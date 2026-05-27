Hospital Santo Antônio de Tenente Portela suspende temporariamente visitas a pacientes internados

A Associação Hospitalar Beneficente Santo Antônio de Tenente Portela emitiu um comunicado oficial direcionado à população informando a suspensão temporária de todas as visitas aos pacientes internados na instituição. A medida, que já está em vigor, permanecerá ativa até que uma nova avaliação do cenário epidemiológico seja realizada pela diretoria e pelo comitê de saúde do hospital.

De acordo com a nota divulgada pela entidade, a decisão rígida foi motivada pelo recente e expressivo aumento no número de casos de doenças respiratórias registradas na região.

Foco na segurança e prevenção

A administração do hospital ressaltou que a iniciativa tem caráter estritamente preventivo e visa garantir a segurança biológica de quem frequenta ou trabalha no local. "A medida tem como objetivo proteger a saúde e a segurança dos pacientes, acompanhantes, colaboradores e da comunidade, reduzindo o risco de transmissão de vírus respiratórios dentro do ambiente hospitalar", destacou a instituição em comunicado impresso.

Uso obrigatório de máscaras para sintomáticos

Além do bloqueio temporário do fluxo de visitantes, o Hospital Santo Antônio estabeleceu uma nova diretriz de conduta para os atendimentos. A partir de agora, todos os pacientes que comparecerem à unidade apresentando qualquer sintoma respiratório — tais como tosse, coriza, dor de garganta e febre, entre outros — devem, obrigatoriamente, ingressar e permanecer nas dependências da instituição utilizando máscara cirúrgica.

A direção da Associação Hospitalar finalizou o comunicado solicitando o apoio e a conscientização da comunidade regional: "Contamos com a compreensão e colaboração de todos neste momento". Ainda não há uma data prevista para a flexibilização das restrições e para a retomada das visitas.