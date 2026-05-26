Quarta, 27 de Maio de 2026
11°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Leandro Karnal debate IA na saúde em evento no Rio

Encontro da Rede Total Care reuniu cerca de 300 médicos e especialistas para discutir tecnologia, inteligência artificial e os desafios do cuidado ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
26/05/2026 às 14h40
Leandro Karnal debate IA na saúde em evento no Rio
Divulgação Amil

O filósofo e historiador Leandro Karnal foi o convidado da edição da Conexão Total Care, realizada no dia 14 de maio, no Windsor Marapendi, na Barra da Tijuca. O encontro reuniu cerca de 300 cirurgiões, médicos do corpo clínico e parceiros da Rede Total Care para discutir os impactos da tecnologia e da inteligência artificial na saúde.

Durante a palestra, Karnal destacou que, em um cenário de avanços acelerados da inteligência artificial, "o diferencial continuará sendo aquilo que é exclusivamente humano".

Ao abordar marcos históricos da medicina, da erradicação da varíola às conquistas mais recentes da ciência, o filósofo afirmou que a IA pode ampliar a capacidade técnica e operacional da medicina, mas não substituir a sensibilidade humana no cuidado aos pacientes.

"A Amil não tem vocação para ser apenas uma seguradora. Queremos estar junto das pessoas nos momentos de dor e também nos momentos de felicidade. Hoje muita gente pergunta qual é o próximo passo da companhia. E o que eu desejo é simples: cuidar cada vez melhor", destacou o presidente do Conselho do Grupo Amil, José Seripieri Junior, na abertura do encontro.

O CEO da Rede Total Care, braço hospitalar do Grupo Amil, Anderson Nascimento, pontuou que a tecnologia só gera impacto real quando está conectada à experiência assistencial e à segurança do paciente.

"Utilizamos ferramentas de inteligência artificial capazes de reunir informações de diferentes canais de atendimento e transformar esses dados em ações concretas de melhoria. Isso mudou completamente nossa capacidade de resposta, porque lidamos com múltiplos canais simultaneamente. Conseguimos identificar gargalos, acelerar soluções e aumentar a segurança dos processos", ressalta.

O encontro também abordou temas como qualidade assistencial, inovação, medicina baseada em evidências e padronização de processos. Entre os destaques apresentados esteve o trabalho desenvolvido pelo Centro Edson Bueno, referência em inovação e tecnologia em saúde no Grupo Amil.

Nos últimos dois anos, a Rede Total Care recebeu investimentos de R$ 300 milhões voltados à modernização da infraestrutura hospitalar, incorporação de novas tecnologias e aprimoramento dos fluxos assistenciais.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Pexels
Tecnologia Há 6 horas

IA se torna aliada dos jovens em início de carreira

Treinar para entrevistas, se preparar para conversas difíceis e até checar se a roupa está adequada: a tecnologia ajuda a impulsionar o início da v...

 Tramontina
Tecnologia Há 7 horas

Tramontina diversifica atuação em alumínio

Empresa amplia capacidade industrial com investimentos em automação e usinagem de precisão

 Shutterstock
Tecnologia Há 8 horas

Mercado de trabalho amplia busca por gestores de IA

Com a expansão da inteligência artificial nas empresas, cresce a procura por profissionais capazes de unir gestão, estratégia e conhecimento tecnol...

 Divulgação/Shutterstock
Tecnologia Há 9 horas

NR-1: tecnologia pode ajudar RHs a prevenir riscos

Especialista da TOTVS mapeou práticas e diretrizes que ajudam empresas a estruturar a prevenção de riscos psicossociais e melhorar a experiência do...

 Divulgação Ikonn
Tecnologia Há 10 horas

Empresas enfrentam desafios ao criar plataformas próprias

Especialista da Ikonn explica como o desenvolvimento interno de sistemas de rastreamento pode gerar custos elevados, dívidas técnicas e riscos oper...

Tenente Portela, RS
15°
Tempo nublado
Mín. 11° Máx. 21°
15° Sensação
1.72 km/h Vento
95% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h14 Nascer do sol
17h49 Pôr do sol
Quinta
22°
Sexta
24° 12°
Sábado
24° 13°
Domingo
23° 14°
Segunda
20° 12°
Últimas notícias
Economia Há 3 horas

Frente parlamentar cria projeto contra anúncio e patrocínio das bets
Economia Há 3 horas

Mega-Sena não tem ganhador; prêmio acumula e vai a R$ 6 milhões
Acidente Há 4 horas

Tragédia na RSC-472: Homem morre atropelado após descer de carro com pane mecânica em Tenente Portela
Câmara Há 4 horas

Comissão especial pode votar parecer sobre o fim da escala 6x1 nesta quarta-feira
Senado Federal Há 4 horas

Mourão contesta o programa Desenrola e cobra apoio ao agronegócio do RS

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O Ultimo livro
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,03 -0,01%
Euro
R$ 5,86 +0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 403,374,79 -0,47%
Ibovespa
176,589,03 pts -0.69%
Mega-Sena
Concurso 3011 (26/05/26)
02
05
27
36
40
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7035 (26/05/26)
14
15
48
58
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3695 (26/05/26)
01
02
03
04
06
08
09
13
15
17
18
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2928 (25/05/26)
07
12
18
22
24
35
37
42
58
59
61
63
71
74
75
77
79
91
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2961 (25/05/26)
10
12
13
16
37
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias