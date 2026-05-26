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Com mais de 2 milhões de doses, Santa Catarina inicia nova distribuição da vacina contra a influenza

Foto: Divulgação/SESA Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SES) iniciou nesta terça-feira, 26, a distribuição de mais 328 mil doses da ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
26/05/2026 às 20h30
Com mais de 2 milhões de doses, Santa Catarina inicia nova distribuição da vacina contra a influenza
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação/SES

A Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SES) iniciou nesta terça-feira, 26, a distribuição de mais 328 mil doses da vacina contra a Influenza para reforçar a imunização dos grupos prioritários em todas as regiões do estado, antes da intensificação do inverno. Desde o início da campanha, Santa Catarina já recebeu 2,1 milhões de doses do imunizante, que é gratuito e está disponível nas salas de vacinação de todo o estado.

Atualmente, a cobertura vacinal entre os grupos prioritários é de 38%, acima da média nacional. A adesão entre as gestantes é de 45%; a dos idosos está em cerca de 42,6%; e entre as crianças de 6 meses a 6 anos, a adesão é de 25,6%, a menor busca até o momento.

As doses são destinadas à proteção dos públicos mais vulneráveis, como crianças, idosos, gestantes, puérperas, pessoas com comorbidades e profissionais da saúde. A vacina protege contra os vírus influenza A (H1N1), influenza A (H3N2) e influenza B.

Segundo a Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive), a chegada contínua das remessas é fundamental para manter as salas de vacinação abastecidas e ampliar o acesso à imunização. “A vacinação contra a influenza é uma das principais estratégias para reduzir casos graves, internações e óbitos causados pelas doenças respiratórias. Nosso trabalho é garantir que as doses cheguem rapidamente aos municípios para proteger a população antes do período de maior circulação dos vírus respiratórios”, destaca o diretor da Dive, João Fuck.

A SES também reforça o chamado para que a população procure as unidades de saúde e mantenha a caderneta de vacinação atualizada. A proteção adequada ocorre entre duas e três semanas após a aplicação da dose, por isso a orientação é não deixar a vacinação para a última hora.

“A vacina é segura, eficaz e continua sendo a melhor forma de prevenção contra complicações da gripe, especialmente entre os grupos prioritários. Quanto maior a cobertura vacinal, menor tende a ser o impacto das doenças respiratórias durante o inverno”, reforça o diretor.

A campanha de vacinação segue ativa em todo o estado, com aplicação gratuita nas salas de vacinação . A meta é atingir pelo menos 90% de cobertura vacinal entre os públicos prioritários.

Cronograma de entrega 8ª remessa Influenza por região de saúde:

  • 26/05 – terça-feira: Joaçaba, Videira, Joinville e Florianópolis
  • 27/05 – quarta-feira: Rio do Sul, Lages, Mafra e Jaraguá do Sul
  • 28/05 – quinta-feira: Concórdia, São Miguel do Oeste, Chapecó e Xanxerê
  • 29/05 – sexta-feira: Araranguá, Criciúma e Tubarão
  • 01/06 – segunda-feira: Blumenau e Itajaí

Mais informações:
Daniela Melo
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]
Nos siga no instagram  @saude.sc

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