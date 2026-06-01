Jogando em casa, México é o grande destaque do Grupo A da Copa

O Grupo A da Copa do Mundo de 2026 pode ser considerado um dos mais equilibrados da competição. Formado por México, Coreia do Sul, África do Sul e República Tcheca, a chave terá o jogo de abertura do torneio: no dia 11 de junho, mexicanos e sul-africanos medirão forças no Estádio Azteca, na Cidade do México, a partir das 16h (horário de Brasília).
Outras partidas do Grupo em solo mexicano terão como palco o estádio Akron, em Guadalajara, e o estádio Gigante del Acero, em Monterrey. E uma única partida será realizada nos Estados Unidos, em Atlanta.
O anfitrião México participará de sua 18ª Copa do Mundo. Em suas melhores campanhas, nos anos de 1970 e de 1986, oportunidades nas quais sediou a competição, a Tricolor alcançou as quartas-de-final.
La FIFA publicó la actualización de su ranking mundial correspondiente a abril. ?— Selección Nacional (@miseleccionmx) April 1, 2026
México se ubica en la posición 15, ascendiendo un lugar respecto al periodo anterior. ??
? Los detalles: https://t.co/5IdpFFjXXy #SomosMéxico pic.twitter.com/2XDLWVzsWA
A equipe mexicana tem como comandante um velho conhecido, Javier Aguirre, que já comandou a equipe nas Copas de 2002 e de 2010. Com um elenco sem grandes estrelas, as esperanças de uma grande campanha se concentram nos experientes Raúl Jiménez (atacante do Fulham) e Guillermo Ochoa (goleiro com cinco Copas no currículo).
A segunda equipe envolvida no jogo de abertura, a África do Sul, é a seleção menos experiente em Mundiais nesta chave. Comandados pelo técnico belga técnico Hugo Broos, os Bafana Bafana participarão de sua quarta Copa do Mundo.
?? South Africa have qualified for #FIFAWorldCup 26! #WeAre26 pic.twitter.com/j6k9fbvKk9— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 14, 2025
Para superar a primeira fase da competição pela primeira vez na história, a equipe africana aposta em dois jogadores do Mamelodi Sundowns (time sul-africano que foi uma das surpresas da Copa do Mundo de Clubes de 2025), o goleiro Ronwen Williams e o meio-campista Teboho Mokoena. Outro destaque dos Bafana Bafana é o atacante Lyle Foster, do Burnley (Inglaterra).
Já a Coreia do Sul disputa sua 12ª Copa. Os Tigres da Ásia serão comandados na competição por um velho conhecido, o ex-jogador Hong Myung Bo, técnico da seleção sul-coreana no Mundial de 2014, disputado no Brasil.
??✅ Korea Republic finishes #FIFAWorldCup qualifying with an undefeated record! #WeAre26 pic.twitter.com/pZLQM2cDnd— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 10, 2025
A equipe conta com bons valores. O principal nome é Son Heung-min. Aos 33 anos de idade, o atacante atualmente está no Los Angeles FC (EUA), mas viveu o ápice de sua carreira no Tottenham (Inglaterra). Também chamam a atenção o zagueiro Kim Min-jae, do Bayern de Munique (Alemanha), e o meio-atacante Lee Kang-in, do PSG (França).
A quarta componente do grupo é a República Tcheca. Herdeira das participações da antiga Tchecoslováquia, a seleção europeia disputa a sua décima Copa do Mundo. A equipe comandada pelo técnico Miroslav Koubek conseguiu a classificação para o Mundial na repescagem europeia, eliminando a Irlanda e a Dinamarca, mas sempre na dramaticidade nos pênaltis.
?? 6:0 ?? | The winning end of the World Cup 2026 qualification.— Czech Football National Team (@ceskarepre_eng) November 17, 2025
Goals: 5. Douděra, 18. Chorý, 32. Coufal, 39. Karabec, 44. Souček, 51. Hranáč. #WCQ pic.twitter.com/qDvkZYi6hu
O grande nome da equipe é o centroavante Patrik Schick, que defende o Bayer Leverkusen (Alemanha).