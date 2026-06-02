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Gurias do Yucumã promovem a 1ª Rústica dos Passarinhos nesta quarta-feira em Tenente Portela

Evento será realizado na manhã do dia 3 de junho e contará com categorias para crianças, adolescentes, adultos e idosos, além de premiação na prova principal

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
02/06/2026 às 10h19
Gurias do Yucumã promovem a 1ª Rústica dos Passarinhos nesta quarta-feira em Tenente Portela
(Foto: Jornal Província)

Tenente Portela sediará na próxima quarta-feira, dia 3 de junho, a 1ª Rústica dos Passarinhos, evento esportivo promovido pelas Gurias do Yucumã. A programação terá início às 8h30, com saída em frente à Prefeitura Municipal.

A competição contará com categorias divididas por idade, contemplando crianças, adolescentes, adultos e idosos. Todos os participantes receberão medalha de participação.

A principal categoria da rústica será a Quero-Quero, destinada ao público em geral, com percurso de 10 quilômetros. A prova terá premiação em dinheiro e medalhas para os três primeiros colocados, tanto no masculino quanto no feminino.

Categorias e percursos

Quero-Quero

  • Público em geral
  • Percurso: 10 quilômetros
  • Largada em frente à Prefeitura de Tenente Portela, às 8h30

Beija-Flor

  • Até 8 anos
  • Percurso: 100 metros
  • Do início do calçamento até o campo

Canarinho

  • De 9 a 11 anos
  • Percurso: 300 metros
  • Saída em frente à professora

Cururuira

  • De 12 a 14 anos
  • Percurso: 600 metros
  • Saída em frente ao clube

Bem-Te-Vi

  • De 15 a 16 anos
  • Percurso: 900 metros
  • Saída em frente à igreja

Sabiá

  • De 17 a 20 anos
  • Percurso: 1.300 metros
  • Final do calçamento, com saída pela Esquina Pinhalzinho

Papagaio

  • Idosos acima de 50 anos
  • Percurso: 100 metros
  • Início do calçamento

Premiação da categoria Quero-Quero

Masculino

  • 1º lugar: R$ 250,00 + medalha
  • 2º lugar: R$ 150,00 + medalha
  • 3º lugar: R$ 100,00 + medalha

Feminino

  • 1º lugar: R$ 250,00 + medalha
  • 2º lugar: R$ 150,00 + medalha
  • 3º lugar: R$ 100,00 + medalha

 

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