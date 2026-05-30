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Cantor e compositor Pedro Ortaça é sepultado em São Luiz Gonzaga

Celebrações finais aconteceram na Câmara de Vereadores do Município

Por: Editoria Local Fonte: Gaúcha ZH
30/05/2026 às 11h27
Cantor e compositor Pedro Ortaça é sepultado em São Luiz Gonzaga
Despedida a Pedro Ortaça, o último Tronco Missioneiro, aconteceu na manhã deste sábado (30/5), em São Luiz Gonzaga (Foto: Everson Dornelles | Grupo RBS)

A despedida a Pedro Ortaça, o último Tronco Missioneiro, aconteceu na manhã deste sábado (30/5), em São Luiz Gonzaga. O cantor e compositor de 83 anos foi sepultado no Cemitério Público Municipal, por volta de 10h30min.

As celebrações finais aconteceram na Câmara de Vereadores do Município, com a presença da família, artistas e admiradores. O velório de Pedro Ortaça começou na manhã de ontem, em Ijuí. Depois, o corpo foi levado à sua terra natal, acompanhado de cortejo fúnebre.

O artista morreu por volta das 4h da madrugada de sexta-feira (29/5). Ele estava internado e sofreu complicações após passar por cirurgia de amputação de uma das pernas. O cantor teve paradas cardiorrespiratórias e não resistiu.

Nos últimos anos, Pedro Ortaça enfrentou diversos problemas de saúde, incluindo muitas internações para tratar quadros de pneumonia. Ele também passou por cirurgia de ponte de safena no final de 2021.

Luto oficial

O Governo do Rio Grande do Sul e o Município de São Luiz Gonzaga decretaram luto oficial de três dias pela morte do cantor. Natural do Pontão Santa Maria, interior de São Luiz Gonzaga, Pedro Ortaça sempre falou com orgulho do Rio Grande do Sul e das Missões.

O artista imortalizou o seu nome no cancioneiro gaúcho com músicas como Timbre de Galo, Bailanta do Tibúrcio, Queixo Duro, entre outras. Ele era o último Tronco Missioneiro – identificação que inclui Noel Guarany (1941-1998), Cenair Maicá (1947-1989) e Jayme Caetano Braun (1924-1999).

Em agosto do ano passado, lançou a última música, Pena Guarany, ao lado do filho Gabriel. A canção homenageia os 400 anos das Missões, celebrados neste ano.

 

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