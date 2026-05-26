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IA se torna aliada dos jovens em início de carreira

Treinar para entrevistas, se preparar para conversas difíceis e até checar se a roupa está adequada: a tecnologia ajuda a impulsionar o início da v...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
26/05/2026 às 21h05
IA se torna aliada dos jovens em início de carreira
Pexels

Entrar no mercado de trabalho nunca foi tarefa simples. Entre dúvidas sobre postura profissional, negociações salariais e o desafio de se comunicar com clareza, quem está no início da carreira precisa desenvolver diferentes habilidades para conquistar espaço nas empresas.

Cada vez mais, as pessoas estão usando ferramentas de inteligência artificial para aprimorar os requisitos dos processos seletivos. Dados da base de usuários da Luzia, plataforma de assistente virtual com inteligência artificial, indicam que a Geração Z já utiliza a IA como suporte e ferramenta de aprendizado para explorar interesses e até descobrir novas técnicas de autoconhecimento.

"O maior valor da IA está na forma como ela pode provocar o usuário a pensar melhor. É possível pedir para a IA questionar sua ideia, apontar o que você não enxergou, propor um caminho completamente diferente do que você consideraria sozinho. Quando bem utilizada, ela se torna uma ferramenta que ajuda a construir repertório, amadurecer decisões e tornar o início de uma trajetória profissional um pouco mais fácil", comenta Rafaela Goldlust, country manager da Luzia no Brasil.

Abaixo é possível conferir algumas maneiras de aplicar a IA no início da carreira:

Treinar para a entrevista

A entrevista de emprego é, para muitos, um dos momentos mais tensos do processo seletivo. Ansiedade, gaguejadas, respostas vagas ou o famoso "branco" diante de uma pergunta difícil podem comprometer uma candidatura, mesmo quando o perfil é adequado à vaga. Com a IA, é possível treinar e se preparar para entrevistas, recebendo desde perguntas comportamentais clássicas até as mais complexas. No final, a ferramenta fornece feedback sobre a clareza das respostas, a postura adotada e o que precisa ser melhorado.

Organização de ideias

Entre os recursos que têm chamado a atenção dos usuários está a possibilidade de usar a inteligência artificial para estruturar pensamentos dispersos, algo comum para quem ainda está se adaptando às demandas do ambiente profissional. Quem está começando, principalmente no primeiro emprego, lida com muitas informações novas, mudanças na rotina e expectativas ao mesmo tempo. Um assistente virtual pode ajudar a organizar ideias e anotações importantes do dia a dia, reduzindo a sobrecarga mental.

Se preparar para debates e conversas difíceis

Situações de conflito, feedbacks negativos, demissões ou negociações tensas são eventos comuns na vida profissional. Em situações como essa, recursos de IA podem oferecer orientações sobre abordagem, linguagem e postura, ajudando você a se preparar para uma conversa real.

Simular um debate com a inteligência artificial também pode ser uma prática para fortalecer a sustentação de argumentos, antecipar questionamentos e explorar diferentes perspectivas sobre um mesmo tema, o que contribui para o desenvolvimento do pensamento crítico e da clareza do raciocínio. Esse tipo de exercício ajuda a ganhar mais confiança e desenvoltura na comunicação, competências importantes em reuniões e apresentações.

Validar ideias e perder o medo de se mostrar

Antes de levar uma ideia ao gestor, apresentar uma proposta ao cliente ou tomar uma decisão importante, muitos profissionais se perguntam: será que isso faz sentido? A IA pode atuar como um interlocutor crítico nesse processo, apontando lacunas, questionando e sugerindo ângulos que você talvez não tenha considerado.

Diferente de pedir opinião a um colega ou superior, que pode gerar constrangimento ou influenciar percepções, a tecnologia oferece um espaço neutro para testar e aprimorar ideias antes de apresentá-las para outras pessoas.

Fazer uma consultoria de imagem

Além do desenvolvimento comportamental, a IA também pode ser usada para oferecer orientações sobre roupas no ambiente de trabalho. Um exemplo é a aplicação da teoria das cores: por meio de interações com assistentes virtuais, é possível descobrir quais tons de roupa favorecem sua imagem e transmitem maior autoridade.

O recurso parte de um tema estudado no campo da comunicação visual: o de que as cores influenciam percepções e emoções. Saber se apresentar bem visualmente pode ser um diferencial silencioso, mas efetivo, especialmente em entrevistas de emprego e nos primeiros contatos profissionais.

Organizar financeiramente desde o primeiro salário

Lidar com dinheiro é um dos maiores desafios quando se recebe os primeiros salários. Sem educação financeira e organização dos gastos, muitas pessoas chegam ao fim do mês sem entender para onde foi o dinheiro. A IA tem se mostrado útil nesse processo, por exemplo, ao descrever seus ganhos, gastos fixos e objetivos. O usuário recebe orientações para montar um orçamento, identificar desperdícios e estabelecer metas de economia realistas.

A IA pode ser utilizada como uma ferramenta importante para o desenvolvimento pessoal. Luzia possui em seu "Feed de Ideias" prompts prontos com todas essas possibilidades, incentivando as pessoas a incorporar IA às suas tarefas cotidianas.

Sobre a Luzia

A Luzia é uma assistente de inteligência artificial (IA) desenvolvida para ser acessível, simples e integrada à rotina dos usuários. Com foco na utilidade prática, a ferramenta utiliza linguagem natural para ajudar em tarefas de organização, aprendizado e bem-estar.

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