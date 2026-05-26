Tramontina diversifica atuação em alumínio

A Tramontina anuncia um movimento estratégico para consolidar sua posição como fornecedora da indústria nacional. A divisão Tecnopeças, braço da unidade de materiais elétricos da companhia, especializada na produção de peças em alumínio injetado e usinagem de precisão, está expandindo sua atuação para atender novos mercados industriais, como o agrícola, veículos elétricos e eletrodomésticos (linha branca).

O movimento é sustentado pela experiência da divisão no atendimento ao setor automotivo. Desde 2000, a Tecnopeças fornece peças técnicas para sistemistas globais, com aplicações em sistemas automotivos e industriais. Esse histórico de exigência técnica e controle dimensional passa a orientar a atuação em segmentos que também demandam componentes leves, com geometrias complexas e alta precisão.

A entrada em novos setores acompanha uma demanda crescente. Máquinas agrícolas e eletrodomésticos de última geração exigem peças estruturais leves, com geometrias complexas e tolerâncias milimétricas.

"A Tecnopeças opera sob o padrão de ‘zero defeito’. As tecnologias utilizadas, como injetoras em tempo real, raio-X e escaneamento 3D, nos permitem fornecer componentes de alta engenharia para diferentes setores estratégicos, com o mesmo nível de confiabilidade exigido pelo mercado automotivo", afirma André de Lima, diretor comercial da Tramontina.

Integração produtiva e previsibilidade nas entregas

A verticalização dos processos faz parte da proposta da empresa. A Tramontina realiza desde a injeção do alumínio até a entrega da peça totalmente usinada, o que amplia os controles de qualidade, diminui estoques e aumenta a confiabilidade dos componentes fornecidos, um fator relevante em um cenário de instabilidade no fornecimento global de componentes.

Para suportar esse avanço, a Tramontina mantém investimentos contínuos em automação e capacidade produtiva. O parque fabril conta com injetoras de até 1.300 toneladas para produção de peças em alumínio injetado, e centros de usinagem horizontais garantem repetibilidade e segurança nos processos. A precisão das usinagens alcança níveis milesimais e é suportada por laboratórios de inspeção que asseguram a integridade do material.

A evolução da Tecnopeças também gera impacto em outras áreas da empresa. A exigência técnica dos mercados atendidos impulsiona o desenvolvimento de tecnologias que são incorporadas às linhas próprias de materiais elétricos da Tramontina, contribuindo para elevar a segurança dos produtos.

Com essa estrutura, a Tramontina amplia sua capacidade de atender demandas industriais no Brasil e no exterior, com processos alinhados a padrões técnicos e certificações exigidos em aplicações de maior complexidade.