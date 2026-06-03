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Governo do Estado inaugura novas instalações da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento para mulheres em Porto Alegre

O governo do Estado inaugurou, na manhã desta quarta-feira (3/6), as novas instalações da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), vincul...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
03/06/2026 às 13h45
Governo do Estado inaugura novas instalações da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento para mulheres em Porto Alegre
Novos espaços fortalecem rede de proteção às mulheres, com atendimento qualificado, humanizado e acessível -Foto: Vitor Rosa/Secom

O governo do Estado inaugurou, na manhã desta quarta-feira (3/6), as novas instalações da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), vinculada à 1ª Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (1ª Deam), em Porto Alegre. Em novo edifício, inaugurado com apoio do Instituto Dunga, DPPA e Deam buscam melhorar as condições de acolhimento e reforçar a segurança das mulheres. Os novos espaços também valorizam o trabalho policial. O governador Eduardo Leite participou da cerimônia na capital.

Localizado na rua Professor Freitas e Castro, 850, o espaço foi preparado para atendimento e registro de ocorrências e de flagrantes de violência doméstica e familiar em regime de plantão 24 horas, diariamente. As mulheres contarão com serviços de assistência social e psicológica e da Defensoria Pública, proporcionando atuação integrada no enfrentamento à violência.

No ato, Leite ressaltou a união e a persistência necessárias para enfrentar a violência doméstica -Foto: Vitor Rosa/Secom
No ato, Leite ressaltou a união e a persistência necessárias para enfrentar a violência doméstica -Foto: Vitor Rosa/Secom

O governador ressaltou a união e a persistência necessárias para enfrentar a violência doméstica. “Diferentemente de outros crimes, esse é um fenômeno complexo. A violência emerge de fatores psicológicos, emocionais e culturais, de anos de dominação masculina, que nos colocam o desafio de fazer com que os homens compreendam o princípio da igualdade”, afirmou. “O envolvimento de todos os setores, entre eles o apoio de instituições da sociedade civil, possibilita que o Estado possa atender de forma mais ágil e assertiva demandas como a inauguração das novas instalações da 1ª Deam e da DPPA. Espaços como as Salas das Margaridas, a expansão do horário do atendimento das Deams e o monitoramento da vítima e do agressor são formas de investimento do Estado que asseguram o funcionamento da rede de apoio e segurança das mulheres”, concluiu o governador.

O secretário da Segurança Pública, Mário Ikeda, destacou a importância dos investimentos no atendimento especializado à mulher. “Temos ampliado as instalações, os horários de atendimento e o número de delegacias especializadas, assim como das DPPAs. Temos também investido na capacitação de policiais civis em todas as delegacias do Estado e de policiais militares, presentes e preparados para atender mulheres em todos os municípios do Rio Grande do Sul, reforçando a rede de proteção e o combate à violência doméstica e familiar”, ressaltou.

Novos espaços buscam melhorar as condições de acolhimento e reforçar a segurança das mulheres -Foto: Vitor Rosa/Secom
Novos espaços buscam melhorar as condições de acolhimento e reforçar a segurança das mulheres -Foto: Vitor Rosa/Secom

Horário de atendimento ampliado

Desde segunda-feira (1/6), cinco Deams do interior (Canoas, Caxias do Sul, Passo Fundo, Pelotas e Santa Maria) passaram a funcionar em horário de atendimento ampliado, reforçando o compromisso do Estado com o acolhimento, a orientação e a proteção de mulheres em situação de violência.

As delegacias passam a oferecer atendimento especializado às mulheres das 8h30 às 12h e das 13h30 às 20h, reforçando as ações da Polícia Civil de fortalecimento das políticas de enfrentamento à violência doméstica e familiar.

A secretária-adjunta da Segurança Pública, Adriana da Costa, reforçou a importância do acesso aos serviços e do fortalecimento da rede de proteção às mulheres, com atendimento qualificado, humanizado e acessível. “A medida garante maior disponibilidade de atendimento, proporcionando segurança, acolhimento, orientação e oferecendo suporte integrado às vítimas, especialmente àquelas que enfrentam dificuldades para buscar ajuda durante o horário comercial convencional”, declarou.

Localizado na rua Professor Freitas e Castro, 850, em Porto Alegre, espaço atenderá em regime de plantão 24 horas, diariamente -Foto: Vitor Rosa/Secom
Localizado na rua Professor Freitas e Castro, 850, em Porto Alegre, espaço atenderá em regime de plantão 24 horas, diariamente -Foto: Vitor Rosa/Secom

Adriana destacou que as denúncias são fundamentais no combate à violência. “É necessário que cada vez mais as mulheres se conscientizem sobre a importância do registro da ocorrência. No ano passado, foram solicitadas quase 70 mil medidas protetivas. No mesmo período, apenas 7% das vítimas de feminicídio tinham alguma medida protetiva deferida pela justiça, o que mostra que as medidas são efetivas”, afirmou.

Endereços das Deams que ampliaram seu atendimento

  • Canoas– rua Doutor Sezefredo de Azambuja Vieira, 2730, bairro Moinhos de Vento;
  • Caxias do Sul– rua Doutor Montaury, 1387, bairro Centro;
  • Passo Fundo– rua Bento Gonçalves, 720, 3º andar, bairro Centro;
  • Pelotas– rua Barros Cassal, 516, bairro Areal;
  • Santa Maria– rua Duque de Caxias, 1169, bairro Medianeira.

Texto: Ascom SSP
Edição: Secom

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