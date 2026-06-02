Soldiers Nutrition fecha parceria com Sport Club do Recife

Com o objetivo de aproximar-se do público brasileiro e furar a bolha do universo exclusivamente focado em academia, a Soldiers Nutrition, uma das principais marcas brasileiras de suplementos alimentares e esportivos, anunciou em abril uma nova parceria com o Sport Club do Recife, um dos clubes mais tradicionais do futebol nacional.

A oficialização aconteceu por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais do clube e da marca, com narração da rapper recifense Bione, que enaltece a paixão que transcende resultado e geração.

A escolha não foi por acaso: uma voz feminina e recifense para marcar a identidade regional da parceria e desmistificar o futebol como território exclusivamente masculino. A repercussão foi amplamente positiva, com forte engajamento da torcida rubro-negra e da comunidade esportiva.

"Enxergamos o Sport não só como um clube gigante, com uma torcida extremamente apaixonada, mas também como um símbolo de força e identidade regional. Para nós, essa parceria faz muito sentido", afirma Yuri Abreu, CEO e fundador da Soldiers Nutrition.

"Nossos levantamentos internos mostram que o Nordeste, especialmente Pernambuco, é hoje uma das regiões que mais crescem em procura pelos nossos produtos. Estar próximo disso, investir e construir junto é um movimento natural", completa.

De acordo com o Soldiers Insights, relatório dedicado a análises do setor, os pedidos no Nordeste cresceram mais de 45% entre janeiro e maio deste ano, puxados principalmente pela creatina monohidratada de 1kg, pelo whey protein sabor chocolate belga e pela versão de 500g da creatina. O público masculino lidera as compras na região, representando 80% das transações.

Os números mostram que a demanda já estava lá. A iniciativa vem para atendê-la com mais proximidade e consolidar a presença da marca em todo o país.

Soldiers Nutrition na Ilha do Retiro

O acordo da Soldiers Nutrition com o Sport Club do Recife contempla o apoio às categorias de base, time feminino e da equipe profissional masculina, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro de 2026.

Ao longo da temporada 2026, clube e marca desenvolverão ativações em dias de jogo, produção de conteúdo, campanhas digitais e suporte nutricional aos atletas. Além disso, ocorrerão ações de engajamento direto com o público, que visam reforçar a conexão entre performance esportiva e nutrição e aproximar a marca da torcida do Leão no ambiente físico e digital.

"Essa parceria reforça que a suplementação faz parte do dia a dia de quem busca performance, dentro e fora das academias. Estar ao lado do Sport é levar isso para dentro de campo", destaca o CEO da Soldiers Nutrition.

Para o Sport, a chegada da Soldiers representa a associação com uma marca em ascensão no mercado nacional, que tem se destacado por sua proposta de democratização do acesso à suplementação, aliando qualidade e preço competitivo.

Sobre a Soldiers Nutrition

Fundada em 2014 por Yuri Abreu, a Soldiers nasceu de forma caseira, quando ele tinha 21 anos, e passou a revender creatina comprada na Zona Cerealista de São Paulo. De lá para cá, a empresa multiplicou sua receita, alcançando R$ 280 milhões em faturamento em 2025 (receita do Grupo Soldiers) e projetando R$ 300 milhões para 2026.

O salto foi impulsionado por uma combinação de fatores: a retomada das academias pós-pandemia, a aposta no modelo D2C (direct-to-consumer), que elimina intermediários e garante preços mais competitivos, e o laudo de 2022 da Associação Brasileira das Empresas de Produtos Nutricionais (Abenutri), que classificou a creatina da Soldiers como a terceira mais pura do Brasil. O reconhecimento colocou a companhia em evidência, levando sua creatina a se tornar a mais vendida do Brasil no maior marketplace do país. Em 2026, a creatina Soldiers recebeu o selo PureSafe, que registrou 99,98% de pureza.

É a principal marca do Grupo Soldiers, que contempla as empresas Next10 (suplementos) e SOWD (sportswear).

Para mais informações, basta visitar o site soldiersnutrition.com.br e acompanhar a marca nas redes sociais: @soldiersnutrition.

Sobre o Sport Club do Recife

Fundado em 1905, o Sport Club do Recife é um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, com forte presença no cenário nacional e uma das torcidas mais engajadas do país. Atualmente, disputa a Série B do Campeonato Brasileiro e mantém atuação relevante em diferentes categorias do esporte.