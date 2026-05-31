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ATENÇÃO: Neblina Intensa Reduz Visibilidade na RST-472

Motoristas enfrentam dificuldades para trafegar pela rodovia devido à forte neblina registrada nas proximidades do Quartel dos Bombeiros Voluntários

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
31/05/2026 às 20h04
ATENÇÃO: Neblina Intensa Reduz Visibilidade na RST-472
(Foto:Divulgação)

Os condutores que trafegam pela RST-472 devem redobrar a atenção em razão da intensa neblina que cobre diversos trechos da rodovia. A baixa visibilidade tem dificultado o deslocamento de veículos e aumentado o risco de acidentes.

Nas proximidades do Quartel dos Bombeiros Voluntários, a situação é ainda mais preocupante. De acordo com o Corpo de Mobeiros Voluntários de Tenente Portela a visibilidade máxima não ultrapassa os cinco metros em alguns momentos, exigindo extremo cuidado dos motoristas.

Diante das condições adversas, a recomendação é que os condutores reduzam a velocidade, mantenham distância segura do veículo à frente e utilizem os faróis baixos acesos. Também é importante evitar ultrapassagens em locais com visibilidade comprometida.

As autoridades orientam que os usuários da rodovia mantenham atenção redobrada até que as condições climáticas melhorem e a neblina se dissipe ao longo do dia.

 

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