ATENÇÃO: Neblina Intensa Reduz Visibilidade na RST-472

Os condutores que trafegam pela RST-472 devem redobrar a atenção em razão da intensa neblina que cobre diversos trechos da rodovia. A baixa visibilidade tem dificultado o deslocamento de veículos e aumentado o risco de acidentes.

Nas proximidades do Quartel dos Bombeiros Voluntários, a situação é ainda mais preocupante. De acordo com o Corpo de Mobeiros Voluntários de Tenente Portela a visibilidade máxima não ultrapassa os cinco metros em alguns momentos, exigindo extremo cuidado dos motoristas.

Diante das condições adversas, a recomendação é que os condutores reduzam a velocidade, mantenham distância segura do veículo à frente e utilizem os faróis baixos acesos. Também é importante evitar ultrapassagens em locais com visibilidade comprometida.

As autoridades orientam que os usuários da rodovia mantenham atenção redobrada até que as condições climáticas melhorem e a neblina se dissipe ao longo do dia.