Gurias do Yucumã promovem a 1ª Rústica dos Passarinhos nesta quarta-feira em Tenente Portela

Tenente Portela sediará na próxima quarta-feira, dia 3 de junho, a 1ª Rústica dos Passarinhos, evento esportivo promovido pelas Gurias do Yucumã. A programação terá início às 8h30, com saída em frente à Prefeitura Municipal.

A competição contará com categorias divididas por idade, contemplando crianças, adolescentes, adultos e idosos. Todos os participantes receberão medalha de participação.

A principal categoria da rústica será a Quero-Quero, destinada ao público em geral, com percurso de 10 quilômetros. A prova terá premiação em dinheiro e medalhas para os três primeiros colocados, tanto no masculino quanto no feminino.

Categorias e percursos

Quero-Quero

Público em geral

Percurso: 10 quilômetros

Largada em frente à Prefeitura de Tenente Portela, às 8h30

Beija-Flor

Até 8 anos

Percurso: 100 metros

Do início do calçamento até o campo

Canarinho

De 9 a 11 anos

Percurso: 300 metros

Saída em frente à professora

Cururuira

De 12 a 14 anos

Percurso: 600 metros

Saída em frente ao clube

Bem-Te-Vi

De 15 a 16 anos

Percurso: 900 metros

Saída em frente à igreja

Sabiá

De 17 a 20 anos

Percurso: 1.300 metros

Final do calçamento, com saída pela Esquina Pinhalzinho

Papagaio

Idosos acima de 50 anos

Percurso: 100 metros

Início do calçamento

Premiação da categoria Quero-Quero

Masculino

1º lugar: R$ 250,00 + medalha

2º lugar: R$ 150,00 + medalha

3º lugar: R$ 100,00 + medalha

Feminino

1º lugar: R$ 250,00 + medalha

2º lugar: R$ 150,00 + medalha

3º lugar: R$ 100,00 + medalha

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