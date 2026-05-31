Domingo, 31 de Maio de 2026
12°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Influenza: vacinação do público-alvo na Região Celeiro alcança 40,25%

Dados são da Secretaria Estadual da Saúde

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
31/05/2026 às 18h53 Atualizada em 31/05/2026 às 18h58
Influenza: vacinação do público-alvo na Região Celeiro alcança 40,25%
Levantamento mostra que os grupos prioritários da campanha na Região Celeiro somam 43.501 indivíduos, dos quais, 17.510 foram imunizados, o que representa 40,25% do total (Foto: Divulgação | ASCOM Coronel Bicaco)

Crescimento do número de pessoas apresentando problemas respiratórios e procurando atendimento médico, e hospitais adotando medidas restritivas e preventivas evidenciam o cenário preocupante causado pela gripe na Região Celeiro. Alguns municípios já registraram diagnósticos positivos de influenza (tipo A).

Referência nos serviços do SUS no Noroeste do Estado, o Hospital Santo Antônio (HSA), de Tenente Portela, estabeleceu normas temporárias com o intuito de proteger a saúde de pacientes, acompanhantes e funcionários. Estão suspensas as visitas aos internados, com exceção da UTI desde que sejam respeitadas as orientações implementadas na instituição.

Dados da Secretaria Estadual da Saúde (SES), coletados na quarta-feira (27/5), mostram que os grupos prioritários da campanha (crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes e idosos) na Região Celeiro somam 43.501 indivíduos, dos quais, 17.510 foram imunizados – o que representa 40,25% do total.

Desde o início do envio das remessas, os 21 municípios filiados à Amuceleiro receberam 44.540 doses e aplicaram 30.209 doses. No momento, São Valério do Sul tem o melhor índice vacinal do público-alvo no âmbito regional: 61,64%. Na ponta debaixo está Redentora, com 32,02%.

O término oficial da campanha de vacinação contra a influenza está previsto para esse fim de semana, no entanto, a SES destaca que a imunização seguirá disponível enquanto houver doses nas unidades de saúde do Rio Grande do Sul, independentemente da decisão de prorrogar ou não o prazo.

Orientação à população

A recomendação é que as pessoas elegíveis dos grupos prioritários procurem as unidades básicas de saúde o quanto antes portando documento de identificação e, se possível, a caderneta de vacinação. A imunização, além de ser gratuita, é a medida mais eficaz para evitar complicações causadas pela gripe.

Cobertura bem abaixo da meta

A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 90% das crianças, das gestantes e dos idosos – grupos considerados mais vulneráveis às complicações da gripe. Porém, os índices atuais mostram que o Estado ainda está distante desse objetivo. Desde o início da campanha, em 28 de março, cerca de dois milhões de pessoas foram vacinadas no RS.

- Idosos (60 anos ou mais): 46,9%;

- Crianças (seis meses a menores de seis anos): 25,3%;

Gestantes: 45,4%;

Total: 42,3%;

Importância da vacinação

A vacina contra a gripe é considerada a principal maneira de prevenção contra o vírus influenza. Além de reduzir o risco de formas graves da doença, ela ajuda a diminuir o número de internações e mortes, contribuindo para aliviar a pressão sobre os serviços de saúde e proteger toda a comunidade.

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Despedida a Pedro Ortaça, o último Tronco Missioneiro, aconteceu na manhã deste sábado (30/5), em São Luiz Gonzaga (Foto: Everson Dornelles | Grupo RBS)
Despedida Há 1 dia

Cantor e compositor Pedro Ortaça é sepultado em São Luiz Gonzaga

Celebrações finais aconteceram na Câmara de Vereadores do Município

 Geração de Renda foi o tema do segundo módulo do curso de (Des)Envolvimento para Mulheres Rurais (Foto: Divulgação | Emater-Ascar)
CETREB Há 1 dia

Bom Progresso: curso estimula mulheres rurais a valorizarem seu trabalho

Tema foi desenvolvido através de atividades que promovem autonomia e estimulam a reflexão sobre experiências de vida

 (Fotos: Luana Mendes Balestrin)
Literatura Há 3 dias

Nova obra sobre autismo conta com a coautoria de Luana Mendes Balestrin

Livro reúne especialistas de diversas áreas e conta com coordenação do psiquiatra Augusto Cury

 Escolha da Gestão Estadual ocorreu durante a 55ª edição da Ciranda Cultural de Prendas (Foto: Divulgação | MTG)
Tradicionalismo Há 1 semana

20ª RT tem duas representantes na Gestão Estadual de Prendas 2026/2027

Evento reuniu 75 prendas oriundas das 30 Regiões Tradicionalistas

 Materiais irão ampliar e qualificar o trabalho no setor de oftalmologia (Foto: Divulgação | HSA)
Tenente Portela Há 1 semana

HSA investe em tecnologia para qualificar atendimentos oftalmológicos

Foram adquiridas pinças, cânulas, ganchos e porta-agulhas

Tenente Portela, RS
15°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 22°
15° Sensação
1.6 km/h Vento
85% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h16 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Segunda
21° 10°
Terça
20°
Quarta
22° 10°
Quinta
21° 10°
Sexta
22° 11°
Últimas notícias
Tempo Há 26 minutos

ATENÇÃO: Neblina Intensa Reduz Visibilidade na RST-472
Campanha Há 2 horas

Influenza: vacinação do público-alvo na Região Celeiro alcança 40,25%
Balanço Há 2 horas

Brasil cria 85,9 mil postos de trabalho em abril
Internacional Há 2 horas

Vieira vai a Pequim para reunião bilateral com governo chinês
Economia Há 2 horas

Petrobras implementa desconto no diesel a partir de segunda-feira

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O Ultimo livro
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,04 +0,00%
Euro
R$ 5,88 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 394,637,62 +0,45%
Ibovespa
173,787,48 pts -0.73%
Mega-Sena
Concurso 3013 (30/05/26)
02
14
21
22
34
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 7039 (30/05/26)
12
15
16
67
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3699 (30/05/26)
01
02
03
05
06
08
09
11
14
18
20
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2930 (29/05/26)
03
06
10
12
14
15
17
21
22
27
37
39
40
41
43
47
48
50
64
73
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2963 (29/05/26)
11
13
38
42
44
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias