Governo do Estado anuncia convênios, entrega equipamentos e amplia investimentos no esporte gaúcho

O governador Eduardo Leite e o titular da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), Joel Maraschin, anunciaram, na manhã desta quinta-feira (28/5), novas ações para ampliar o acesso ao esporte, fortalecer projetos sociais e qualificar espaços esportivos em diferentes regiões do Rio Grande do Sul. Durante o evento Mais Esporte, Mais Futuro, realizado no Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete), em Porto Alegre, o governo assinou 63 convênios com 57 municípios, entregou 193 kits esportivos, lançou a quarta edição do Programa Segue o Jogo e apresentou novos investimentos para a modernização do complexo esportivo estadual.

Leite destacou que o esporte tem papel estratégico no desenvolvimento social e na promoção de oportunidades para a população gaúcha. “Estamos fazendo do esporte uma ferramenta de desenvolvimento para o Rio Grande do Sul. Ao investir na qualificação de espaços esportivos, apoiar projetos sociais e ampliar oportunidades para crianças, jovens e comunidades em todas as regiões do Estado, estamos promovendo inclusão, saúde, cidadania e qualidade de vida. Esses convênios, os investimentos históricos no Cete e a ampliação do Segue o Jogo demonstram que o esporte é uma prioridade da nossa gestão”, afirmou.

Leite destacou que o governo vem consolidando o esporte como uma ferramenta de desenvolvimento social e inclusão em todo o RS -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

Os 63 convênios assinados durante a solenidade somam R$ 23,9 milhões em investimentos, sendo R$ 16,1 milhões aportados pelo Estado e R$ 7,8 milhões de contrapartida dos municípios. Os recursos são oriundos do Programa Avançar Mais no Esporte , da Consulta Popular e de emendas parlamentares. Com os aportes de hoje, o governo destinou, nos últimos 30 dias, mais de R$ 27 milhões em convênios com mais de 100 cidades gaúchas para qualificar espaços públicos de esporte e lazer no Rio Grande do Sul. Desde 2019, o executivo gaúcho vem investindo mais de R$ 200 milhões em mais de 400 obras, dentro do âmbito do Avançar Mais no Esporte, maior iniciativa voltada à infraestrutura na área da história do RS.

“O esporte transforma comunidades. Os investimentos anunciados hoje demonstram o compromisso do governo do Estado em fortalecer a infraestrutura esportiva nos municípios gaúchos, que é onde a vida das pessoas acontece. É hora de inaugurarmos não apenas obras, mas também novas histórias de vida", enfatizou Maraschin.

Segue o Jogo

Durante o evento, Leite e Maraschin entregaram 193 kits do Programa Segue o Jogo 3. Voltado à distribuição de kits de materiais esportivos a instituições que atuam na área social, a ação selecionou 193 iniciativas dos 17 territórios dos oito municípios selecionados pelo RS Seguro COMunidade (Porto Alegre, Alvorada, Viamão, Novo Hamburgo, Canoas, Caxias do Sul, Santa Maria e São Leopoldo).

O programa prevê o fornecimento de materiais e equipamentos para projetos sociais e esportivos voluntários que atuam em comunidades vulneráveis do Estado, como bolas, uniformes, tatames e diversos outros materiais essenciais para a prática das modalidades. As três primeiras etapas aconteceram em parceria com a Central Única das Favelas (Cufa-RS).

Os convênios assinados durante a solenidade somam R$ 23,9 milhões em investimentos, sendo R$ 16,1 milhões aportados pelo Estado -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

Na solenidade, também foi lançado o Segue o Jogo 4, que voltará a atender projetos de todos os municípios gaúchos. Nesta edição, os valores dos kits foram ampliados de R$ 2 mil, R$ 5 mil e R$ 10 mil para R$ 3 mil, R$ 6 mil e R$ 12 mil. O investimento total será de R$ 5 milhões, com previsão de beneficiar cerca de mil projetos. Somadas as quatro etapas do programa, entre 2023 e 2026, o aporte estadual alcançará R$ 17,5 milhões.

Investimentos históricos no Cete

O governo também anunciou que deverá assinar, nos próximos dias, a ordem de início da reforma da pista de atletismo do Cete. A obra contará com investimento de aproximadamente R$ 4,5 milhões e inclui a modernização da estrutura e a instalação de iluminação em LED em toda a extensão da pista.

A intervenção integra um pacote de R$ 21,5 milhões em melhorias no complexo esportivo até o fim de 2027, o maior investimento já realizado nos 55 anos de história do Cete. Além da pista, os recursos contemplam reformas no ginásio poliesportivo, nas quadras de areia, de tênis e de futebol sete, nos ginásios de lutas e ginástica e a instalação de um elevador para garantir acessibilidade.

As obras das quadras de vôlei, tênis e futebol sete já estão em andamento, com investimento de R$ 1,5 milhão. Já a reforma do ginásio poliesportivo está em fase de licitação e deverá começar no segundo semestre deste ano. As intervenções também permitirão que o espaço possa ser utilizado novamente como abrigo em situações de emergência meteorológica, como ocorreu durante as enchentes de 2024, integrando as ações do Plano Rio Grande .

Aportes alcançam municípios de todo o Estado e consolidam política pública contínua do governo -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

Em maio, o Estado assinou o Termo de Colaboração com a Federação de Ginástica Artística, Rítmica, Trampolim, Aeróbica e Acrobática do Rio Grande do Sul (FGRS) para a gestão e execução das atividades no ginásio de ginástica do Cete. A parceria prevê investimento anual de R$ 200 mil, pelo período de dois anos, com possibilidade de renovação por mais dois. Com isso, o aporte total poderá chegar a R$ 800 mil em quatro anos, representando o maior volume de recursos já aplicado na modalidade no RS. As aulas, com cerca de 200 alunos, já estão ocorrendo, três vezes por semana. Este será o maior investimento na área pelo governo. Antes, o aporte era de R$ 100 mil por ano.

Mais de R$ 480 milhões investidos no esporte desde 2019

Desde 2019, a gestão do governador Eduardo Leite já investiu mais de R$ 480 milhões no esporte gaúcho. Entre as principais iniciativas estão o Avançar Mais no Esporte, o Pró-Esporte RS , o RS Seguro Esporte e o Bolsa-Atleta RS .

O Pró-Esporte RS, dividido em diferentes linhas de financiamento, já recebeu mais de R$ 170 milhões desde 2019, apoiando desde projetos de formação esportiva até iniciativas de alto rendimento. O RS Seguro Esporte, ação inédita que integra políticas de esporte e segurança pública, soma R$ 18 milhões em investimentos entre 2025 e 2026 em territórios de maior vulnerabilidade social.

Já o Bolsa-Atleta RS, criado em nível estadual em 2023, destinou mais de R$ 9 milhões entre 2024 e 2025 para apoiar mais de 420 atletas gaúchos. A iniciativa tornou o Rio Grande do Sul um dos poucos Estados brasileiros a contar com um programa próprio de incentivo direto aos esportistas.