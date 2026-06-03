Governo do Estado inaugura novas instalações da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento para mulheres em Porto Alegre

O governo do Estado inaugurou, na manhã desta quarta-feira (3/6), as novas instalações da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), vinculada à 1ª Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (1ª Deam), em Porto Alegre. Em novo edifício, inaugurado com apoio do Instituto Dunga, DPPA e Deam buscam melhorar as condições de acolhimento e reforçar a segurança das mulheres. Os novos espaços também valorizam o trabalho policial. O governador Eduardo Leite participou da cerimônia na capital.

Localizado na rua Professor Freitas e Castro, 850, o espaço foi preparado para atendimento e registro de ocorrências e de flagrantes de violência doméstica e familiar em regime de plantão 24 horas, diariamente. As mulheres contarão com serviços de assistência social e psicológica e da Defensoria Pública, proporcionando atuação integrada no enfrentamento à violência.

No ato, Leite ressaltou a união e a persistência necessárias para enfrentar a violência doméstica -Foto: Vitor Rosa/Secom

O governador ressaltou a união e a persistência necessárias para enfrentar a violência doméstica. “Diferentemente de outros crimes, esse é um fenômeno complexo. A violência emerge de fatores psicológicos, emocionais e culturais, de anos de dominação masculina, que nos colocam o desafio de fazer com que os homens compreendam o princípio da igualdade”, afirmou. “O envolvimento de todos os setores, entre eles o apoio de instituições da sociedade civil, possibilita que o Estado possa atender de forma mais ágil e assertiva demandas como a inauguração das novas instalações da 1ª Deam e da DPPA. Espaços como as Salas das Margaridas, a expansão do horário do atendimento das Deams e o monitoramento da vítima e do agressor são formas de investimento do Estado que asseguram o funcionamento da rede de apoio e segurança das mulheres”, concluiu o governador.

O secretário da Segurança Pública, Mário Ikeda, destacou a importância dos investimentos no atendimento especializado à mulher. “Temos ampliado as instalações, os horários de atendimento e o número de delegacias especializadas, assim como das DPPAs. Temos também investido na capacitação de policiais civis em todas as delegacias do Estado e de policiais militares, presentes e preparados para atender mulheres em todos os municípios do Rio Grande do Sul, reforçando a rede de proteção e o combate à violência doméstica e familiar”, ressaltou.

Novos espaços buscam melhorar as condições de acolhimento e reforçar a segurança das mulheres -Foto: Vitor Rosa/Secom

Horário de atendimento ampliado

Desde segunda-feira (1/6), cinco Deams do interior (Canoas, Caxias do Sul, Passo Fundo, Pelotas e Santa Maria) passaram a funcionar em horário de atendimento ampliado, reforçando o compromisso do Estado com o acolhimento, a orientação e a proteção de mulheres em situação de violência.

As delegacias passam a oferecer atendimento especializado às mulheres das 8h30 às 12h e das 13h30 às 20h, reforçando as ações da Polícia Civil de fortalecimento das políticas de enfrentamento à violência doméstica e familiar.

A secretária-adjunta da Segurança Pública, Adriana da Costa, reforçou a importância do acesso aos serviços e do fortalecimento da rede de proteção às mulheres, com atendimento qualificado, humanizado e acessível. “A medida garante maior disponibilidade de atendimento, proporcionando segurança, acolhimento, orientação e oferecendo suporte integrado às vítimas, especialmente àquelas que enfrentam dificuldades para buscar ajuda durante o horário comercial convencional”, declarou.

Localizado na rua Professor Freitas e Castro, 850, em Porto Alegre, espaço atenderá em regime de plantão 24 horas, diariamente -Foto: Vitor Rosa/Secom

Adriana destacou que as denúncias são fundamentais no combate à violência. “É necessário que cada vez mais as mulheres se conscientizem sobre a importância do registro da ocorrência. No ano passado, foram solicitadas quase 70 mil medidas protetivas. No mesmo período, apenas 7% das vítimas de feminicídio tinham alguma medida protetiva deferida pela justiça, o que mostra que as medidas são efetivas”, afirmou.

Endereços das Deams que ampliaram seu atendimento

Canoas – rua Doutor Sezefredo de Azambuja Vieira, 2730, bairro Moinhos de Vento;

– rua Doutor Sezefredo de Azambuja Vieira, 2730, bairro Moinhos de Vento; Caxias do Sul – rua Doutor Montaury, 1387, bairro Centro;

– rua Doutor Montaury, 1387, bairro Centro; Passo Fundo – rua Bento Gonçalves, 720, 3º andar, bairro Centro;

– rua Bento Gonçalves, 720, 3º andar, bairro Centro; Pelotas – rua Barros Cassal, 516, bairro Areal;

– rua Barros Cassal, 516, bairro Areal; Santa Maria– rua Duque de Caxias, 1169, bairro Medianeira.