Domingo, 31 de Maio de 2026
12°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Construção de escola em Capão da Canoa é destaque da semana na Agenda Celic

O edital para contratação de uma empresa para construir uma escola de Ensino Médio em tempo integral em Capão da Canoa, no Litoral Norte, é uma das...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
31/05/2026 às 16h16
Construção de escola em Capão da Canoa é destaque da semana na Agenda Celic
-

O edital para contratação de uma empresa para construir uma escola de Ensino Médio em tempo integral em Capão da Canoa, no Litoral Norte, é uma das 33 licitações previstas na Agenda Celic para o período de 1º a 5 de junho. A agenda é organizada pela Central de Licitações (Celic) (https://www.celic.rs.gov.br/inicial), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).

Solicitada pela Secretaria Estadual de Educação (Seduc), a construção da escola terá uma área total de intervenção de 10,1 mil metros quadrados, sendo 4,1 mil metros quadrados para área construída. A instituição de ensino ficará localizada na Avenida Cristóvão Colombo, no bairro Guarani. O certame será realizado via concorrência eletrônica nesta quarta-feira (3/6), às 9h30. Com valor total de contratação estimado de R$ 13,9 milhões, a empresa vencedora será a que oferecer o menor preço.

Bloco 2 de concessão de rodovias

Também está prevista para esta semana um edital de concorrência pública internacional para a concessão de trechos de seis rodovias. São elas: a ERS-130 (km 69,19 ao km 97,27), entre os municípios de Lajeado e Encantado, no Vale do Taquari; a ERS-129 (km 67,55 ao km 163,34), entre Encantado e Casca; a RSC-453 em dois trechos (km 0,00 ao km 29,83), RSC-453 (km 37,97 ao km 96,18), de Venâncio Aires a Lajeado e Estrela a Garibaldi, respectivamente; a ERS-128 (km 13,89 ao km 30,27), de Fazenda Vilanova a Teutônia; a ERS-135 em dois trechos (km 0,00 ao km 5,97 e km 7,78 ao km 78,33), de Passo Fundo a Erechim, no norte do Estado; e a ERS-324 (km 188,12 ao km 292,13), que vai de Marau a Iraí, próximo à divisa com o Estado de Santa Catarina.

Solicitado pela Secretaria da Reconstrução Gaúcha (Serg), o edital prevê a concessão patrocinada dos serviços de operação, exploração, conservação, manutenção, melhoramentos e ampliação da infraestrutura de transportes dos respectivos trechos rodoviários. A concessão faz parte do Programa de Concessões e de Parcerias Público-Privadas do Estado do Rio Grande do Sul.

A licitação ocorrerá por meio de concorrência eletrônica. Os licitantes devem enviar suas propostas até as 9h30 desta quarta-feira (3/6). A sessão pública do leilão ocorrerá na sede da B3, em São Paulo, no dia 10 de junho. Vencerá o edital a empresa que oferecer o menor valor de tarifa de pedágio. A outorga terá duração de 30 anos.

Outras licitações

A Agenda Celic desta semana prevê, ainda, concessões para comercialização de produtos em presídios, aquisição, equipamentos de informática, laboratório, medicamentos, entre outros; serviços de atenção domiciliar, entre outros.

Os certames são realizados com o objetivo de atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Podem participar dos processos as empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS (https://portaldofornecedor.rs.gov.br/#/home).

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado, aos profissionais de imprensa e à sociedade.

Licitações para o período de 1 a 5 de junho

Texto: Ascom/SPGG
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Rio Grande do Sul registrou 45.461 novas vagas com carteira assinada de janeiro a abril de 2026 (Foto: Diones Roberto Becker)
CAGED Há 3 horas

RS acumula mais de 45 mil vagas formais de trabalho abertas em 2026

Dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados

 © Arquivo Agência Brasil
Geral Há 4 horas

Governo paga R$ 12 mil a projetos para jovens em áreas vulneráveis

Iniciativa busca promoção da cidadania nessas regiões
Geral Há 1 dia

Mutirão do INSS em todo país acelera análise de benefícios e perícias

Mais de 59 mil vagas estão abertas neste fim de semana

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO
Geral Há 1 dia

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 10 milhões neste sábado

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília

 -
Receita Estadual Há 1 dia

Exportações gaúchas aos Estados Unidos avançam após redução das sobretaxas

O mercado gaúcho atingiu em abril o maior patamar de exportações para os Estados Unidos desde a queda das sobretaxas impostas a produtos brasileiro...

Tenente Portela, RS
21°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 22°
21° Sensação
1.49 km/h Vento
56% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h16 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Segunda
21° 10°
Terça
20°
Quarta
22° 10°
Quinta
21° 10°
Sexta
22° 11°
Últimas notícias
Internacional Há 34 minutos

Brasil no Mundo discute impacto de decisão dos EUA sobre facções
Justiça Há 1 hora

Fachin determina desintrusão da Terra Indígena Cachoeira Seca, no Pará
Saúde Há 1 hora

Rio: belga testa positivo para malária, mas Fiocruz não descarta ebola
Justiça Há 2 horas

Caso Henry Borel: julgamento de Jairinho e Monique entra no sétimo dia
Agricultura Há 3 horas

Monitoramento na citricultura gaúcha coloca o RS entre os poucos Estados brasileiros livres da doença mais destrutiva do setor

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O Ultimo livro
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,04 +0,00%
Euro
R$ 5,88 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 392,998,96 +0,03%
Ibovespa
173,787,48 pts -0.73%
Mega-Sena
Concurso 3013 (30/05/26)
02
14
21
22
34
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 7039 (30/05/26)
12
15
16
67
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3699 (30/05/26)
01
02
03
05
06
08
09
11
14
18
20
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2930 (29/05/26)
03
06
10
12
14
15
17
21
22
27
37
39
40
41
43
47
48
50
64
73
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2963 (29/05/26)
11
13
38
42
44
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias