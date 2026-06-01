3 países e 16 cidades; veja as sedes dos jogos da Copa do Mundo 2026

Os estádios escolhidos vão receber partidas da fase de grupos até confrontos decisivos do mata-mata, incluindo a final da competição. (Foto: Divulgação/Fifa)

A Copa do Mundo de 2026 será disputada pela primeira vez em três países: Estados Unidos, Canadá e México. O torneio também marcará a estreia do novo formato com 48 seleções participantes, ampliando o número de partidas e de cidades envolvidas na competição.

Ao todo, dezesseis cidades receberão jogos do mundial, distribuídas entre os três países-sede. Os estádios escolhidos vão receber partidas da fase de grupos até confrontos decisivos do mata-mata, incluindo a final da competição.

Nos Estados Unidos, a maioria das sedes está concentrada em grandes centros urbanos e contará com arenas já utilizadas por franquias da NFL e de outros grandes eventos esportivos. O país receberá a maior parte das partidas do torneio.

Já o México entrará para a história como o primeiro país a sediar jogos de três edições diferentes da Copa do Mundo, após os Mundiais de 1970 e 1986. Já o Canadá terá pela primeira vez a competição em seu território.

Veja as cidades-sede da Copa do Mundo de 2026

Estados Unidos

Atlanta

Boston

Dallas

Filadélfia

Houston

Kansas City

Los Angeles

Miami

Nova York-Nova Jersey

São Francisco e reigão da Baía

Seattle

México

Cidade do México

Guadalajara

Monterrey

Canadá

Toronto

Vancouver

A abertura da Copa do Mundo está prevista para acontecer no México, enquanto a final será disputada nos Estados Unidos.

A edição de 2026 também será a primeira da história com 104 partidas ao todo, após a ampliação do número de seleções. O novo formato prevê 12 grupos com quatro equipes cada.

Amistoso Seleção

A Seleção Brasileira terá um amistoso antes de embarcar para o desafio da Copa do Mundo 2026. A equipe enfrenta o Panamá no domingo (31/05), às 18h, no Maracanã, Rio de Janeiro.

Neymar será desfalque já que está em recuperação. A comissão técnica e o departamento de seleções decidiram que o atacante do Santos não será cortado imediatamente por conta do diagnóstico de lesão grau dois na panturrilha direita.

Neymar terá 15 dias para mostrar que estará em condições físicas, o que bate com o prazo limite do dia 12 de junho, 24 horas antes da estreia diante de Marrocos, para troca na relação de 26 convocados.



Para o amistoso, Ancelotti deve colocar em campo uma escalação próxima da titular da Seleção Brasileira.







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