Prefeitura de Vista Gaúcha abre processo seletivo

Os interessados devem protocolar a inscrição na Secretaria Municipal de Administração, no período das 7h30 às 11h e das 13h às 16h30. O prazo encerra no próximo dia 3 de junho. A relação dos documentos necessários consta no Edital nº 017/2026.

O Processo Seletivo Simplificado nº 004/2026 visa à contratação temporária de profissionais para os cargos de psicólogo, fonoaudiólogo e professor de educação física. Há vagas para chamamento imediato e para formação de cadastro reserva. A jornada de trabalho varia de 30 a 40 horas semanais, e os vencimentos, de R$ 4.471,57 a R$ 5.962,41.

A prova de títulos ocorrerá em 8 de junho, e a divulgação da classificação final dos candidatos, bem como a homologação, está marcada para 17 de junho.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.