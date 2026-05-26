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Registros de casos de doenças respiratórias na Emergência do Hospital Infantil de Florianópolis aumentam 56%

Foto: Victória Lopes Ascom/SES/SCO Hospital Infantil Joana de Gusmão (HIJG), em Florianópolis, registrou alta de 56% nos casos de Síndrome Respirat...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
26/05/2026 às 12h55
Registros de casos de doenças respiratórias na Emergência do Hospital Infantil de Florianópolis aumentam 56%
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Victória Lopes Ascom/SES/SC

O Hospital Infantil Joana de Gusmão (HIJG), em Florianópolis, registrou alta de 56% nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) na emergência. Em fevereiro foram 4,8 mil atendimentos, saltando para 7,5 mil em abril. A Secretaria de Estado da Saúde (SES) alerta para a circulação dos vírus respiratórios e a importância da vacinação contra a gripe. O imunizante é gratuito e está disponível nas salas de vacinação de todo o estado.

“São gripes, bronquiolites, pneumonias, quadros que estão lotando a emergência, aumentando o número de internações e levando as crianças à UTI. Então, fazemos um apelo às famílias para que levem suas crianças à vacinação. A vacina da gripe está disponível nos postos de saúde, é gratuita e segura”, destaca a pediatra do HIJG, Luciana Hammes.

Entre janeiro e abril deste ano, o Hospital Infantil registrou 507 internações por SRAG. Os exames realizados na unidade apontam o rinovírus como principal causador das internações, com 202 casos. Na sequência aparecem influenza (65), vírus sincicial respiratório – VSR (42), adenovírus (23), Covid-19 (15) e metapneumovírus (10). Outros 150 casos foram associados a vírus não detectáveis.

As crianças menores de 1 ano foram as mais vulneráveis. No período, 96 pacientes dessa faixa etária foram internados, sendo 59 com necessidade de UTI pediátrica.

Ao todo, 101 crianças precisaram de cuidados intensivos no quadrimestre, evidenciando a gravidade dos quadros. Apesar da alta demanda, não houve registro de óbitos por SRAG até o momento. 

“Hoje, por exemplo, estamos com 100% dos leitos de UTI pediátrica ocupados e com 90% dos leitos de UTI neonatal. Grande parte desses pacientes estão internados por problemas respiratórios e têm menos de um ano de idade. O que também nos preocupa é a baixa adesão à vacinação, uma das principais formas de prevenção, então reforçamos a importância de que os pais levem seus filhos para se vacinar”, afirma a diretora do HIJG,  Maristela Cardozo.

Vacina contra bronquiolite para gestantes

As gestantes que residem no estado têm acesso à vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR). A imunização tem como principal objetivo reduzir complicações respiratórias em bebês nos primeiros meses de vida, fase de maior vulnerabilidade às infecções respiratórias. Ao receber a vacina durante a gestação, a mãe produz anticorpos que são transferidos ao filho ainda no útero.

O imunizante contra o VSR é indicado para gestantes a partir da 28ª semana de gestação e está disponível nas unidades da rede pública de saúde.

Dados em Santa Catarina 

Santa Catarina registrou 2,2 mil casos de SRAG em crianças de 0 a 9 anos em 2026. Desses, 406 foram internados em UTI e ocorreram 17 mortes. Desde o início da campanha de vacinação contra a gripe, foram imunizadas 25% das crianças de 6 meses a 6 anos, que fazem parte do grupo prioritário.

Além da vacinação, a SES orienta a adoção de medidas preventivas, como higienização frequente das mãos, etiqueta respiratória e evitar contato próximo em caso de sintomas gripais.

Mais informações:
Victória Lopes
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]
Nos siga no instagram  @saude.sc

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