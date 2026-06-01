Segunda, 01 de Junho de 2026
11°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Vai chover? Veja a previsão do tempo para Tenente Portela, Região Celeiro e todo o RS

Neblina intensa reduz a visibilidade nas primeiras horas do dia em Tenente Portela e municípios da Região Celeiro, enquanto o tempo firme e as temperaturas amenas predominam em grande parte do Rio Grande do Sul ao longo da semana.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Inmet
01/06/2026 às 07h48 Atualizada em 01/06/2026 às 08h04
Vai chover? Veja a previsão do tempo para Tenente Portela, Região Celeiro e todo o RS
(Foto: Sistema Província)

A segunda-feira (1º) começou com forte presença de nevoeiro em Tenente Portela, reduzindo significativamente a visibilidade em diversos pontos da cidade e também nas rodovias da Região Celeiro. Conforme os dados observados durante o amanhecer, os termômetros registraram cerca de 12°C, com máxima prevista de 20°C ao longo da tarde. O dia será de sol entre nuvens, com a neblina perdendo força gradativamente durante a manhã. A umidade do ar permanece elevada, próxima dos 100%, favorecendo a formação de nevoeiros em áreas baixas e próximas a rios.

Para os próximos dias, a tendência é de tempo estável em Tenente Portela e municípios vizinhos, com madrugadas frias, neblina ao amanhecer e predomínio de sol entre nuvens durante as tardes. Não há indicativos de volumes expressivos de chuva para a Região Celeiro no curto prazo, embora a nebulosidade possa aumentar em alguns períodos. As temperaturas devem oscilar entre 9°C e 12°C nas mínimas e entre 17°C e 22°C nas máximas, proporcionando tardes agradáveis e noites mais frias. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) indicam manutenção do padrão de temperaturas amenas em grande parte do Rio Grande do Sul.

Previsão para Tenente Portela e Região Celeiro

  • Hoje (segunda-feira): neblina ao amanhecer, sol entre nuvens durante a manhã e tarde. Mínima de 12°C e máxima de 20°C.
  • Terça-feira: manhã fria com formação de nevoeiro isolado. Sol aparece entre nuvens. Temperaturas entre 10°C e 21°C.
  • Quarta-feira: tempo firme, com períodos de maior nebulosidade. Mínima de 9°C e máxima de 22°C.
  • Quinta-feira: amanhecer frio e possibilidade de neblina. Sol predomina durante a tarde. Entre 10°C e 21°C.
  • Sexta-feira: muitas nuvens e chance baixa de chuva fraca isolada. Temperaturas entre 11°C e 19°C.

Previsão para o Rio Grande do Sul

Região Metropolitana e Porto Alegre

  • Muitas nuvens ao longo do dia.
  • Possibilidade de chuva fraca e passageira em alguns momentos.
  • Temperaturas entre 12°C e 16°C.

Serra Gaúcha

  • Predomínio de céu encoberto.
  • Madrugadas mais frias do Estado.
  • Mínimas próximas de 8°C e máximas de até 14°C.

Região Sul

  • Alternância entre nuvens e aberturas de sol.
  • Possibilidade de chuva isolada.
  • Máximas próximas dos 16°C.

Fronteira Oeste

  • Tempo estável na maior parte do período.
  • Nebulosidade variável.
  • Temperaturas entre 10°C e 18°C.

Noroeste e Missões

  • Muitas nuvens e nevoeiros pela manhã.
  • Tardes mais agradáveis com presença do sol.
  • Temperaturas entre 11°C e 20°C.

Litoral Norte e Sul

  • Maior presença de umidade.
  • Céu nublado em vários momentos.
  • Chance de garoa isolada.
  • Temperaturas entre 12°C e 17°C.

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 29 minutos

PF apreende armas destinadas a facções criminosas no Rio

Ação ocorreu na Rodovia Castelo Branco, em SP; um homem foi preso
Geral Há 2 horas

Hoje é Dia: datas, fatos e feriados de junho de 2026

Festas juninas, Dia dos Namorados e o Corpus Christi são destaques.

 (Foto:Divulgação)
Tempo Há 14 horas

ATENÇÃO: Neblina Intensa Reduz Visibilidade na RST-472

Motoristas enfrentam dificuldades para trafegar pela rodovia devido à forte neblina registrada nas proximidades do Quartel dos Bombeiros Voluntários

 Criação de empregos caiu 63,9% em comparação a abril do ano passado, pressionada pelos juros altos e pela desaceleração da economia (Foto: Diones Roberto Becker)
Balanço Há 15 horas

Brasil cria 85,9 mil postos de trabalho em abril

Saldo é 62,3% menor em relação a março

 Custo adicional da bandeira é de R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos (Foto: Diones Roberto Becker)
ANEEL Há 17 horas

Conta de luz continua com acréscimo da bandeira amarela em junho

Decisão foi tomada devido ao período seco no Brasil

Tenente Portela, RS
13°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 21°
13° Sensação
0.6 km/h Vento
84% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h17 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Terça
21°
Quarta
21° 10°
Quinta
21° 10°
Sexta
22° 10°
Sábado
24° 11°
Últimas notícias
Trânsito Urbano Há 25 minutos

Motociclista fica ferido após colisão em cruzamento da ERS-155
Câmara Há 27 minutos

Projeto limita saques em espécie a R$ 100 mil por mês para combater lavagem de dinheiro
Geral Há 27 minutos

PF apreende armas destinadas a facções criminosas no Rio
Trânsito Há 37 minutos

Colisão lateral provoca capotamento e interrompe trânsito em Três de Maio
Câmara Há 1 hora

Câmara pode votar nesta semana projetos ligados à saúde

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O Ultimo livro
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,02 -0,45%
Euro
R$ 5,85 -0,53%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 382,796,86 -2,12%
Ibovespa
173,787,48 pts -0.73%
Mega-Sena
Concurso 3013 (30/05/26)
02
14
21
22
34
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 7039 (30/05/26)
12
15
16
67
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3699 (30/05/26)
01
02
03
05
06
08
09
11
14
18
20
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2930 (29/05/26)
03
06
10
12
14
15
17
21
22
27
37
39
40
41
43
47
48
50
64
73
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2963 (29/05/26)
11
13
38
42
44
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias