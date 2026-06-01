AVISO DE PAUTA: Samu SC inaugura nova base operacional da USA em São José

O Governo do Estado inaugura nesta quarta-feira, 3, às 14h, a nova base operacional da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), em São José. Com o investimento estadual, a USA ganha uma base própria, adaptada às necessidades do serviço e de acordo com as normativas vigentes. Antes, compartilhava espaço com a Unidade de Suporte Básico (USB) do município.
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