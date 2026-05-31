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Prefeitura de Vista Gaúcha abre processo seletivo

Relação dos documentos necessários consta no Edital nº 017/2026

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
31/05/2026 às 16h22
Prefeitura de Vista Gaúcha abre processo seletivo
Interessados devem protocolar a inscrição na Secretaria Municipal de Administração (Foto: Diones Roberto Becker)

Os interessados devem protocolar a inscrição na Secretaria Municipal de Administração, no período das 7h30 às 11h e das 13h às 16h30. O prazo encerra no próximo dia 3 de junho. A relação dos documentos necessários consta no Edital nº 017/2026.

O Processo Seletivo Simplificado nº 004/2026 visa à contratação temporária de profissionais para os cargos de psicólogo, fonoaudiólogo e professor de educação física. Há vagas para chamamento imediato e para formação de cadastro reserva. A jornada de trabalho varia de 30 a 40 horas semanais, e os vencimentos, de R$ 4.471,57 a R$ 5.962,41.

A prova de títulos ocorrerá em 8 de junho, e a divulgação da classificação final dos candidatos, bem como a homologação, está marcada para 17 de junho.

 

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