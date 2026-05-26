Quarta, 27 de Maio de 2026
11°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Octaprice projeta expansão após crescimento acelerado

Empresa atinge R$ 1 milhão de faturamento em seis meses de atuação e aposta em IA para transformar dados em inteligência estratégica no varejo digital

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
26/05/2026 às 17h00
Octaprice projeta expansão após crescimento acelerado
Luan Martins

A Octaprice, plataforma de inteligência de mercado voltada ao varejo digital, alcançou R$ 1 milhão de faturamento em menos de seis meses de operação no Brasil. O resultado expressivo reflete a combinação de uma demanda crescente por monitoramento automatizado de preços e a experiência da equipe em desenvolver tecnologia preparada para grandes operações do varejo digital.

A plataforma, que oferece ambientes customizados para cada cliente, coletando dados de múltiplos marketplaces e e-commerces de forma contínua, já monitora mais de 40 milhões de anúncios e chega a processar diariamente 160 mil produtos para um único cliente, ampliando em até 13 vezes a visibilidade de anúncios por produto se comparado a soluções com monitoramento limitado de 3 ou 5 anúncios.

De acordo com William Valle, CEO da empresa, o crescimento acelerado se deu pela combinação de necessidade de mercado, experiência da equipe e solução automatizada com IA oferecida pela Octaprice. "O mercado está muito carente e fabricantes precisam resolver o problema que atendemos: monitoramento automatizado e completo de seus produtos no varejo digital. Mesmo com pouco tempo de mercado, contamos com uma equipe experiente que traz know-how internacional", afirma.

O executivo explica que a solução cruza dados de anúncios, seja de marketplaces ou ecommerces, com regras de Preço Mínimo Anunciado (PMA) definidas pelas marcas, garantindo estabilidade na coleta, acuracidade no product matching e automação em larga escala. "A Octaprice nasceu com o uso de IA como motor principal. Por isso conseguimos monitorar milhares de SKUs para um único cliente, assumindo responsabilidade total no processo de identificação de anúncios e entregando dados já processados e deduplicados por SKU".

Um case citado por William Valle mostra o impacto da solução: um dos fabricantes líderes no segmento de suplementos reduziu, em 60 dias, o número de anúncios abaixo do PMA de 4.251 para 2.807, uma queda de quase 35% em apenas 2 meses. "Com isso, o preço médio da marca no mercado aumentou 3,54 pontos percentuais no período, reforçando a percepção de valor e competitividade", destaca.

Cenário brasileiro e maturidade do mercado

O Brasil ainda está em processo de amadurecimento no uso de tecnologias de monitoramento de preços. Segundo um relatório da Zucchetti Brasil em parceria com a Central do Varejo, apenas 59% das varejistas integraram soluções baseadas em inteligência artificial à rotina. No entanto, 87% relatam ganhos de eficiência com a adoção. Apesar disso, o país ainda está atrás de mercados como Estados Unidos e Europa Ocidental, onde o monitoramento de preços e canais já é parte central da estratégia comercial.

O executivo destaca o papel da Octaprice na educação do mercado brasileiro. "Boa parte dos nossos esforços de marketing está focada em mostrar ao fabricante brasileiro algo que já é bem estabelecido lá fora: existe ROI direto em ter um monitoramento completo e automatizado. Nossa liderança já atuou em mercados mais maduros e agora traz essa experiência para o Brasil", afirma.

Projeções e expansão

A Octaprice se posiciona como plataforma de inteligência de mercado especializada em fabricantes, com foco em monitoramento de PMA e controle de canais digitais. Embora já atue com empresas de grande porte, a plataforma planeja expandir ainda mais seus processos de automação para acelerar a implementação de novos clientes. "Também queremos expandir para o mercado norte-americano e consolidar a ferramenta no Brasil como referência em governança de preços", afirma o CEO da Octaprice.

Após ter obtido ROI de quase 20 vezes com a participação em eventos da indústria, a empresa pretende investir em novos segmentos com o objetivo de ampliar a presença junto a fabricantes e consolidar a Octaprice como novo player de inteligência para o varejo digital.

Um levantamento da Fortune Business Insights estima que o uso de inteligência artificial no varejo possa gerar faturamento de USD 16,54 bilhões em 2026, com projeções de atingir USD 105,88 bilhões até 2034. Nesse cenário, William Valle analisa que o futuro do setor será marcado por maior adoção de automação e IA, aumento da complexidade dos canais digitais e pressão crescente por governança de preços.

"O que diferencia as empresas mais maduras é a capacidade de operar com dados e automação. No Brasil ainda existe uma lacuna, e quem estruturar inteligência de mercado com tecnologia tende a ganhar eficiência, proteger margem e manter consistência de marca", conclui.

Para saber mais, basta acessar: https://www.octaprice.com

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Pexels
Tecnologia Há 6 horas

IA se torna aliada dos jovens em início de carreira

Treinar para entrevistas, se preparar para conversas difíceis e até checar se a roupa está adequada: a tecnologia ajuda a impulsionar o início da v...

 Tramontina
Tecnologia Há 7 horas

Tramontina diversifica atuação em alumínio

Empresa amplia capacidade industrial com investimentos em automação e usinagem de precisão

 Shutterstock
Tecnologia Há 8 horas

Mercado de trabalho amplia busca por gestores de IA

Com a expansão da inteligência artificial nas empresas, cresce a procura por profissionais capazes de unir gestão, estratégia e conhecimento tecnol...

 Divulgação/Shutterstock
Tecnologia Há 9 horas

NR-1: tecnologia pode ajudar RHs a prevenir riscos

Especialista da TOTVS mapeou práticas e diretrizes que ajudam empresas a estruturar a prevenção de riscos psicossociais e melhorar a experiência do...

 Divulgação Ikonn
Tecnologia Há 10 horas

Empresas enfrentam desafios ao criar plataformas próprias

Especialista da Ikonn explica como o desenvolvimento interno de sistemas de rastreamento pode gerar custos elevados, dívidas técnicas e riscos oper...

Tenente Portela, RS
15°
Tempo nublado
Mín. 11° Máx. 21°
15° Sensação
1.72 km/h Vento
95% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h14 Nascer do sol
17h49 Pôr do sol
Quinta
22°
Sexta
24° 12°
Sábado
24° 13°
Domingo
23° 14°
Segunda
20° 12°
Últimas notícias
Economia Há 3 horas

Frente parlamentar cria projeto contra anúncio e patrocínio das bets
Economia Há 3 horas

Mega-Sena não tem ganhador; prêmio acumula e vai a R$ 6 milhões
Acidente Há 4 horas

Tragédia na RSC-472: Homem morre atropelado após descer de carro com pane mecânica em Tenente Portela
Câmara Há 4 horas

Comissão especial pode votar parecer sobre o fim da escala 6x1 nesta quarta-feira
Senado Federal Há 4 horas

Mourão contesta o programa Desenrola e cobra apoio ao agronegócio do RS

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O Ultimo livro
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,03 -0,01%
Euro
R$ 5,86 +0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 403,532,49 -0,43%
Ibovespa
176,589,03 pts -0.69%
Mega-Sena
Concurso 3011 (26/05/26)
02
05
27
36
40
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7035 (26/05/26)
14
15
48
58
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3695 (26/05/26)
01
02
03
04
06
08
09
13
15
17
18
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2928 (25/05/26)
07
12
18
22
24
35
37
42
58
59
61
63
71
74
75
77
79
91
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2961 (25/05/26)
10
12
13
16
37
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias