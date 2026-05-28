Quinta, 28 de Maio de 2026
11°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Risco cardíaco dobra para pacientes com doença de Chagas após cirurgia

Estudo é de pesquisadores da Faculdade de Medicina da USP

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
28/05/2026 às 08h26
Risco cardíaco dobra para pacientes com doença de Chagas após cirurgia
© Arquivo/Elza Fiúza/Agência Brasil

Portadores de doença de Chagas que apresentam arritmias graves têm mais risco de mortalidade do que outros grupos com doenças do coração. A informação é uma das conclusões de estudo conduzido por pesquisadores da Faculdade de Medicina da USP.

O estudo, que revisou dados de atendimento a pacientes com doença de Chagas que precisaram passar por cirurgias cardíacas no Hospital das Clínicas, em São Paulo, encontrou um padrão preocupante: o risco de morte após as cirurgias é muito maior, cerca de 2,4 vezes, para esse público do que para portadores de outras doenças cardíacas em pós-operatório . Entre esse grupo a mortalidade geral, após a cirurgia, é de 36%.

"O estudo reflete que é necessário melhorar o cuidado em saúde do paciente com doença de Chagas de uma forma geral, considerando que a grande maioria dessa população é atendida no Sistema Único de Saúde (SUS)", destaca Rodrigo Melo Kulchetscki, um dos autores do estudo e doutorando em cardiologia pela Faculdade de Medicina da USP.

A equipe destacou que o acompanhamento rigoroso da insuficiência cardíaca e de outras comorbidades após a alta hospitalar tem grande importância.

Isso indica, para os pesquisadores, que há necessidade de se pensar em procedimentos específicos de acompanhamento para esse grupo . O que aumenta esse risco, porém, não são as próprias arritmias. Ele até pode acontecer, mas sua incidência não é maior do que aquela que aparece para outras doenças cardíacas.

O aumento ocorre pelo que os pesquisadores destacaram como fatores não cardíacos, e tem relação com a complexidade da cirurgia.

A doença de Chagas é uma condição crônica causada por infecção pelo protozoário Trypanosoma cruzi , principalmente pelo contato com fluídos ou fezes do inseto barbeiro, que se alimenta do sangue de mamíferos, inclusive humanos, e é o reservatório natural do parasita. A infecção sobrecarrega órgãos internos, principalmente o coração e os intestinos, e pode causar lesões neles.

Com as lesões, o coração tem risco de funcionar mal, as arritmias graves, que podem ser fatais. A condição pode ser revertida com cirurgias que “queimam” as lesões. Esse processo é a chamada ablação por cateter e também é um procedimento usado para outras doenças cardíacas que levam a lesões no órgão.

Segundo o estudo, as operações para os pacientes com Chagas exigem normalmente o acesso à camada externa do coração, que é mais difícil. Isso se dá em quase 80% dos casos. Numa comparação, portadores de cardiopatia isquêmica, outra doença relevante, precisam desse tipo de intervenção em 15% dos casos. Como a intervenção é mais difícil, aumentam consideravelmente os riscos de complicações durante a operação e de instabilidade clínica, e por isso a mortalidade aumenta.

Os detalhes do estudo, que acompanhou 378 procedimentos cirúrgicos em 288 pacientes, ocorridos no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) entre 2011 e 2020, foram publicados na revista The Lancet Regional Health - Americas.

Os pesquisadores destacaram ainda que o estudo tem limites relacionados à própria estrutura do hospital: não foi possível realizar um número de acompanhamentos capaz de garantir fidelidade estatística em associações modestas, ou seja, não “enxerga” situações específicas para esses pacientes; alguns exames, como o mapeamento eletroanatômico, não foram realizados em todos os pacientes, por restrições orçamentárias; não houve acompanhamento da rotina de medicamentos dos pacientes ao longo da pesquisa, que durou cerca de oito anos para cada paciente. O protocolo de acompanhamento após as cirurgias também variou entre os casos, por fatores além do clínico.

“A retenção no período pós-alta foi alta em todos os grupos; no entanto, a duração do acompanhamento variou, o que reduz a precisão em momentos posteriores e pode subestimar a detecção de eventos tardios, principalmente entre pacientes de regiões remotas que enfrentam barreiras socioeconômicas e logísticas para o cuidado a longo prazo”, pondera o estudo, em tradução livre.

Doença de Chagas ainda atinge milhões

Atualmente, a estimativa é de que 7 milhões de pessoas tenham a doença de Chagas e de que outras 100 milhões residam em áreas de risco . Há de 30 a 40 mil novos casos por ano e menos de 10% dos infectados foram diagnosticados, normalmente aqueles que têm as versões mais agressivas do mal, presente em 21 países da América Latina e, de forma pontual, na América do Norte, Europa, Japão e Austrália.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 34 minutos

Saúde promove Seminário Estadual de Vigilância do Óbito para fortalecer prevenção e qualificar assistência

Foto: DivulgaçãoA Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SES/SC), por meio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive), promove nest...

 (Foto: Jornal Província)
Saúde Há 4 horas

Hospital Santo Antônio de Tenente Portela, confirma aumento de 70% nos casos respiratórios e suspende visitas

Em entrevista à Rádio Província, profissionais confirmaram crescimento de 70% nos atendimentos e reforçaram medidas para conter a circulação de vírus
Saúde Há 6 horas

Mortalidade materna: Brasil ainda perde centenas de mulheres por ano

Índice é de 56,4 a cada 100 mil nascidos vivos
Saúde Há 15 horas

Governo de SP reforça vacina contra febre amarela na região do ABC

Medida ocorre após morte de macaco em Santo André

 Foto: Divulgação
HSA Há 19 horas

Hospital Santo Antônio de Tenente Portela suspende temporariamente visitas a pacientes internados

Medida foi tomada devido ao aumento expressivo de casos de doenças respiratórias na região; instituição também exige uso de máscara cirúrgica para pacientes com sintomas

Tenente Portela, RS
22°
Parcialmente nublado
Mín. 11° Máx. 23°
22° Sensação
0.74 km/h Vento
54% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h15 Nascer do sol
17h49 Pôr do sol
Sexta
20° 13°
Sábado
24° 13°
Domingo
22° 13°
Segunda
22° 10°
Terça
22° 10°
Últimas notícias
Tecnologia Há 31 minutos

Ferramentas digitais impulsionam nova era dos consórcios
Educação Há 31 minutos

Inep divulga regras para seleção de certificadores para provas de 2026
Câmara Há 31 minutos

Ministro defende atuação da Polícia Federal e cooperação com a Interpol; assista
Saúde Há 31 minutos

Saúde promove Seminário Estadual de Vigilância do Óbito para fortalecer prevenção e qualificar assistência
Economia Há 1 hora

BRB muda regras e permite aportes parciais para aumento de capital

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O Ultimo livro
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,03 -0,69%
Euro
R$ 5,86 -0,36%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 390,780,27 -2,25%
Ibovespa
175,633,84 pts -0.06%
Mega-Sena
Concurso 3011 (26/05/26)
02
05
27
36
40
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7036 (27/05/26)
15
42
63
66
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3696 (27/05/26)
02
03
05
06
07
09
11
13
15
16
17
19
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2929 (27/05/26)
14
15
16
19
27
43
50
51
54
57
60
68
71
72
83
85
87
89
90
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2962 (27/05/26)
17
24
38
43
45
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias