Governo do Estado reestrutura Hospital Ruth Cardoso em Balneário Camboriú e garante mais equipamentos e serviços

Foto: Thiago Kaue / SecomGOVSC

Desde que passou a integrar a rede estadual de saúde, o Hospital Regional Ruth Cardoso (HRRC), em Balneário Camboriú, vem passando por uma série de mudanças estruturais, assistenciais e operacionais. Após a estadualização, oficializada em dezembro de 2025, começou uma grande transformação na unidade, que é referência em urgência e emergência para toda a região da Foz do Rio Itajaí.

Com a nova gestão, o Hospital passou a receber recursos para a modernização na infraestrutura, ampliação de leitos, fortalecimento da maternidade, expansão dos serviços e qualificação da assistência prestada à população. A Secretaria de Estado da Saúde (SES) repassa mensalmente R$ 8 milhões para a manutenção e investimentos, cumprindo o planejamento que prevê um aporte de R$ 533 milhões ao longo de cinco anos para a entidade. Em menos de um semestre, os avanços já começaram a ser percebidos em diferentes setores.

“Tivemos a coragem de assumir a responsabilidade pelo Hospital Ruth Cardoso, com o compromisso de realizar os investimentos necessários para transformá-lo, de fato, em um hospital regional à altura de todo o seu potencial. Desde então, estamos trabalhando na qualificação dos leitos, reabertura de vagas bloqueadas, aquisição de equipamentos e melhorias na estrutura, para atender melhor a população e garantir mais condições de trabalho aos profissionais”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

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Assistência Materno-Infantil

Na maternidade, o Centro Obstétrico foi reestruturado com a chegada de equipamentos essenciais para o cuidado com os recém-nascidos. Entre eles, berços aquecidos, monitores multiparamétricos e incubadora de transporte, além de insumos e novos materiais assistenciais. Com isso, a UTI Neonatal passará de 6 para 10 leitos. Também foi revisado os fluxos assistenciais para otimizar os processos e garantir a proteção dos usuários.

“Minha filha nasceu de surpresa. Quero agradecer a toda a equipe médica do Hospital Ruth Cardoso. Fomos muito bem atendidos”, relatou o pai Matheus de Melo Linhares.

Ampliação de serviços

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O ambulatório retomou o funcionamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), ampliando o acesso da população e ajudando a reduzir a demanda reprimida em especialidades como ginecologia, cirurgia geral e ortopedia. As cirurgias eletivas foram retomadas na instituição, assim como os exames de imagem , após a reforma da sala de raios-x.

Agilidade e modernização

Outro avanço foram as melhorias adotadas no Pronto-Socorro. Foi criada a Sala de Decisão Médica — voltada a orientações com agilidade e clareza sobre exames, diagnósticos e condutas — e a ação Posso Ajudar?, com profissionais dedicados a acolher e orientar as pessoas presentes na entidade.

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Também houve intervenções nos serviços internos. Entre elas, o conserto do tomógrafo, que estava inoperante desde agosto de 2025; a implantação da Engenharia Clínica Hospitalar, responsável por mapear equipamentos e aprimorar a manutenção tecnológica; e a aquisição de novas camas hospitalares e macas de transporte modernas.

“As novas macas trouxeram muitos benefícios, pois oferecem mais estabilidade, são fáceis de manejar, possuem grades mais altas que garantem a segurança, além decontribuir para o seu bem-estar”, revelou a técnica de enfermagem Raquel Farias Dorneles, que atua na Sala Vermelha.

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A unidade recebeu 78 novos computadores, substituindo equipamentos antigos e tornando a rotina interna mais eficiente. Foi implantado o prontuário eletrônico, que contribui para o acompanhamento de indicadores e para a agilidade dos processos. A qualificação dos profissionais também ganhou reforço com a criação do Núcleo de Educação Permanente e a recomposição da equipe de enfermagem.

O hospital ainda passou por pintura externa, melhorias no refeitório, instalação de aparelhos de ar condicionado, novas longarinas na recepção e adaptação interna para a abertura de uma nova sala cirúrgica.

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Reconhecimento

A UTI Adulto do Hospital Ruth Cardoso conquistou novamente a certificação nacional de UTI Eficiente , concedida pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB) em parceria com a Epimed Solutions, dentro do projeto UTIs Brasileiras. O selo reconhece unidades com alto desempenho assistencial, segurança do paciente, boas práticas clínicas e uso eficiente dos recursos.

“As mudanças estão acontecendo de forma gradual, com foco na melhoria da infraestrutura para garantir um acolhimento mais humanizado e qualificar os serviços prestados à comunidade. Com os repasses do Estado já estamos alcançando resultados positivos tanto para os pacientes quanto para a nossa equipe interna. Queremos que a população encontre aqui um atendimento digno, de qualidade, e se sinta de fato acolhida”, afirmou o diretor-geral do HRRC, João Franco.

Com os investimentos contínuos, o Governo de Santa Catarina projeta consolidar o Hospital Ruth Cardoso como uma das principais referências em atendimento hospitalar público do estado, unindo capacidade assistencial, eficiência e humanização.

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Texto: Comunicação HRRC

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