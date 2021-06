Homem de 33 anos é a 24ª vítima do novo coronavírus em Tenente Portela

O óbito foi confirmado às 05 horas do sábado (05/06), no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Essa é a 24ª morte atribuída ao novo coronavírus em Tenente Portela.

Cristiano Megier Trautamann, de 33 anos de idade, apresentou os primeiros sintomas da doença em 27 de abril, sendo internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), do Hospital Santo Antônio (HSA), em 06 de maio. No dia 20, foi transferido para a capital gaúcha.

Segundo a nota de pesar editada pela Administração Municipal, o homem não possuía comorbidades.

