ATENÇÃO: Neblina Intensa Reduz Visibilidade na RST-472
Motoristas enfrentam dificuldades para trafegar pela rodovia devido à forte neblina registrada nas proximidades do Quartel dos Bombeiros Voluntários
Por: Andre EberhardtFonte: Jornal Província
31/05/2026 às 20h04
Os condutores que trafegam pela RST-472 devem redobrar a atenção em razão da intensa neblina que cobre diversos trechos da rodovia. A baixa visibilidade tem dificultado o deslocamento de veículos e aumentado o risco de acidentes.
Nas proximidades do Quartel dos Bombeiros Voluntários, a situação é ainda mais preocupante. De acordo com o Corpo de Mobeiros Voluntários de Tenente Portela a visibilidade máxima não ultrapassa os cinco metros em alguns momentos, exigindo extremo cuidado dos motoristas.
Diante das condições adversas, a recomendação é que os condutores reduzam a velocidade, mantenham distância segura do veículo à frente e utilizem os faróis baixos acesos. Também é importante evitar ultrapassagens em locais com visibilidade comprometida.
As autoridades orientam que os usuários da rodovia mantenham atenção redobrada até que as condições climáticas melhorem e a neblina se dissipe ao longo do dia.
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