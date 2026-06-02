Ascar completa 71 anos atendendo cerca de 220 mil famílias no campo gaúcho

A Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural (Ascar) completa 71 anos de atuação no Rio Grande do Sul no próximo dia 2 de junho. Atualmente, a instituição, em conjunto com a Emater/RS-Ascar, presta atendimento a cerca de 220 mil famílias que vivem no meio rural gaúcho, incluindo agricultores familiares, pecuaristas, pescadores artesanais, povos indígenas, comunidades quilombolas e assentados da reforma agrária.

Presente nos 497 municípios do Estado, a entidade desenvolve ações de assistência técnica, extensão rural e social, promovendo orientações voltadas à produção, gestão das propriedades, sustentabilidade, inclusão social e qualidade de vida das famílias do campo.

A história da Ascar teve início em 1955, com o objetivo de estimular o desenvolvimento da agricultura e oferecer suporte técnico aos produtores rurais. Em 1977, a instituição passou a atuar de forma integrada com a Emater/RS, consolidando o modelo que permanece até hoje.

Ao longo das últimas décadas, a atuação da Emater/RS-Ascar acompanhou as transformações do meio rural, ampliando projetos voltados à juventude, mulheres rurais, povos tradicionais, preservação ambiental, agroindústrias familiares e fortalecimento da agricultura sustentável.

Entre as iniciativas mais recentes estão programas de recuperação ambiental, incentivo à irrigação, qualificação de jovens agricultores e ações voltadas à adaptação das propriedades às mudanças climáticas. A instituição também teve participação em programas de apoio às famílias atingidas por estiagens e enchentes registradas nos últimos anos.

Além do trabalho técnico, a Emater/RS-Ascar mantém atuação em áreas sociais, auxiliando comunidades rurais no acesso a políticas públicas, geração de renda e desenvolvimento local.

Ao celebrar mais de sete décadas de atividades, a instituição reforça seu papel no apoio às famílias do campo e na promoção do desenvolvimento rural em todas as regiões do Rio Grande do Sul.







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