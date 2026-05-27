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Jardim Botânico promove cursos gratuitos na Semana do Meio Ambiente

O Jardim Botânico de Porto Alegre, administrado pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), promove, em 1º e 3 de junho, uma programa...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
27/05/2026 às 13h07
Jardim Botânico promove cursos gratuitos na Semana do Meio Ambiente
O Jardim Botânico se dedica ao estudo e à conservação de espécies vegetais nativas do Rio Grande do Sul -Foto: Leandro Souza/Ascom Sema

O Jardim Botânico de Porto Alegre, administrado pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), promove, em 1º e 3 de junho, uma programação especial de cursos gratuitos. As atividades integram a agenda da Semana do Meio Ambiente e incluem formação de educadores e capacitação técnica sobre podas. As vagas são limitadas, com inscrições prévias on-line (os links se encontram ao final da matéria).

A programação começa no dia 1º com o curso “Critérios de podas em árvores e arbustos”, voltado à qualificação técnica sobre manejo adequado da vegetação. São oferecidas 40 vagas para a capacitação, que ocorre das 8h30 às 12h, no Auditório do Jardim Botânico. As inscrições podem ser feitas até sexta-feira (29/5).

Durante o encontro, os participantes terão acesso a conteúdos sobre critérios básicos de podas em árvores e arbustos, incluindo a leitura da estrutura da planta e as razões para intervenções parciais ou totais. A atividade inclui ainda as etapas de execução das podas e do manejo adequado de equipamentos.

No dia 3, quando se celebra o Dia da Educação Ambiental, serão realizadas duas edições do curso de formação de educadores. Cada turma conta com 25 vagas voltadas a professores, guias turísticos e demais interessados em melhorar a qualidade educativa das visitas no Jardim Botânico e no Museu de Ciências Naturais (MCN). As capacitações ocorrem em dois horários: das 9h às 12h, no Jardim Botânico, e das 14h às 16h30, no Museu. As inscrições permanecem abertas até 1º de junho.

Complementando a programação da Semana do Meio Ambiente, o governo do Estado promove, em 2 de junho, a 3ª Reunião do Sistema Estadual de Proteção Ambiental (Sisepra), reforçando a articulação entre Estado e municípios na gestão ambiental. O encontro contará com capacitações técnicas sobre temas estratégicos, como a Lei Geral do Licenciamento Ambiental e a irrigação, além de atendimentos especializados e troca de experiências entre os órgãos integrantes do sistema.

Serviço

Curso “Critérios de podas em árvores e arbustos”

Data: 1º de junho
Horário: das 8h30 às 12h
Local: Auditório do Jardim Botânico
Vagas: 40
Inscrições até: 29 de maio

Formação de Educadores – Jardim Botânico

Data: 3 de junho
Horário: das 9h às 12h
Local: Auditório do Centro de Visitantes (Jardim Botânico)
Vagas: 25
Inscrições até: 1º de junho

Formação de Educadores – Museu de Ciências Naturais (MCN)

Data: 3 de junho
Horário: das 14h às 16h30
Local: Sala de Exposição (MCN)
Vagas: 25
Inscrições até: 1º de junho

Texto: Joara Pippi/Ascom Sema
Edição: Secom

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