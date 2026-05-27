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Hospital Regional de São Miguel do Oeste registra mais de 3,7 mil faltas em consultas e exames agendados

Foto: Divulgação Ascom/SESO Hospital Regional Terezinha Gaio Basso (HRTGB), unidade do Governo do Estado em São Miguel do Oeste, registrou 3.771 au...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
27/05/2026 às 13h42
Hospital Regional de São Miguel do Oeste registra mais de 3,7 mil faltas em consultas e exames agendados
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação Ascom/SES

O Hospital Regional Terezinha Gaio Basso (HRTGB), unidade do Governo do Estado em São Miguel do Oeste, registrou 3.771 ausências de pacientes em consultas e exames agendados no Ambulatório no primeiro quadrimestre de 2026. A Secretaria de Estado da Saúde (SES) alerta para os prejuízos que o absenteísmo — não comparecimento do paciente previamente agendado — acarreta no Sistema Único de Saúde (SUS), sendo o principal deles a demora de atendimento a outros usuários que aguardam pelos procedimentos. 

O levantamento é referente às faltas não justificadas previamente envolvendo procedimentos eletivos. São consultas ambulatoriais com especialistas e exames de imagem, como raio-x, tomografia e ultrassonografia. 

A gerente do Ambulatório e Imagem, Jussara Fátima Rech, alerta que a ausência não justificada implica perda da vaga. “Não é possível realizar encaixes de última hora. Se o paciente não puder comparecer, deve avisar a Secretaria Municipal de Saúde ou o setor de agendamento para liberar a vaga. Há casos de pessoas que já concluíram o tratamento ou não precisam mais do atendimento e não comunicam”, explica.

O mês de abril foi o que registrou o maior número de não comparecimento: 1.154 faltas (793 consultas e 361 exames). Em janeiro foram 835 faltas (515 consultas e 230 exames); em fevereiro, 816 (527 consultas e 289 exames); e em março, 966 (612 consultas e 354 exames).

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Referência para 30 municípios da região e regulado pelo Estado para outros municípios catarinenses, o Ambulatório registrou, no primeiro quadrimestre, mais de 38 mil atendimentos — 16,3 mil consultas e 21,7 mil exames — superando a meta pactuada no contrato de gestão.

“Cada falta implica que outro paciente deixe de ser chamado. Embora a maioria das ausências seja de moradores de São Miguel do Oeste, há registros em todos os municípios atendidos. Pedimos o apoio das Secretarias Municipais de Saúde para reforçar a importância do comparecimento”, reforça a gerente.

O HRTGB é uma unidade da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, sob gestão do Instituto Santé.

Com informações da Ascom HRTGB

Mais informações:
Gabriela Ressel
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]
Nos siga no instagram  @saude.sc

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