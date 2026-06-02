Gurias do Yucumã promovem a 1ª Rústica dos Passarinhos nesta quarta-feira em Tenente Portela

Tenente Portela sediará na próxima quarta-feira, dia 3 de junho, a 1ª Rústica dos Passarinhos, evento esportivo promovido pelas Gurias do Yucumã. A programação terá início às 8h30, com saída em frente à Prefeitura Municipal.
A competição contará com categorias divididas por idade, contemplando crianças, adolescentes, adultos e idosos. Todos os participantes receberão medalha de participação.
A principal categoria da rústica será a Quero-Quero, destinada ao público em geral, com percurso de 10 quilômetros. A prova terá premiação em dinheiro e medalhas para os três primeiros colocados, tanto no masculino quanto no feminino.
Quero-Quero
Beija-Flor
Canarinho
Cururuira
Bem-Te-Vi
Sabiá
Papagaio
Masculino
Feminino
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