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Alliance Jiu Jitsu lança loja oficial no Brasil

Sob gestão do Grupo DM, projeto prevê padronização da oferta e operação logística nacional para atender à rede de academias filiadas e alunos da Al...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
28/05/2026 às 21h56
Alliance Jiu Jitsu lança loja oficial no Brasil
Divulgação Meu Kimono

A Alliance Jiu Jitsu dá um novo passo estratégico no Brasil com o lançamento de sua loja oficial. O projeto foi desenvolvido para oferecer às academias afiliadas e alunos acesso direto a toda a linha de produtos Private Label da marca, com foco em qualidade, padronização e fortalecimento da identidade da equipe.

O objetivo principal é organizar a comercialização e ampliar a disponibilidade de itens da marca no mercado brasileiro, por meio de uma estrutura profissional de alcance nacional. A nova loja disponibiliza um portfólio voltado à prática do Jiu Jitsu e lifestyle, incluindo itens como kimonos, rashguards, faixas, roupas e acessórios, atendendo aos públicos masculino, feminino e infantil.

A operação da loja oficial está sob responsabilidade do Grupo DM (Meu Kimono), com gestão liderada por Diego Shimohirao. De acordo com a análise recente da Alliance Jiu Jitsu, o projeto já demonstra resultados expressivos, impulsionado por uma combinação estratégica de know-how, curadoria de produtos e alinhamento com os valores da marca.

Diego Shimohirao afirma que o investimento em produtos de marca própria integra a estratégia da empresa para padronizar a oferta e ampliar o portfólio. Segundo ele, a iniciativa acompanha a atuação da Alliance Jiu Jitsu em academias de diferentes países e busca organizar o desenvolvimento e a distribuição de itens sob gestão centralizada.

A operação do Grupo DM abrange desde a definição dos produtos até o processo de produção, embalagem e logística, com distribuição em todo o território nacional. "O objetivo é criar uma estrutura sólida, capaz de sustentar o crescimento da marca no país e garantir uma experiência consistente para todos os praticantes. O resultado esperado é uma operação que dá sequência à missão da Alliance em entregar a melhor experiência do cliente, combinando qualidade, eficiência e rapidez, refletindo o padrão que a Alliance entrega dentro e fora do tatame", acrescenta Shimohirao.

Além dos itens essenciais para a prática do esporte, a marca também oferta produtos de vestuário casual, como camisetas, moletons e acessórios, ampliando o portfólio para além do uso esportivo. Os uniformes, em especial, carregam um significado mais relevante para a Alliance Jiu Jitsu, já que representam diretamente a identidade do atleta dentro do tatame.

Posicionamento de marca

Camila Caloi, Diretora de Comunicação e Branding na Alliance Jiu Jitsu Licenciamentos, afirma que a estratégia de expansão está alinhada ao posicionamento global da Alliance Jiu Jitsu que, desde sua criação, em 1993, busca consolidar sua atuação com base em valores e na formação de seus praticantes. A missão da marca é ter o Jiu Jitsu como uma ferramenta para o desenvolvimento de virtudes.

"Qualidade, para nós, não é diferencial, é um pré-requisito. A loja oficial da Alliance nasce com objetivo de unificar padrão, identidade e excelência em cada detalhe do que o aluno veste dentro e fora do tatame. Esse projeto representa um novo momento da Alliance no Brasil: mais próximo e mais estruturado", reforça Caloi.

Sob a liderança do CEO Fabio Gurgel, cofundador da equipe, ao lado de Romero "Jacaré" Cavalcanti e Alexandre Paiva, a organização conta com mais de 300 escolas em 32 países e cerca de 45 mil alunos.

De acordo com a diretora, a área de marca tem atuado na padronização da comunicação visual e no desenvolvimento de produtos alinhados a esse posicionamento, com foco em consistência e reconhecimento internacional. Os itens seguem diretrizes de design mais minimalistas e buscam refletir a proposta institucional da equipe dentro e fora do ambiente esportivo.

"Cada produto carrega a responsabilidade de representar uma das maiores equipes de Jiu Jitsu do mundo. Queremos construir algo que vai além do produto e fortalecer uma comunidade. Quem veste Alliance, carrega um legado", finaliza.

Para conferir o portfólio completo de produtos da Alliance Jiu Jitsu, basta acessar: https://www.alliancejiujitsu.com.br/

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