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Hospital Sanatório Partenon do Estado é reconhecido pelo Ministério da Saúde por proteção social no cuidado à tuberculose

O Hospital Sanatório Partenon (HSP), vinculado ao governo do Estado por meio da Secretaria da Saúde (SES), foi reconhecido pelo Ministério da Saúde...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
27/05/2026 às 13h07
Hospital Sanatório Partenon do Estado é reconhecido pelo Ministério da Saúde por proteção social no cuidado à tuberculose
A diretora técnica Carla Jarczewski e a assistente social Elsa Roso representaram o HSP na premiação em Brasília -Foto: Laudemiro Bezerra/Divulgação SVSA-MS

O Hospital Sanatório Partenon (HSP), vinculado ao governo do Estado por meio da Secretaria da Saúde (SES), foi reconhecido pelo Ministério da Saúde como destaque nacional pela experiência “A proteção social como parte do cuidado ampliado: a experiência do Hospital Sanatório Partenon”. O reconhecimento evidencia a relevância do trabalho desenvolvido pelo hospital ao integrar o acesso a direitos sociais como parte essencial do cuidado em saúde.

A distinção foi concedida no âmbito da Coordenação-Geral de Vigilância da Tuberculose, Micoses Endêmicas e Micobactérias não Tuberculosas, ligada ao Programa Brasil Saudável – Unir para Cuidar. A entrega do certificado ocorreu em Brasília, na terça-feira (26/5), e contou com a presença da diretora técnica do HSP, a médica pneumologista Carla Jarczewski, e da assistente social Elsa Roso.

A iniciativa reforça a importância de uma abordagem ampliada no enfrentamento da tuberculose. “O reconhecimento do Ministério da Saúde à experiência desenvolvida pelo Partenon mostra que estamos no caminho certo ao considerarmos o acesso a direitos sociais como parte do cuidado ofertado nos diferentes serviços da instituição”, destacou Elsa.

Com uma equipe de profissionais experientes e tecnicamente qualificados no campo da assistência em saúde das pessoas com tuberculose, HIV/Aids e outras comorbidades, o Hospital Sanatório Partenon consolida-se como referência na atenção a doenças infecciosas. A atuação do hospital reafirma o compromisso da SES com a promoção da equidade em saúde e com o fortalecimento de práticas que ampliem o acesso e a qualidade do cuidado às populações mais vulneráveis.

Texto: José Luís Zasso/Ascom SES
Edição: Secom

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