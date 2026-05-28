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Hospital Santo Antônio de Tenente Portela, confirma aumento de 70% nos casos respiratórios e suspende visitas

Em entrevista à Rádio Província, profissionais confirmaram crescimento de 70% nos atendimentos e reforçaram medidas para conter a circulação de vírus

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
28/05/2026 às 10h29 Atualizada em 28/05/2026 às 10h34
Hospital Santo Antônio de Tenente Portela, confirma aumento de 70% nos casos respiratórios e suspende visitas
(Foto: Jornal Província)

Durante o programa Estação Província, da Rádio Província, apresentado pelo comunicador André Eberhardt, a gerente de enfermagem do Hospital Santo Antônio, Regina Reggiori, e a enfermeira responsável pelo Controle de Infecção Hospitalar, Simoni Engler, falaram sobre o aumento dos casos de síndromes respiratórias graves registrados em Tenente Portela e na região.

Conforme Regina Reggiori, o crescimento dos casos, que anteriormente era de cerca de 40%, agora já chega a 70%, cenário que levou a direção da unidade hospitalar a adotar medidas mais rígidas para reduzir os riscos de transmissão dentro do hospital.

Entre as decisões anunciadas está a suspensão temporária das visitas aos pacientes internados. Segundo Simoni Engler, apenas a Unidade de Terapia Intensiva mantém visitas liberadas, porém seguindo regras específicas estabelecidas pela instituição.

A enfermeira também reforçou que o uso de máscara cirúrgica passou a ser obrigatório para pessoas com sintomas de doenças respiratórias e é recomendado o uso de máscara para qualquer pessoa que acessar o hospital, seja para consultas, exames, procedimentos ou acompanhamentos.

De acordo com a equipe hospitalar, as medidas têm como objetivo proteger pacientes, acompanhantes, profissionais da saúde e toda a comunidade, diante do avanço das doenças respiratórias registrado nas últimas semanas.

Até o momento, não há previsão para flexibilização das restrições ou retomada das visitas normais na unidade hospitalar.



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