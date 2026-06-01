Segunda, 01 de Junho de 2026
Seleção terá primeiro treino nos EUA menos de 24 horas após embarque

Delegação viaja às 22h desta segunda e vai a campo na tarde de terça

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
01/06/2026 às 19h15

A seleção brasileira masculina de futebol viaja nesta segunda-feira (1º) à noite para os Estados Unidos, onde terá pela frente a reta final da preparação para a Copa do Mundo. A delegação embarca em voo que sai às 22h (horário de Brasília) do Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro.

A previsão de chegada no Aeroporto Internacional de Newark, em Nova Jersey, é às 6h (de Brasília) de terça-feira (2). De lá, a comitiva brasileira segue para o Hotel The Ridge, em Basking Ridge, a cerca de 18 quilômetros (km) do RWJBarnabas Health Red Bulls Performance Center (imagem em destaque), local de treinamentos do New York Red Bulls, que fica na cidade de Morris.

O complexo, que será a base do Brasil durante o Mundial, tem oito campos oficiais e uma arena com capacidade para 350 pessoas.

O primeiro treino da equipe nos EUA sob o comando do técnico Carlo Ancelotti, será a partir das 16h (de Brasília) desta terça. Segundo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a programação para os demais dias será anunciada amanhã.

A delegação que viaja nesta segunda tem 23 dos 26 convocados para o Mundial. Os zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães e o atacante Gabriel Martinelli, que disputaram a final da Liga dos Campeões da Europa no último sábado (30), em Budapeste (Hungria), vão se apresentar nos Estados Unidos.

O Paris Saint-Germain (França), de Marquinhos, ficou com o título ao vencer o Arsenal (Inglaterra), de Magalhães e Martinelli nos pênaltis, após empate por 1 a 1 na Puskás Arena.

Amistoso

No sábado (6), o Brasil faz o último amistoso antes da Copa do Mundo. A seleção verde e amarela enfrenta o Egito - que também está no Mundial, às 19h (de Brasília) - no Huntington Bank Field, em Cleveland.

A caminhada rumo ao hexa começa no próximo dia 13, um sábado, no mesmo horário, no Metlife Stadium, em Nova Jersey.

A equipe canarinho está no Grupo C, que ainda reúne Haiti e Escócia. O duelo contra a seleção do Caribe será no dia 19, às 21h30 (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na cidade da Filadélfia.

Por fim, em 24 de junho, às 19h (de Brasília), será a vez de encarar os europeus no Hard Rock Stadium, em Miami.

