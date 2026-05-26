Quarta, 27 de Maio de 2026
11°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Abordagem integrada orienta tratamento da obesidade

Intervenções combinadas ampliam eficácia no tratamento da doença e na melhora de parâmetros metabólicos. Dra. Karina Tabet destaca investigação clí...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
26/05/2026 às 18h12
Abordagem integrada orienta tratamento da obesidade
Imagem do Magnific/armmypicca

A obesidade é influenciada por fatores como genética, hormônios, comportamento e ambiente, além de envolver mecanismos complexos de regulação do balanço energético. Trata-se de uma doença crônica na qual vias metabólicas, entéricas e neuroendócrinas atuam de forma integrada na regulação da ingestão e do gasto energético, conforme revisão médica publicada no PubMed Central.

O tratamento da obesidade pode incluir intervenções no estilo de vida, farmacoterapia e cirurgia bariátrica, com destaque crescente para o avanço de terapias medicamentosas que atuam em múltiplas vias hormonais.

Um estudo aponta que os novos medicamentos vêm ampliando a eficácia da perda de peso e a melhora de parâmetros metabólicos, ao mesmo tempo em que a cirurgia bariátrica mantém resultados superiores em casos selecionados.

A Dra. Karina Tabet, médica com atuação em emagrecimento e saúde metabólica, pontua que o ganho de peso raramente está relacionado apenas ao excesso calórico. "Entre os principais fatores envolvidos estão alterações da tireoide, desequilíbrios hormonais, aumento do cortisol relacionado ao estresse crônico, distúrbios do sono, inflamação de baixo grau, alterações intestinais e deficiência de micronutrientes. Muitas vezes, o ganho de peso é apenas o reflexo de um organismo em desequilíbrio", alerta.

Para a médica, a saúde mental também exerce um papel central, no qual ansiedade, compulsão alimentar, sobrecarga emocional e estresse impactam diretamente a regulação da fome, da saciedade e das escolhas alimentares: "Na prática clínica, isso significa que o corpo responde não apenas ao que se come, mas também ao estado emocional e à forma como o metabolismo está estruturado."

Um artigo publicado na SciELO Brasil aponta que hábitos como alimentação inadequada e sedentarismo levam a alterações no funcionamento do organismo, especialmente na forma como o corpo processa a glicose e os lipídios, com destaque para a resistência à insulina. Esse conjunto de mudanças interfere no equilíbrio hormonal e metabólico, favorecendo o acúmulo de gordura corporal e o surgimento de doenças associadas.

"Quando o paciente entende que se trata da construção de hábitos consistentes, ele passa a agir com mais estratégia e menos impulsividade, e isso impacta diretamente a biologia. Sono, alimentação, treino e gestão do estresse passam a ser prioridades, o que regula fome, saciedade, inflamação e resposta do organismo ao tratamento. Essa mudança de mentalidade transforma o resultado em algo sustentável", declara a médica.

Segundo uma revisão publicada na Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences (BJIHS), estratégias que associam reeducação alimentar, atividade física, acompanhamento comportamental e farmacoterapia apresentam melhores resultados na perda de peso e na melhora de parâmetros metabólicos. O estudo reforça que a manutenção dos resultados depende de acompanhamento prolongado e adesão às recomendações ao longo do tempo.

Para a Dra. Karina Tabet, um dos principais erros cometidos por quem tenta emagrecer sem acompanhamento médico é buscar soluções rápidas — como uso indiscriminado de medicações, dietas extremamente restritivas, baixa ingestão proteica e ausência de treino de força — sem compreender os fatores individuais envolvidos no próprio organismo. "Além disso, alterações hormonais, intolerâncias ou sensibilidades alimentares e processos inflamatórios podem estar presentes, atrapalhando a perda de peso", conta.

A médica explica que, quando o paciente força o emagrecimento com estratégias superficiais, o problema-base permanece e gera resultados inconsistentes, dificuldade de evolução e, muitas vezes, o "efeito sanfona".

"Essas práticas também podem levar à perda de massa muscular, deficiências nutricionais, piora da compulsão alimentar e alterações metabólicas importantes. O emagrecimento bem conduzido trata a causa, preserva a saúde e melhora a qualidade corporal de forma estratégica", salienta a Dra. Karina Tabet.

Plano estruturado de tratamento

Segundo a médica, é fundamental investigar a causa do desequilíbrio antes de iniciar qualquer tratamento para emagrecimento, por meio de uma análise detalhada e um acompanhamento próximo, que permita ajustes contínuos ao longo de todas as etapas e resulte em um plano personalizado.

De acordo com a Dra. Karina Tabet, um olhar ampliado sobre o paciente, com avaliação de história clínica, rotina, padrão alimentar, sono, nível de estresse, sintomas, uso prévio de medicações, exames laboratoriais e composição corporal, revela informações que um acompanhamento convencional não conseguiria identificar.

Conforme acrescenta a profissional, a bioimpedância detalha a qualidade do peso do paciente, enquanto exames laboratoriais ajudam a identificar alterações hormonais, inflamação, deficiências nutricionais e outros fatores que impactam o metabolismo. "Em alguns casos, são utilizados testes genéticos como ferramenta complementar, que podem trazer informações sobre predisposição metabólica, resposta a nutrientes, inflamação e comportamento alimentar".

A Dra. Karina Tabet reitera que os tratamentos clínicos mais modernos representam um avanço importante no manejo da obesidade, especialmente pelas medicações que atuam diretamente nos mecanismos de fome, saciedade e controle metabólico. No entanto, enfatiza que a medicação é uma ferramenta e deve ser utilizada com critério.

A Diretriz Brasileira de Tratamento Farmacológico da Obesidade estabelece que o tratamento da doença deve ser contínuo e individualizado, combinando intervenções no estilo de vida com farmacoterapia e, quando indicado, cirurgia. O documento reforça que a escolha terapêutica deve considerar comorbidades, segurança, tolerabilidade e resposta clínica, e a importância de reavaliações periódicas e manutenção do tratamento em longo prazo.

"Mais do que promover perda de peso, o objetivo é restaurar equilíbrio hormonal e fisiológico, preservar massa muscular e construir resultados sustentáveis com segurança, estratégia e individualização", finaliza.

Para saber mais, basta acessar: https://drakarinatabet.com.br/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 7 horas

Com mais de 2 milhões de doses, Santa Catarina inicia nova distribuição da vacina contra a influenza

Foto: Divulgação/SESA Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SES) iniciou nesta terça-feira, 26, a distribuição de mais 328 mil doses da ...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 7 horas

Governo do Estado reestrutura Hospital Ruth Cardoso em Balneário Camboriú e garante mais equipamentos e serviços

Foto: Thiago Kaue / SecomGOVSC Desde que passou a integrar a rede estadual de saúde, o Hospital Regional Ruth Cardoso (HRRC), em Balneário Camboriú...
Saúde Há 12 horas

NR-1 entra em vigor e amplia cuidado com saúde mental do trabalhador

Novas regras buscam reduzir riscos ocupacionais ligados à saúde mental

 © Marcello Casal jr/Agência Brasil
Saúde Há 12 horas

Anvisa aprova primeira caneta análoga ao Ozempic para diabetes

Ozivy foi aprovado em teste de eficácia, segurança e qualidade

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 15 horas

Registros de casos de doenças respiratórias na Emergência do Hospital Infantil de Florianópolis aumentam 56%

Foto: Victória Lopes Ascom/SES/SCO Hospital Infantil Joana de Gusmão (HIJG), em Florianópolis, registrou alta de 56% nos casos de Síndrome Respirat...

Tenente Portela, RS
15°
Tempo nublado
Mín. 11° Máx. 21°
15° Sensação
1.72 km/h Vento
95% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h14 Nascer do sol
17h49 Pôr do sol
Quinta
22°
Sexta
24° 12°
Sábado
24° 13°
Domingo
23° 14°
Segunda
20° 12°
Últimas notícias
Economia Há 3 horas

Frente parlamentar cria projeto contra anúncio e patrocínio das bets
Economia Há 3 horas

Mega-Sena não tem ganhador; prêmio acumula e vai a R$ 6 milhões
Acidente Há 4 horas

Tragédia na RSC-472: Homem morre atropelado após descer de carro com pane mecânica em Tenente Portela
Câmara Há 4 horas

Comissão especial pode votar parecer sobre o fim da escala 6x1 nesta quarta-feira
Senado Federal Há 4 horas

Mourão contesta o programa Desenrola e cobra apoio ao agronegócio do RS

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O Ultimo livro
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,03 -0,01%
Euro
R$ 5,86 +0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 403,532,49 -0,43%
Ibovespa
176,589,03 pts -0.69%
Mega-Sena
Concurso 3011 (26/05/26)
02
05
27
36
40
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7035 (26/05/26)
14
15
48
58
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3695 (26/05/26)
01
02
03
04
06
08
09
13
15
17
18
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2928 (25/05/26)
07
12
18
22
24
35
37
42
58
59
61
63
71
74
75
77
79
91
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2961 (25/05/26)
10
12
13
16
37
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias