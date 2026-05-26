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AI/R WEBJUMP conquista selo Specialized em Adobe Analytics e amplia sua capacidade de atuação em projetos corporativos

Reconhecimento valida proficiência técnica, histórico de entrega e habilita a companhia a atuar em iniciativas de alta complexidade no ecossistema ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
26/05/2026 às 12h24

SÃO PAULO, May 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A AI/R WEBJUMP, subsidiária da AI/R — empresa de tecnologia especialista em Agentic AI, anuncia a conquista do selo Specialized em Adobe Analytics, status que atesta sua aderência aos mais altos padrões de entrega estabelecidos pela Adobe para a solução. A chancela reforça a qualificação técnica das equipes e a capacidade comprovada de implementação do Adobe Analytics em projetos corporativos de alta complexidade e escala, posicionando a companhia em um grupo seleto de empresas habilitadas a liderar iniciativas que exigem maior rigor na gestão e ativação de dados.

"Esse reconhecimento é resultado direto de um investimento contínuo na especialização técnica dos nossos profissionais e na evolução das entregas realizadas com grandes clientes. Na prática, o selo viabiliza nossa participação em iniciativas de maior criticidade dentro do ecossistema Adobe, especialmente naquelas que demandam integração com diferentes soluções e uma atuação orientada a dados ao longo da jornada digital", afirma Gustavo Rodrigues, SVP of Business Apps da AI/R.

O status Specialized é concedido a parceiros que atendem a critérios rigorosos definidos pela Adobe, incluindo volume relevante de profissionais certificados, histórico consistente de entregas bem-sucedidas e validação direta de clientes. Com a certificação, a AI/R WEBJUMP, que acumula mais de 15 anos de parceria com a Adobe, passa a atender aos requisitos formais exigidos em projetos enterprise de alto impacto, nos quais o selo é um requisito de elegibilidade.

A conquista materializa a capacidade da AI/R WEBJUMP de apoiar organizações na transformação de dados em resultados de negócio, consolidando sua posição como parceira de excelência para empresas que buscam estruturar e evoluir o uso do Adobe Analytics de forma consistente, com foco na geração de valor a partir de dados.

Sobre a AI/R

A AI/R é uma empresa de tecnologia especializada em Agentic AI Engineering. Sua abordagem em IA agêntica impulsiona tanto o desenvolvimento de software quanto a transformação estratégica dos negócios, conectando capacidade técnica a resultados concretos e mensuráveis. Essa implementação é conduzida por seus AI Forward Deployed Engineers — especialistas com profundo conhecimento técnico e visão de negócio, capazes de converter complexidade em impacto sustentável. Com plataformas proprietárias de IA e uma rede de parceiros estratégicos, a AI/R amplia o potencial da inteligência humana, impulsiona organizações de todos os setores e estabelece novos padrões de inovação, eficiência e produtividade empresarial.

Contato: Caroline Randow [email protected]

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9726543)
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