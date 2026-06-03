Miraguaí amplia sistema de videomonitoramento com instalação de 35 novas câmeras

A Prefeitura de Miraguaí realizou a entrega oficial de novos equipamentos de videomonitoramento às forças policiais que atuam no município. O ato contou com a presença do prefeito Leonir Hartk, representantes da administração municipal e integrantes das forças de segurança.

A iniciativa marca a ampliação do sistema de monitoramento urbano com a instalação de 35 novas câmeras de alta resolução em diferentes pontos estratégicos da cidade.

Além das câmeras, o projeto inclui gravadores equipados com inteligência artificial, com capacidade para reconhecimento facial e leitura automática de placas veiculares. Segundo a administração municipal, os recursos poderão auxiliar as forças policiais em atividades preventivas e investigativas.

Os equipamentos serão instalados em ruas de grande circulação, acessos ao município, áreas públicas e outros locais considerados estratégicos para ampliar a cobertura do monitoramento urbano.

Conforme informado pela Prefeitura, o investimento previsto para a execução do projeto é de aproximadamente R$ 100 mil.

Durante a entrega dos equipamentos, o prefeito Leonir Hartk afirmou que o objetivo do investimento é ampliar a estrutura de monitoramento disponível às forças de segurança e contribuir para as ações realizadas no município.

O sistema permitirá o monitoramento em tempo real, armazenamento de imagens em alta qualidade e maior capacidade de identificação de veículos e pessoas, servindo de apoio para investigações e operações policiais.

De acordo com a administração municipal, a implantação dos novos equipamentos integra o planejamento de investimentos voltados à utilização de tecnologias de monitoramento urbano no município.







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