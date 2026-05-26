Facilities ganha protagonismo na gestão estratégica

Aspectos que impactam diretamente a produtividade das empresas ainda passam despercebidos por muitos CEOs. A gestão integrada de ambientes, serviços e operações tornou-se estratégica para as organizações, influenciando custos, segurança, ESG, experiência dos colaboradores e continuidade dos negócios. Em um cenário de pressão por eficiência, temas como workplace, tecnologia, inteligência artificial e gestão de ativos ganharam espaço nas agendas corporativas.

É neste contexto que a 13ª Expo InfraFM e o 21º Congresso InfraFM serão realizados de 9 a 11 de junho de 2026, no Expo Center Norte, em São Paulo. Considerado o principal encontro de Facilities Management da América Latina, o evento reunirá quase 200 especialistas para discutir os desafios da operação corporativa e as transformações que vêm redefinindo a gestão dos ambientes empresariais. A expectativa da organização é receber 8 mil profissionais.

Destaque também para o Fórum CEBRASSE – Congresso Inovação em Serviços e o Fórum de Segurança ABSEG, conectando lideranças empresariais, especialistas e executivos responsáveis pela gestão de ambientes corporativos.

O Congresso InfraFM terá trilhas temáticas voltadas aos principais desafios da gestão corporativa, incluindo inteligência artificial aplicada ao FM, ESG, workplace, manutenção, dados, segurança integrada, eficiência energética, gestão de contratos e experiência do usuário.

A edição deste ano também reforça a internacionalização do evento, que contará pela primeira vez com apoio institucional da IFMA (International Facility Management Association), principal entidade global do setor.

"O Facilities Management passou a ter papel estratégico porque conecta infraestrutura, pessoas, tecnologia, operação e experiência. Hoje, eficiência operacional e competitividade passam diretamente pela gestão dos ambientes corporativos", afirma Léa Lobo, head de conteúdo da InfraFM.

Eficiência e segurança

Realizado nos dias 9 e 10 de junho, o Fórum CEBRASSE reunirá discussões sobre inteligência artificial aplicada aos serviços, eficiência operacional, inovação sindical, reformas econômicas, benefícios corporativos, telecomunicações e gestão estratégica.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o setor de serviços representa cerca de 70% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Já os segmentos representados pela Central Brasileira do Setor de Serviços (CEBRASSE) concentram aproximadamente 57 milhões de trabalhadores e respondem por cerca de 28% do PIB nacional.

Entre os participantes estão Rodrigo Goulart, Secretário do Trabalho de São Paulo; Luiz Marins, antropólogo; Marcos Cintra, economista; Mário Yamasaki, ex-árbitro do UFC; Luiz Henrique Alves, presidente da CONFIA; e Lívio Giosa, vice-presidente de Sustentabilidade da CEBRASSE.

Já no dia 11 de junho, o Fórum de Segurança ABSEG discutirá temas ligados à proteção patrimonial, gestão de riscos, segurança digital, edifícios conectados, governança e continuidade operacional, reforçando a integração entre segurança corporativa e Facilities Management.

Vozes do Ecossistema de FM

No dia 10 de junho, vai acontecer o encontro Vozes do Ecossistema de FM 2026, reunindo entidades, associações e comunidades que contribuem para o desenvolvimento, a representatividade e a conexão dos profissionais de Facilities, Property e Workplace Management no Brasil. Participam grupos como ABRAFAC, IFMA, Workplace Club, Brasil Facilities, Mulheres de Facilities e Corporate Real Estate, CoreNet, GAS Facilities e GRUPAS. A proposta é apresentar ao público o propósito, a atuação e as iniciativas de cada organização, mostrando como essas redes fortalecem o setor, promovem conhecimento, relacionamento profissional e valorização da atividade de FM.

Exposição destaca soluções corporativas

Além do Congresso e dos Fóruns, a Expo InfraFM reunirá mais de 190 marcas expositoras em uma área de 14 mil m², apresentando soluções voltadas à operação corporativa, tecnologia, manutenção, segurança, workplace e infraestrutura.

A programação contará ainda com Arenas Soluções para FM, rodadas de negócios e espaços de networking voltados à troca de experiências e geração de oportunidades comerciais.

Serviço:

Evento: Expo InfraFM e Congresso InfraFM

Data: 9 a 11 de junho de 2026

Horários: das 10h às 20h

Local: Expo Center Norte

Endereço: Entrada Principal - Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme (SP)

Link para inscrição: Expo InfraFM e Congresso InfraFM