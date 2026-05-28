Governo do Estado realiza ação em parceria com o Exército Brasileiro para controle de pinus no Parque Estadual de Itapuã

Ação ocorre na região da Praia de Fora, uma das áreas mais sensíveis do parque -Foto: Igor de Almeida/Ascom Sema

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), realiza nesta quinta-feira (28/5) uma ação piloto de manejo ambiental no Parque Estadual de Itapuã. Executada em parceria com o Exército Brasileiro, a iniciativa começou na quarta (27/5) e prevê o corte de árvores da espécie Pinus sp. –conhecida apenas como pinus –, considerada exótica invasora, com o objetivo de reduzir os impactos sobre os ecossistemas naturais da unidade de conservação.

A ação ocorre na região da Praia de Fora, uma das áreas mais sensíveis do parque, composta por dunas, banhados, restingas e lagoas. Estudos e levantamentos técnicos já apontaram alta incidência do pinus no local, o que compromete a biodiversidade e o equilíbrio ecológico. O avanço da espécie é hoje uma das principais ameaças à conservação dos ambientes naturais da unidade.

“Além do controle imediato da vegetação invasora, a operação tem caráter estratégico. A proposta é avaliar aspectos operacionais da atividade, como tempo de execução, área manejada, esforço necessário e número de profissionais envolvidos. Os dados obtidos servirão de base para o planejamento de ações futuras em maior escala, contribuindo para a definição de metodologias mais eficientes de manejo”, afirmou a secretária da pasta, Marjorie Kauffmann.

A parceria com o 4º Agrupamento de Engenharia do Exército Brasileiro também busca gerar conhecimento prático sobre a viabilidade de replicação desse tipo de ação em diferentes contextos ambientais. A expectativa é que os resultados subsidiem novas iniciativas de controle de espécies invasoras dentro do parque.

Compromisso com a preservação

Segundo a gestora do Parque de Itapuã, Thais Flores Battistella, a iniciativa reforça o compromisso com a preservação ambiental, visto que a introdução de espécies exóticas, como o pinus, está entre as principais causas da extinção de espécies nativas.

“Essa ação contribui diretamente para a conservação desses ecossistemas tão importantes. Nas unidades de conservação, o controle e a remoção do pinus são fundamentais para conter o avanço da espécie exótica invasora e garantir espaço para a regeneração das espécies nativas”, destacou.

O parque já desenvolve, de forma contínua, ações voltadas ao controle de espécies exóticas invasoras, com foco no pinus, dando sequência a um histórico de intervenções em diferentes áreas da unidade.

Para a diretora de Biodiversidade da Sema, Cátia Viviane Gonçalves, o controle de espécies exóticas invasoras é um dos principais desafios para a conservação. “Atividades como a de hoje permitem avançar na aplicação de metodologias em campo e, ao mesmo tempo, gerar dados qualificados que vão orientar o planejamento de estratégias mais eficazes e contínuas. Dessa forma, conseguimos não apenas conter o avanço do pinus, mas também criar as bases para um trabalho permanente de proteção da biodiversidade”, destacou.

Construção do projeto de manejo de pinus

A ação é resultado de um processo iniciado em 2024, a partir de articulações institucionais envolvendo o conselho gestor da unidade e a Promotoria de Justiça Especializada de Viamão. Participaram das discussões representantes do Departamento de Biodiversidade da Sema, da equipe do Parque Estadual de Itapuã e de instituições acadêmicas, como o Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) - Campus Viamão, a Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Em setembro do mesmo ano, foi realizada uma vistoria técnica na região da Praia de Fora para identificar os ambientes mais impactados e definir áreas prioritárias para intervenção. Já em 2025, equipes do Exército Brasileiro estiveram na unidade de conservação para avaliação técnica e alinhamento dos encaminhamentos institucionais necessários à execução da ação.

As atividades são orientadas pelo “Plano de Trabalho para Controle de Pinus na Praia de Fora”, documento elaborado de forma conjunta, que estabelece diretrizes técnicas para as ações em curso e subsidia o planejamento de iniciativas conjuntas futuras.

Outras ações de manejo no parque

Paralelamente à ação piloto na Praia de Fora, o Parque Estadual de Itapuã mantém outras iniciativas voltadas ao manejo de espécies exóticas invasoras e à restauração ecológica. Entre elas, destaca-se o Projeto Nosso Itapuã, executado pela Universidade La Salle, que desenvolve atividades contínuas de controle do pinus e recuperação dos ecossistemas naturais.

Em abril, também foi realizada uma ação integrada de manejo de pinus envolvendo outras unidades de conservação vinculadas à Sema. Na ocasião, foram manejados aproximadamente 4.460 indivíduos da espécie em uma área estimada de um hectare.

A ação gerou dados relevantes sobre esforço operacional e logístico, a partir da atuação em áreas contíguas com diferentes densidades de indivíduos. Os resultados reforçam a importância de ações contínuas e articuladas para o enfrentamento de espécies exóticas invasoras, dando sequência ao histórico de iniciativas já desenvolvidas na unidade e às estratégias atualmente em planejamento.