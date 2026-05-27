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Filtros de água crescem no mercado residencial e industrial

Crescimento do mercado global e desafios no abastecimento público brasileiro impulsionam a adoção de sistemas de filtração em diferentes segmentos.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
27/05/2026 às 16h35
Filtros de água crescem no mercado residencial e industrial
Freepik

O mercado brasileiro de purificadores e filtros de água atingiu US$ 1,4 bilhão em 2025 e deve alcançar US$ 2,8 bilhões até 2034, com crescimento anual de 7,89%, segundo levantamento do IMARC Group. O dado reflete uma tendência observada tanto no segmento residencial quanto no industrial, à medida que consumidores e empresas buscam soluções complementares ao abastecimento público para garantir a qualidade da água utilizada no dia a dia e nos processos produtivos.

No ambiente industrial, filtros e sistemas de tratamento de água são componentes operacionais críticos. Indústrias farmacêuticas, cosméticas, alimentícias, cervejarias e laboratórios de análise dependem da qualidade da água como insumo direto de produção, sujeitos às exigências da Portaria GM/MS nº 888/2021 do Ministério da Saúde, que regulamenta padrões de potabilidade e controle de impurezas. Tecnologias como osmose reversa, ultrafiltração e filtros com cartuchos especializados atendem a essas exigências com diferentes níveis de retenção, adaptáveis à composição da água de cada localidade.

"A escolha do sistema de filtragem adequado passa pela análise da água disponível e das exigências específicas de cada aplicação, seja residencial ou industrial", observa Nelson Isao Watanabe, fundador da Asstefil Indústria e Comércio de Filtros Ltda., empresa sediada em Santo André (SP) com mais de três décadas de atuação no desenvolvimento e implementação de soluções de tratamento de água.

No setor residencial, a combinação entre irregularidades no abastecimento público e o aumento da consciência sobre qualidade da água estimula a adoção de filtros domésticos. O portfólio disponível no mercado abrange desde modelos compactos de baixo custo até sistemas integrados de múltiplos estágios de filtração. Para quem busca orientação técnica e opções adequadas a cada necessidade, a oferta atual de filtros contempla soluções para diferentes faixas de vazão, tipos de contaminantes e perfis de instalação.

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