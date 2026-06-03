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Descubra como fica o tempo hoje em Tenente Portela e no Estado

Nebulosidade predomina nesta quarta-feira (3) na Região Celeiro. Estado terá variação de nuvens, nevoeiros em algumas áreas e tendência de aumento da instabilidade no decorrer da semana

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informaçõs Inmet e MetSul
03/06/2026 às 07h48
Descubra como fica o tempo hoje em Tenente Portela e no Estado
(Foto: Sistema Província)

A quarta-feira começou com temperaturas baixas ao amanhecer e presença de muitas nuvens em Tenente Portela. Ao longo do dia, o sol aparece entre períodos de nebulosidade, mas o céu permanece predominantemente encoberto. Não há previsão de chuva significativa para o município durante esta quarta-feira. As temperaturas variaram entre 11° e 13° gruas primeiras horas do dia e podem atingir máximas entre 22°C e 23°C durante a tarde. A umidade relativa do ar segue elevada, favorecendo a formação de neblina e nevoeiro em pontos isolados da região.

Os ventos sopram com fraca intensidade, predominando dos quadrantes leste e nordeste. O cenário é típico de início de inverno, com manhã fria, tarde agradável e sensação térmica confortável durante boa parte do dia.

Região Celeiro e Noroeste do Estado

Para os municípios da Região Celeiro, como Três Passos, Crissiumal, Miraguaí, Redentora, Derrubadas, Vista Gaúcha, Braga e Humaitá, a quarta-feira apresenta comportamento semelhante ao de Tenente Portela. O dia será marcado por muitas nuvens, períodos de abertura de sol e temperaturas amenas durante a tarde, sem expectativa de chuva expressiva.

Resumo para as regiões do Rio Grande do Sul

Região Metropolitana e Vale do Sinos

  • Sol aparece entre nuvens.
  • Manhã com possibilidade de nevoeiro.
  • Temperaturas amenas durante a tarde.

Serra Gaúcha

  • Nebulosidade variável.
  • Amanhecer frio.
  • Possibilidade de neblina em áreas de maior altitude.

Campanha e Fronteira Oeste

  • Tempo firme na maior parte do dia.
  • Sol entre nuvens.
  • Temperaturas agradáveis à tarde.

Sul do Estado

  • Predomínio de nuvens.
  • Períodos de sol ao longo do dia.
  • Vento moderado em alguns momentos.

Norte e Noroeste

  • Muitas nuvens.
  • Sem chuva significativa nesta quarta-feira.
  • Temperaturas entre 20°C e 23°C nas horas mais quentes.

Tendência para os próximos dias

Quinta-feira (4)
O tempo permanece estável em grande parte do Rio Grande do Sul. Em Tenente Portela, a previsão indica sol entre nuvens, com temperaturas variando entre 10°C e 21°C.

Sexta-feira (5)
A nebulosidade aumenta novamente no Noroeste gaúcho. O tempo segue abafado para os padrões de junho, mas ainda sem grandes volumes de chuva. As máximas ficam próximas dos 20°C.



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