e desenvolvimento. Mais informações em www.memt.com.br.