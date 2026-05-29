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Estado apoia Maratona Internacional de Porto Alegre com investimento de R$ 400 mil

O governo do Estado investiu R$ 400 mil para a realização da 41ª Maratona Internacional de Porto Alegre, que ocorrerá no sábado (30/5) e no domingo...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
29/05/2026 às 19h36
Estado apoia Maratona Internacional de Porto Alegre com investimento de R$ 400 mil
Evento deste ano terá número recorde de participantes -Foto: Buena Onda/Maratona Internacional de Porto Alegre

O governo do Estado investiu R$ 400 mil para a realização da 41ª Maratona Internacional de Porto Alegre, que ocorrerá no sábado (30/5) e no domingo (31/5). Realizada em cinco distâncias diferentes, o evento irá receber grandes nomes do atletismo mundial e contará com o número recorde de 30 mil participantes, de 26 países, entre atletas profissionais e amadores. Os recursos são provenientes do Programa Pró-Esporte RS, da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL).

No sábado, os participantes disputarão, desde a Avenida Diário de Notícias, as provas da meia-maratona (21 quilômetros), que começará às 6h30; a rústica (5 e 10 quilômetros), às 9h; e a Maratoninha Kids, às 11h. No domingo, será a vez da tradicional prova de 42 quilômetros. A disputa para cadeirantes, deficientes visuais e especiais começará às 5h55. Já às 6h inicia-se a maratona convencional.

A Maratona Internacional de Porto Alegre é uma das mais tradicionais do Brasil, seguindo regulamentos da World Athletics (antiga Associação Internacional de Federações de Atletismo) e da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).

Segundo o organizador do evento, Paulo Silva, o apoio do governo do Estado viabiliza a estrutura de um evento desse porte. “O Pró-Esporte RS está sendo fundamental para a realização da Maratona Internacional de Porto Alegre. Conseguimos investir em áreas essenciais, como estrutura operacional, atendimento aos atletas, logística, comunicação, premiação e experiências para o público”, avalia.

Tradição

O evento também contribui para a formação de público praticante, para a descoberta de talentos e para o estímulo da atividade esportiva. A empresária Gabriela Fontana, de 31 anos, é um dos casos de praticantes de corrida que se apaixonaram pelo esporte e integraram a atividade na rotina. “Minha casa fica a 600 metros do Centro Estadual de Treinamento Esportivo, o Cete, que tem uma pista de atletismo profissional. Eu frequento pelo menos duas vezes por semana”, conta.

Gabriela Estado apoia Maratona Internacional de Porto Alegre com investimento de R$ 400 mil 2026
Gabriela Fontana pratica corrida e participa da meia-maratona -Foto: Arquivo pessoal

Com a tradição da cidade em receber corridas de rua e o incentivo financeiro do Estado, praticantes de corrida podem participar de forma mais fácil de um grande evento, mesmo que não sejam atletas profissionais.

“Ter um evento internacional de corrida na cidade é algo muito bacana, porque é possível acompanhar toda a mobilização local. Do grupo de amigos que praticam corrida, todos estão treinando e aguardando ansiosamente por esse evento”, afirma Gabriela, que irá disputar sua nona prova.

Investimento contínuo

Além de fortalecer o atletismo e valorizar Porto Alegre como polo esportivo de excelência, atraindo atletas de elite e amadores de todo o país e do exterior, a ideia é estimular a modalidade – uma das atividades físicas mais acessíveis e benéficas à saúde. Para isso, desde 2025 o governo do Estado já investiu, via SEL, cerca de R$ 4,4 milhões no atletismo. A ação ocorre por meio do Pró-Esporte RS e abrange 22 projetos que incluem a modalidade.

“O Pró-Esporte RS fortalece o desenvolvimento do esporte gaúcho, democratiza o acesso a grandes eventos e contribui para posicionar o Rio Grande do Sul como referência nacional na realização de eventos esportivos de qualidade”, destaca Silva.

Outro incentivo do Estado são as 90 bolsas distribuídas a atletas da modalidade, que recebem o auxílio do Bolsa-Atleta RS, nas categorias Escolar, Rendimento e Olímpico/Paralímpico.

Contrapartida no Cete

Como mais um incentivo do governo do Estado à população para a prática esportiva, em 10 de junho os organizadores da Maratona Internacional realizarão a contrapartida obrigatória ao projeto proposto no Pró-Esporte RS. Será ofertada, na pista de atletismo do Cete, uma clínica de corrida para até 100 participantes (crianças a partir de 10 anos, jovens e adultos iniciantes).

Na ação, serão oferecidos alongamento e aquecimento coletivo, palestra com atleta convidado sobre trajetória no esporte e oficina prática de técnicas de corrida (postura, respiração, passadas). A atividade terá ainda dicas sobre nutrição esportiva e recuperação para levar conhecimento técnico e motivacional a jovens e adultos iniciantes na corrida de rua, com foco em preparação física, prevenção de lesões e hábitos saudáveis.

Texto: Ascom SEL
Edição: Secom

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