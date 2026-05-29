Morre o cantor e compositor Pedro Ortaça, o último Tronco Missioneiro

Natural de São Luiz Gonzaga, Ortaça estava internado em um hospital de Ijuí, na Região Noroeste do estado. Ele havia passado por uma cirurgia na quinta-feira (28) e foi transferido para a unidade de terapia intensiva (UTI). Segundo familiares, ele sofreu três paradas cardiorrespiratórias e faleceu na madrugada desta sexta.

A cerimônia de despedida ocorrerá em Ijuí, mas até a última atualização desta reportagem, ainda não havia sido divulgado o horário e o local do velório.





Compositor de músicas como "Timbre de Galo" e "Bailanta do Tibúrcio", Ortaça marcou a música gaúcha. A última canção lançada por ele foi "Pena Guarany", em parceria com o filho Gabriel Ortaça.

Em 2025, ele recebeu o título de doutor Honoris Causa da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

Tronco Missioneiro