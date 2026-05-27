Nova estrutura do Postão é inaugurada em Tenente Portela

A Administração Municipal de Tenente Portela realizou na manhã desta quarta-feira o ato oficial de inauguração da nova estrutura do Postão, com a entrega das obras de reforma dos blocos 01 e 02 da unidade de saúde. A revitalização integra o conjunto de melhorias promovidas no local, visando oferecer mais conforto, organização e qualidade no atendimento à população.

O evento reuniu o prefeito Rosemar Sala, o vice-prefeito Claudemir Scherer, Secretária Municipal de Planejamento e Políticas Estruturantes Salete Betio Sala e demais secretários municipais, vereadores, autoridades locais, integrantes da Brigada Militar e membros da comunidade. Também participaram representantes da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.

Fotos Jornal Província

Durante entrevista à Rádio Província, a secretária municipal de Saúde, Giovana Maciel, informou que o Postão estará fechado na próxima sexta-feira devido às mudanças internas necessárias para a reorganização da estrutura. Segundo ela, as obras terão continuidade com a instalação da nova sede do SAMU junto à estrutura do Postão, ampliando os serviços de atendimento de urgência no município.

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