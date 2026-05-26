Quarta, 27 de Maio de 2026
11°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Tramontina diversifica atuação em alumínio

Empresa amplia capacidade industrial com investimentos em automação e usinagem de precisão

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
26/05/2026 às 19h57
Tramontina diversifica atuação em alumínio
Tramontina

A Tramontina anuncia um movimento estratégico para consolidar sua posição como fornecedora da indústria nacional. A divisão Tecnopeças, braço da unidade de materiais elétricos da companhia, especializada na produção de peças em alumínio injetado e usinagem de precisão, está expandindo sua atuação para atender novos mercados industriais, como o agrícola, veículos elétricos e eletrodomésticos (linha branca).

O movimento é sustentado pela experiência da divisão no atendimento ao setor automotivo. Desde 2000, a Tecnopeças fornece peças técnicas para sistemistas globais, com aplicações em sistemas automotivos e industriais. Esse histórico de exigência técnica e controle dimensional passa a orientar a atuação em segmentos que também demandam componentes leves, com geometrias complexas e alta precisão.

A entrada em novos setores acompanha uma demanda crescente. Máquinas agrícolas e eletrodomésticos de última geração exigem peças estruturais leves, com geometrias complexas e tolerâncias milimétricas.

"A Tecnopeças opera sob o padrão de ‘zero defeito’. As tecnologias utilizadas, como injetoras em tempo real, raio-X e escaneamento 3D, nos permitem fornecer componentes de alta engenharia para diferentes setores estratégicos, com o mesmo nível de confiabilidade exigido pelo mercado automotivo", afirma André de Lima, diretor comercial da Tramontina.

Integração produtiva e previsibilidade nas entregas

A verticalização dos processos faz parte da proposta da empresa. A Tramontina realiza desde a injeção do alumínio até a entrega da peça totalmente usinada, o que amplia os controles de qualidade, diminui estoques e aumenta a confiabilidade dos componentes fornecidos, um fator relevante em um cenário de instabilidade no fornecimento global de componentes.

Para suportar esse avanço, a Tramontina mantém investimentos contínuos em automação e capacidade produtiva. O parque fabril conta com injetoras de até 1.300 toneladas para produção de peças em alumínio injetado, e centros de usinagem horizontais garantem repetibilidade e segurança nos processos. A precisão das usinagens alcança níveis milesimais e é suportada por laboratórios de inspeção que asseguram a integridade do material.

A evolução da Tecnopeças também gera impacto em outras áreas da empresa. A exigência técnica dos mercados atendidos impulsiona o desenvolvimento de tecnologias que são incorporadas às linhas próprias de materiais elétricos da Tramontina, contribuindo para elevar a segurança dos produtos.

Com essa estrutura, a Tramontina amplia sua capacidade de atender demandas industriais no Brasil e no exterior, com processos alinhados a padrões técnicos e certificações exigidos em aplicações de maior complexidade.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Pexels
Tecnologia Há 7 horas

IA se torna aliada dos jovens em início de carreira

Treinar para entrevistas, se preparar para conversas difíceis e até checar se a roupa está adequada: a tecnologia ajuda a impulsionar o início da v...

 Shutterstock
Tecnologia Há 8 horas

Mercado de trabalho amplia busca por gestores de IA

Com a expansão da inteligência artificial nas empresas, cresce a procura por profissionais capazes de unir gestão, estratégia e conhecimento tecnol...

 Divulgação/Shutterstock
Tecnologia Há 9 horas

NR-1: tecnologia pode ajudar RHs a prevenir riscos

Especialista da TOTVS mapeou práticas e diretrizes que ajudam empresas a estruturar a prevenção de riscos psicossociais e melhorar a experiência do...

 Divulgação Ikonn
Tecnologia Há 10 horas

Empresas enfrentam desafios ao criar plataformas próprias

Especialista da Ikonn explica como o desenvolvimento interno de sistemas de rastreamento pode gerar custos elevados, dívidas técnicas e riscos oper...

 Luan Martins
Tecnologia Há 11 horas

Octaprice projeta expansão após crescimento acelerado

Empresa atinge R$ 1 milhão de faturamento em seis meses de atuação e aposta em IA para transformar dados em inteligência estratégica no varejo digital

Tenente Portela, RS
15°
Tempo nublado
Mín. 11° Máx. 21°
15° Sensação
1.72 km/h Vento
95% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h14 Nascer do sol
17h49 Pôr do sol
Quinta
22°
Sexta
24° 12°
Sábado
24° 13°
Domingo
23° 14°
Segunda
20° 12°
Últimas notícias
Economia Há 3 horas

Frente parlamentar cria projeto contra anúncio e patrocínio das bets
Economia Há 3 horas

Mega-Sena não tem ganhador; prêmio acumula e vai a R$ 6 milhões
Acidente Há 4 horas

Tragédia na RSC-472: Homem morre atropelado após descer de carro com pane mecânica em Tenente Portela
Câmara Há 4 horas

Comissão especial pode votar parecer sobre o fim da escala 6x1 nesta quarta-feira
Senado Federal Há 4 horas

Mourão contesta o programa Desenrola e cobra apoio ao agronegócio do RS

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O Ultimo livro
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,03 -0,01%
Euro
R$ 5,86 +0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 403,532,49 -0,43%
Ibovespa
176,589,03 pts -0.69%
Mega-Sena
Concurso 3011 (26/05/26)
02
05
27
36
40
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7035 (26/05/26)
14
15
48
58
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3695 (26/05/26)
01
02
03
04
06
08
09
13
15
17
18
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2928 (25/05/26)
07
12
18
22
24
35
37
42
58
59
61
63
71
74
75
77
79
91
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2961 (25/05/26)
10
12
13
16
37
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias