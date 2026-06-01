Vai chover? Veja a previsão do tempo para Tenente Portela, Região Celeiro e todo o RS

A segunda-feira (1º) começou com forte presença de nevoeiro em Tenente Portela, reduzindo significativamente a visibilidade em diversos pontos da cidade e também nas rodovias da Região Celeiro. Conforme os dados observados durante o amanhecer, os termômetros registraram cerca de 12°C, com máxima prevista de 20°C ao longo da tarde. O dia será de sol entre nuvens, com a neblina perdendo força gradativamente durante a manhã. A umidade do ar permanece elevada, próxima dos 100%, favorecendo a formação de nevoeiros em áreas baixas e próximas a rios.

Para os próximos dias, a tendência é de tempo estável em Tenente Portela e municípios vizinhos, com madrugadas frias, neblina ao amanhecer e predomínio de sol entre nuvens durante as tardes. Não há indicativos de volumes expressivos de chuva para a Região Celeiro no curto prazo, embora a nebulosidade possa aumentar em alguns períodos. As temperaturas devem oscilar entre 9°C e 12°C nas mínimas e entre 17°C e 22°C nas máximas, proporcionando tardes agradáveis e noites mais frias. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) indicam manutenção do padrão de temperaturas amenas em grande parte do Rio Grande do Sul.

Previsão para Tenente Portela e Região Celeiro

Hoje (segunda-feira): neblina ao amanhecer, sol entre nuvens durante a manhã e tarde. Mínima de 12°C e máxima de 20°C.

neblina ao amanhecer, sol entre nuvens durante a manhã e tarde. Mínima de 12°C e máxima de 20°C. Terça-feira: manhã fria com formação de nevoeiro isolado. Sol aparece entre nuvens. Temperaturas entre 10°C e 21°C.

manhã fria com formação de nevoeiro isolado. Sol aparece entre nuvens. Temperaturas entre 10°C e 21°C. Quarta-feira: tempo firme, com períodos de maior nebulosidade. Mínima de 9°C e máxima de 22°C.

tempo firme, com períodos de maior nebulosidade. Mínima de 9°C e máxima de 22°C. Quinta-feira: amanhecer frio e possibilidade de neblina. Sol predomina durante a tarde. Entre 10°C e 21°C.

amanhecer frio e possibilidade de neblina. Sol predomina durante a tarde. Entre 10°C e 21°C. Sexta-feira: muitas nuvens e chance baixa de chuva fraca isolada. Temperaturas entre 11°C e 19°C.

Previsão para o Rio Grande do Sul

Região Metropolitana e Porto Alegre

Muitas nuvens ao longo do dia.

Possibilidade de chuva fraca e passageira em alguns momentos.

Temperaturas entre 12°C e 16°C.

Serra Gaúcha

Predomínio de céu encoberto.

Madrugadas mais frias do Estado.

Mínimas próximas de 8°C e máximas de até 14°C.

Região Sul

Alternância entre nuvens e aberturas de sol.

Possibilidade de chuva isolada.

Máximas próximas dos 16°C.

Fronteira Oeste

Tempo estável na maior parte do período.

Nebulosidade variável.

Temperaturas entre 10°C e 18°C.

Noroeste e Missões

Muitas nuvens e nevoeiros pela manhã.

Tardes mais agradáveis com presença do sol.

Temperaturas entre 11°C e 20°C.

Litoral Norte e Sul

Maior presença de umidade.

Céu nublado em vários momentos.

Chance de garoa isolada.

Temperaturas entre 12°C e 17°C.





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