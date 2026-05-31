Influenza: vacinação do público-alvo na Região Celeiro alcança 40,25%

Levantamento mostra que os grupos prioritários da campanha na Região Celeiro somam 43.501 indivíduos, dos quais, 17.510 foram imunizados, o que representa 40,25% do total (Foto: Divulgação | ASCOM Coronel Bicaco)

Crescimento do número de pessoas apresentando problemas respiratórios e procurando atendimento médico, e hospitais adotando medidas restritivas e preventivas evidenciam o cenário preocupante causado pela gripe na Região Celeiro. Alguns municípios já registraram diagnósticos positivos de influenza (tipo A).

Referência nos serviços do SUS no Noroeste do Estado, o Hospital Santo Antônio (HSA), de Tenente Portela, estabeleceu normas temporárias com o intuito de proteger a saúde de pacientes, acompanhantes e funcionários. Estão suspensas as visitas aos internados, com exceção da UTI desde que sejam respeitadas as orientações implementadas na instituição.

Dados da Secretaria Estadual da Saúde (SES), coletados na quarta-feira (27/5), mostram que os grupos prioritários da campanha (crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes e idosos) na Região Celeiro somam 43.501 indivíduos, dos quais, 17.510 foram imunizados – o que representa 40,25% do total.

Desde o início do envio das remessas, os 21 municípios filiados à Amuceleiro receberam 44.540 doses e aplicaram 30.209 doses. No momento, São Valério do Sul tem o melhor índice vacinal do público-alvo no âmbito regional: 61,64%. Na ponta debaixo está Redentora, com 32,02%.

O término oficial da campanha de vacinação contra a influenza está previsto para esse fim de semana, no entanto, a SES destaca que a imunização seguirá disponível enquanto houver doses nas unidades de saúde do Rio Grande do Sul, independentemente da decisão de prorrogar ou não o prazo.

Orientação à população

A recomendação é que as pessoas elegíveis dos grupos prioritários procurem as unidades básicas de saúde o quanto antes portando documento de identificação e, se possível, a caderneta de vacinação. A imunização, além de ser gratuita, é a medida mais eficaz para evitar complicações causadas pela gripe.

Cobertura bem abaixo da meta

A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 90% das crianças, das gestantes e dos idosos – grupos considerados mais vulneráveis às complicações da gripe. Porém, os índices atuais mostram que o Estado ainda está distante desse objetivo. Desde o início da campanha, em 28 de março, cerca de dois milhões de pessoas foram vacinadas no RS.

- Idosos (60 anos ou mais): 46,9%;

- Crianças (seis meses a menores de seis anos): 25,3%;

Gestantes: 45,4%;

Total: 42,3%;

Importância da vacinação

A vacina contra a gripe é considerada a principal maneira de prevenção contra o vírus influenza. Além de reduzir o risco de formas graves da doença, ela ajuda a diminuir o número de internações e mortes, contribuindo para aliviar a pressão sobre os serviços de saúde e proteger toda a comunidade.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.