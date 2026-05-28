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Nos pênaltis, Inter elimina Grêmio e segue na Copa do Brasil Feminina

Gabi Barbieri pega duas cobranças e leva coloradas às oitavas de final

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
28/05/2026 às 00h12

O maior clássico do futebol gaúcho definiu um dos classificados às oitavas de final da Copa do Brasil Feminina. E o Internacional foi quem se deu bem.

Nesta quarta-feira (27), as Gurias Coloradas venceram o Grêmio por 4 a 2 nos pênaltis , após empate sem gols no tempo normal no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Após 90 minutos de muita transpiração, mas poucas oportunidades, a emoção ficou reservada para a disputa de penalidades. Após a zagueira Débora converter o primeiro chute das anfitriãs, a meia Camila Pini bateu rasteiro, no canto direito, e Gabi Barbieri fez a defesa.

A goleira colorada não segurou o chute da atacante Brenda Woch, mas voltou a brilhar na terceira cobrança gremista, evitando o gol da meia Leidi.

A meia Joana e a atacante Alice marcaram para o Inter e a zagueira Bianca Martins teve a chance de liquidar o confronto, mas parou na goleira Raíssa. A volante Amanda Brunner converteu a quarta batida e manteve o Grêmio vivo, mas a atacante Caty, ex-jogadora do Tricolor, não desperdiçou a quinta cobrança colorada e garantiu a classificação.

Além do Grenal, a terceira fase da Copa do Brasil terá outro clássico. No sábado (30), às 11h (horário de Brasília), o atual campeão Palmeiras encara o Corinthians no Allianz Parque, em São Paulo.

Trio carioca avança

Em outro confronto entre times da Série A1 (primeira divisão) nesta quarta-feira, o Botafogo superou o Juventude por 3 a 0 no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro . Destaque para a atacante Jullia, que marcou duas vezes. As Gloriosas não venciam há 12 jogos, desde a rodada de abertura do Brasileirão, quando também derrotaram o time gaúcho.

O lance que abriu o placar foi polêmico. A goleira Thais Amorim deu rebote na pequena área e Fernanda Tipa aproveitou a sobra para finalizar. A também atacante Rebeca e a lateral Límpia Fretes - que tentava afastar o perigo - se chocaram em cima da linha. A arbitragem, porém, entendeu que a bola entrou em meio a disputa entre as atletas e deu gol contra de Límpia.

As alvinegras terão a companhia de mais dois cariocas na próxima fase. O Flamengo se classificou ao fazer 2 a 0 na Liga Sanjoanense, da Série A3 (terceira divisão), na Arena Ytacoatiara, em Piripiri (PI), com gols da atacante Cristiane e da zagueira Flávia Mota.

Já o Fluminense superou o Minas Brasília, da Série A2 (segunda divisão) por 2 a 0 no Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. A atacante Kaline balançou as redes duas vezes.

Mais classificados

Outros dois clubes da Série A1 enfrentaram times de outras divisões do Brasileirão. O Red Bull Bragantino goleou o São José por 4 a 1 no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos (SP). As atacantes Martina Del Trecco (dois) e Mylena Pedroso e a lateral Carol Tavares balançaram as redes para o Massa Bruta.

A meia Yayá descontou para as Meninas da Águia, que apesar de tricampeãs da Libertadores, figuram na Série A3.

Em jogo envolvendo times da Série A2, o 3B da Amazônia derrotou o Ação por 2 a 0 no Estádio da Colina, em Manaus, com gols da meia Carol Firmino e da atacante Maria Vitória. Já na Rua Bariri, no Rio de Janeiro, o Coritiba derrotou o Real Heips por 2 a 0, em duelo entre clubes da Série A3. A meia Brendha e a atacante D'Oliveira marcaram para as Gurias do Coxa.

Duelo reeditado

Também nesta quarta, Mauaense e Itacoatiara refizeram o confronto pela segunda fase, realizado inicialmente no último dia 13 de maio. O jogo anterior foi anulado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), a pedido do clube amazonense, que disputa a Série A2, pelo gol da vitória do time paulista ter sido validado com a bola passando por um buraco no lado de fora da rede.

Na reedição do duelo, o Mauaense levou novamente a melhor e ganhou por 3 a 0 no Estádio Pedro Benedetti, em Mauá (SP). A atacante Larissa Rocha (dois) e a meia Milena anotaram os gols do time da casa, que está na Série A3. A equipe do ABC Paulista terá pela frente o São Paulo, no próximo dia 6 de julho, em horário e local a serem definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Próximos confrontos

Cinco jogos dão sequência à Copa do Brasil na quinta-feira (28). Às 16h, o Atlético-MG recebe o Vitória na Arena MRV, em Belo Horizonte. No mesmo horário, o Santos visita o Atlético-PI, da Série A2, no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. Às 17h, a Ferroviária encara a União Desportiva Alagoana (UDA), da segunda divisão nacional, no Benitão, em Rio Claro (SP).

Às 18h, o Vasco, líder da Série A2, pega o América-MG no Luso-Brasileiro. Por fim, às 18h30, o Cruzeiro mede forças com o Doce Mel - outro clube do segundo nível do Brasileirão - na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG).

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